Elkezdődött az, amitől Caracas tartott

Az Egyesült Államok harminc–ötven millió hordó venezuelai olajat foglal le és értékesít piaci áron – jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hangsúlyozva, hogy a bevételt az amerikai és a venezuelai nép javára kívánják felhasználni.

Forrás: MTI2026. 01. 07. 8:38
Trump lépett Forrás: AFP
Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít a venezuelai és az amerikai nép javára Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon közzétett üzenete szerint.

A venezuelai ideiglenes hatóságok harminc- és ötvenmillió hordó kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át az Amerikai Egyesült Államoknak. Ez az olaj piaci áron kerül értékesítésre, és az ebből származó pénzt én, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom ellenőrizni, hogy biztosan a venezuelai és az amerikai nép javát szolgálja! Megkértem Chris Wright energiaügyi minisztert, hogy haladéktalanul hajtsa végre ezt a tervet

– fogalmazott Donald Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett üzenetében.

Piaci becslések szerint – az amerikai WTI olaj februári jegyzését alapul véve – az értékesítésből származó bevétel 2,9 milliárd dollár lehet, de a venezuelai olaj tényleges ára a világpiaci szint alatt is maradhat. A dpa szerint egyelőre nem tisztázott, milyen időtávon adnák át a megjelölt olajmennyiséget. 

A harminc–ötven millió hordó nagyjából Venezuela teljes olajtermelésének egy-két hónapját teszi ki. 

Az olajexport az ország legfontosabb bevételi és devizaforrása, így a kiesés súlyosan érintheti a gazdaságot, miközben az Egyesült Államok számára az érintett volumen csekély jelentőségű a napi mintegy 14 millió hordós hazai termeléshez képest. Venezuela a világ legnagyobb, mintegy 303 milliárd hordóra becsült kőolajkészletével rendelkezik, ám a termelés jelenleg alacsony, napi körülbelül egymillió hordó.

 

Ki és mihez kezd most a venezuelai olajjal?

Az Egyesült Államok venezuelai katonai akciója és Nicolás Maduro elnök elfogása rövid távon nem okozott drámai olajár-emelkedést, de növelte a bizonytalanságot. Az olajárak mozgását várhatóan 2026-ban is politikai feszültségekkel spékelt piaci alapfolyamatok határozzák meg. Noha a Trump-kormányzat hivatalos narratívája szerint a katonai akció célja a narkóterrorizmus elleni küzdelem és egy stabilabb vezetés támogatása Venezuelában, 

nyilvánvalóan az olajkészlet sem kerülte el a washingtoni vezetés figyelmét. 

Olyannyira nem, hogy a Fehér Ház kommunikációja szerint amerikai vállalatok bevonásával lehetne talpra állítani a venezuelai olajipart, így hosszabb távon csökkenhet az USA függése más, távolabbi forrásoktól. 

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

