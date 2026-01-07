Elkezdődött az, amitől Caracas tartott

Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít a venezuelai és az amerikai nép javára Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon közzétett üzenete szerint.
A venezuelai ideiglenes hatóságok harminc- és ötvenmillió hordó kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át az Amerikai Egyesült Államoknak. Ez az olaj piaci áron kerül értékesítésre, és az ebből származó pénzt én, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom ellenőrizni, hogy biztosan a venezuelai és az amerikai nép javát szolgálja! Megkértem Chris Wright energiaügyi minisztert, hogy haladéktalanul hajtsa végre ezt a tervet
– fogalmazott Donald Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett üzenetében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!