Szijjártó Péter: Párizsban a háború folytatásáról döntöttek, a közvetlen összecsapás veszélyét hozták létre

Egy brüsszeli bábkormány nyilván azért jönne létre, hogy Brüsszel akaratát teljesítse, minden tekintetben. Egy brüsszeli bábkormány belevinné Magyarországot abba a háborúba, amelyet Brüsszel Oroszországgal szemben akar megvívni. A mai napon megerősítettük, hogy Magyarország szuverén nemzeti kormánya ettől a háborútól meg fogja védeni a magyar embereket, a magyar családokat, meg fogja védeni ettől a háborútól Magyarországot.

Továbbra is támogatjuk a béketárgyalásokat, támogatjuk a legmagasabb szintű amerikai–orosz egyeztetéseket és elutasítjuk Brüsszel legújabb háborús döntését

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy mintegy 35 ország vezetői és magas rangú képviselői egyeztettek Ukrajna jövőjéről a francia fővárosban. A Párizsban tartott találkozó középpontjában az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák álltak, a háborúpárti vezetők egy része pedig már egy ideje európai katonák telepítéséről beszélt.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)