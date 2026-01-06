Szijjártó Péter: A Mercedes Magyarországra hozza az A osztály gyártását is az idei évtől

A Mercedes Magyarországra hozza az A osztály gyártását is az idei évtől – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon. „Magyarország egy olyan korszakban ér el gazdasági bravúrokat, amikor egész Európa szenved a háborútól és az elhibázott brüsszeli politika gazdasági következményeitől. A tényekkel nehéz vitatkozni, így a balliberális média hiába próbálja folyamatosan álhírekkel aláásni a magyar gazdaság jó hírét, a befektetők pontosan látják a valós helyzetet” – fogalmazott a tárcavezető.

Fotó: AFP

Felhívta a figyelmet arra, hogy a legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak, és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért.

Politikai stabilitás, Európa-bajnok adórendszer, kimagasló szakképzés és munkaerő – ez a nemzeti kormány receptje

– írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, az eredmények pedig magukért beszélnek: „Az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lettünk.”