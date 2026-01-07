Szijjártó PéterUkrajnaPárizsháborútalálkozó

Szijjártó Péter: Párizsban a háború folytatásáról döntöttek, a közvetlen összecsapás veszélyét hozták létre

A magyar külügyminiszter szerint a párizsi találkozón olyan európai döntés született, amely a háború folytatásának irányába mutat, és növeli az Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyét. Szijjártó Péter úgy véli, a brüsszeli politika és a nyugat-európai katonai tervek közvetlen háborús kockázatot teremtenek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 16:06
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Forrás: AFP
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a párizsi találkozó kapcsán.

Szijjártó Péter szerint Brüsszel a háborúba tolja az egész Európát.
Szijjártó Péter szerint Brüsszel a háborúba tolja az egész Európát. Fotó: AFP

A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy egy újabb európai döntés született a háború folytatásáról.

Tegnap Párizsban az úgynevezett hajlandók koalíciója egy Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyét hozta létre sajnos – folytatta. 

Azzal ugyanis, hogy a nyugat-európai országok katonai jelenlétet akarnak felépíteni Ukrajnában, egy közvetlen háború veszélyét építik fel Oroszországgal szemben

 – figyelmeztetett. 

Azonban látnunk kell sajnos, hogy ma ez a brüsszeli politika. A brüsszeli politika, a brüsszeli döntés úgy szól, hogy Oroszországgal háborút kell vívni – mutatott rá. Ez egy nagyon veszélyes döntés. Magyarországnak, a magyar kormánynak pedig az a feladata, hogy a magyar embereket, a magyar családokat és Magyarországot megvédjük ettől az Oroszországgal vívandó brüsszeli háborútól – emelte ki Szijjártó Péter. 

Az is világos, hogy ettől a háborútól Magyarországot csak egy szuverén kormány tudja megvédeni

– húzta alá.

Egy brüsszeli bábkormány nyilván azért jönne létre, hogy Brüsszel akaratát teljesítse, minden tekintetben. Egy brüsszeli bábkormány belevinné Magyarországot abba a háborúba, amelyet Brüsszel Oroszországgal szemben akar megvívni. A mai napon megerősítettük, hogy Magyarország szuverén nemzeti kormánya ettől a háborútól meg fogja védeni a magyar embereket, a magyar családokat, meg fogja védeni ettől a háborútól Magyarországot. 

Továbbra is támogatjuk a béketárgyalásokat, támogatjuk a legmagasabb szintű amerikai–orosz egyeztetéseket és elutasítjuk Brüsszel legújabb háborús döntését

 – jelentette ki Szijjártó Péter.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy mintegy 35 ország vezetői és magas rangú képviselői egyeztettek Ukrajna jövőjéről a francia fővárosban. A Párizsban tartott találkozó középpontjában az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák álltak, a háborúpárti vezetők egy része pedig már egy ideje európai katonák telepítéséről beszélt.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

