Orbán Viktor: Az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket + videó

A magyar kormányfő egy videóban arról beszélt, hogy az Európai Tanács ülései alapvetően átalakultak, és mára haditanácsokká váltak. A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország már nincs egyedül és uniós szövetségeseivel a béke stratégiáját képviselik. Orbán Viktor kiemelte az ukrán finanszírozási igényt a következő tíz évre, majd hozzátette, hogy aki ezt kifizeti, az tönkreteszi a saját népét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 15:37
A magyar kormányfő Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy óriási változás történt az Európai Tanács ülésein, a tanácsülések átalakultak. Ezek haditanácsokká váltak, ahol a háborúról döntenek. Olyan kérdésekre keresik a választ, mint a „Hogyan győzzünk?” vagy a „Hogyan nyerjük meg a háborút?”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak egyre több szövetségese van, akikkel közösen a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság stratégiáját képviselik
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak egyre több szövetségese van, akikkel közösen a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság stratégiáját képviselik. Fotó: MTI

Megváltozott minden, arra kell számolnunk – most már nem egyedül, de –, még mindig csak néhányan vagyunk olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, a háborús hadviselés logikája helyett egy teljesen más stratégiát juttassunk az Európai Uniónak, illetve a saját magunk számára.

A kormányfő kiemelte, hogy a követendő stratégia a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság. Magyarország már nincs egyedül, legutóbb már hárman képviselték ezt az irányvonalat, és a miniszterelnök szerint lesznek még többen is. 

Nekem az a helyzetelemzésem, hogy egész Európában a ’26-os évnek egy fontos eleme lesz: meglepő erővel törnek majd föl a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában.

Az ukránok néhány napja jelentették be, hogy a katonai és biztonsági kiadásaikra a következő tíz évben kérnek 800 milliárd eurót, miközben az európai gazdaság lejtmenetben van. 

Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét. Az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket. Tehát ennek előbb-utóbb valamilyen társadalmi mozgalomban meg kell jelennie Nyugat-Európában. Ennek látom a jeleit

– mondta Orbán Viktor.

Ahogy arról lapunk is beszámolt az európai elit azt várja a tagállamoktól, hogy jóléti és szociális forrásokat csoportosítsanak át az ukrajnai háború támogatására. 

Orbán Viktor: Most kell észnél lenni!

Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta: a háború olyan, mint a migráció. „Aki egyszer rosszul dönt, a döntését soha többet nem tudja megváltoztatni, a hibáját nem tudja kijavítani. Nem szabad hibázni” – fogalmazott. A kormányfő hangsúlyozta:

A békepárti magyar kormány Brüsszel útjában van. Ezért akarnak egy Brüsszel által irányított, ukránpárti bábkormányt ültetni a nyakunkra. Ehhez a pártjuk és a bábfigurájuk megvan. Pénzzel és mentelmi joggal irányítják.

A miniszterelnök kiemelte, a Tisza a brüsszeli utat választotta:

Háború, Ukrajna uniós tagsága, a magyarok pénzének átadása, migráció, genderpropaganda.

Borítókép: A magyar kormányfő (Fotó: AFP)

