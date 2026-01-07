Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a párizsi találkozó kapcsán.
Szijjártó Péter: Párizsban a háború folytatásáról döntöttek, a közvetlen összecsapás veszélyét hozták létre
A magyar külügyminiszter szerint a párizsi találkozón olyan európai döntés született, amely a háború folytatásának irányába mutat, és növeli az Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyét. Szijjártó Péter úgy véli, a brüsszeli politika és a nyugat-európai katonai tervek közvetlen háborús kockázatot teremtenek.
A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy egy újabb európai döntés született a háború folytatásáról.
Tegnap Párizsban az úgynevezett hajlandók koalíciója egy Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyét hozta létre sajnos – folytatta.
Azzal ugyanis, hogy a nyugat-európai országok katonai jelenlétet akarnak felépíteni Ukrajnában, egy közvetlen háború veszélyét építik fel Oroszországgal szemben
– figyelmeztetett.
Azonban látnunk kell sajnos, hogy ma ez a brüsszeli politika. A brüsszeli politika, a brüsszeli döntés úgy szól, hogy Oroszországgal háborút kell vívni – mutatott rá. Ez egy nagyon veszélyes döntés. Magyarországnak, a magyar kormánynak pedig az a feladata, hogy a magyar embereket, a magyar családokat és Magyarországot megvédjük ettől az Oroszországgal vívandó brüsszeli háborútól – emelte ki Szijjártó Péter.
Az is világos, hogy ettől a háborútól Magyarországot csak egy szuverén kormány tudja megvédeni
– húzta alá.
Egy brüsszeli bábkormány nyilván azért jönne létre, hogy Brüsszel akaratát teljesítse, minden tekintetben. Egy brüsszeli bábkormány belevinné Magyarországot abba a háborúba, amelyet Brüsszel Oroszországgal szemben akar megvívni. A mai napon megerősítettük, hogy Magyarország szuverén nemzeti kormánya ettől a háborútól meg fogja védeni a magyar embereket, a magyar családokat, meg fogja védeni ettől a háborútól Magyarországot.
Továbbra is támogatjuk a béketárgyalásokat, támogatjuk a legmagasabb szintű amerikai–orosz egyeztetéseket és elutasítjuk Brüsszel legújabb háborús döntését
– jelentette ki Szijjártó Péter.
Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy mintegy 35 ország vezetői és magas rangú képviselői egyeztettek Ukrajna jövőjéről a francia fővárosban. A Párizsban tartott találkozó középpontjában az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák álltak, a háborúpárti vezetők egy része pedig már egy ideje európai katonák telepítéséről beszélt.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
