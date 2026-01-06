Rendkívüli

Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

szijjártó péterkecskemétmercedesmagyarország

Szijjártó Péter: A Mercedes Magyarországra hozza az A osztály gyártását is az idei évtől

A Mercedes az idei évtől Magyarországon kezdi meg az A osztály gyártását, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Magyarország olyan gazdasági korszakban ér el bravúrokat, amikor egész Európa a háborútól és az elhibázott brüsszeli politika gazdasági következményeitől szenved.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 17:25
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Forrás: AFP
A Mercedes Magyarországra hozza az A osztály gyártását is az idei évtől – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon. „Magyarország egy olyan korszakban ér el gazdasági bravúrokat, amikor egész Európa szenved a háborútól és az elhibázott brüsszeli politika gazdasági következményeitől. A tényekkel nehéz vitatkozni, így a balliberális média hiába próbálja folyamatosan álhírekkel aláásni a magyar gazdaság jó hírét, a befektetők pontosan látják a valós helyzetet” – fogalmazott a tárcavezető. 

Szijjártó Péter bejelentette: A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is 2026-tól.
Fotó: AFP

Felhívta a figyelmet arra, hogy a legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak, és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért.

Politikai stabilitás, Európa-bajnok adórendszer, kimagasló szakképzés és munkaerő – ez a nemzeti kormány receptje

– írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, az eredmények pedig magukért beszélnek: „Az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lettünk.”

Szijjártó Péter szerint ha most Kecskemétre nézünk, akkor azt látjuk, hogy a Mercedes legnagyobb európai gyára jött létre Magyarországon az elmúlt alig több mint tíz évben, aminél világszinten is egyedül csak Kínában épült ki nagyobb kapacitás.

Ma már több mint ötezren dolgoznak közvetlenül is a Mercedes-gyárban, amely 2024-ben az ország legvonzóbb munkahelye lett, és több alkalommal is a legjobb gyárnak választották meg világszinten a Mercedes-csoporton belül. 2024 októberében gördült le a kétmilliomodik modell a vállalat kecskeméti gyártósoráról, és mostanra az a helyzet állt elő, hogy Kecskeméten gyártják a csúcstechnológiás belsőégésű motoros autókat, a plug-in hibrideket és a teljesen elektromos modelleket, miközben a Mercedes éppen létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját is hazánkban – ismertette az eddigi eredményeket.

Ma pedig itt egy újabb jó hír: a Mercedes úgy döntött, hogy az idei évtől Magyarországra hozza az A osztály gyártását is

 – írta Szijjártó Péter.

Kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a Mercedes immáron három modelljét fogja nálunk gyártani, köztük az új csúcstechnológiás és tisztán elektromos GLB-t, az új C osztályt, és immáron az A osztály is ismét nálunk gurul le a gyártósorról.

Ennyit számít a józan észre alapozott gazdaságpolitika, a stabil kormányzás és hogy nem vagyunk hajlandók lemondani az olcsó orosz energiahordozókról. Amíg Európa lemarad, addig nálunk a legnagyobb világcégek újabb és újabb fejlesztései jelennek meg Amerikából, Ázsiából vagy éppen most Németországból

 – zárta a bejegyzését a tárcavezető.

Szijjártó Péter hatalmas sikerekről számolt be Szegeden is

Korábban beszámoltunk róla, hogy a tárcavezető a szegedi látogatása után bejelentette: „Az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lett.”

Bejelentette a Scrub Daddy mártélyi beruházását

Írtunk arról is, hogy a külgazdasági és külügyminiszter amerikai beruházások Magyarországra érkezéséről tájékoztatott.

Ez a beruházás kiváló példája annak, hogy hogyan mozdulunk el a termeléstől a kutatás-fejlesztés irányába, és hogyan növeljük a hozzáadott értéket a gazdaságban

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

