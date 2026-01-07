Orbán Viktor: Az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket + videó

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy óriási változás történt az Európai Tanács ülésein, a tanácsülések átalakultak. Ezek haditanácsokká váltak, ahol a háborúról döntenek. Olyan kérdésekre keresik a választ, mint a „Hogyan győzzünk?” vagy a „Hogyan nyerjük meg a háborút?”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak egyre több szövetségese van, akikkel közösen a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság stratégiáját képviselik. Fotó: MTI

Megváltozott minden, arra kell számolnunk – most már nem egyedül, de –, még mindig csak néhányan vagyunk olyan országok, amelyek a hadigazdaság, a hadikölcsön, a háborús hadviselés logikája helyett egy teljesen más stratégiát juttassunk az Európai Uniónak, illetve a saját magunk számára.

A kormányfő kiemelte, hogy a követendő stratégia a béke, stabilitás, békekötés, békegazdaság. Magyarország már nincs egyedül, legutóbb már hárman képviselték ezt az irányvonalat, és a miniszterelnök szerint lesznek még többen is.

Nekem az a helyzetelemzésem, hogy egész Európában a ’26-os évnek egy fontos eleme lesz: meglepő erővel törnek majd föl a háborúpárti elittel szembeni társadalmi mozgalmak Nyugat-Európában.

Az ukránok néhány napja jelentették be, hogy a katonai és biztonsági kiadásaikra a következő tíz évben kérnek 800 milliárd eurót, miközben az európai gazdaság lejtmenetben van.

Aki ezt kifizeti, tönkreteszi a saját népét. Az emberek nem szokták hagyni, hogy tönkretegyék őket. Tehát ennek előbb-utóbb valamilyen társadalmi mozgalomban meg kell jelennie Nyugat-Európában. Ennek látom a jeleit

– mondta Orbán Viktor.

🪖 European Council meetings have become war councils.



A few of us propose a different path: peace, stability, and a responsible economy. Meanwhile, Ukraine is requesting €800 billion over the next 10 years, pushing Europe further toward economic decline. It’s only a matter of… pic.twitter.com/c26J05VVbO — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 7, 2026

Ahogy arról lapunk is beszámolt az európai elit azt várja a tagállamoktól, hogy jóléti és szociális forrásokat csoportosítsanak át az ukrajnai háború támogatására.