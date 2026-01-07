kálmán hercegbélamuhisalome

Kálmán herceg- a tatárjárás áldozata

Kálmán herceg, IV. Béla testvére a tatárjárás idején hunyt el: belehalt a muhi csatában szerzett sebeibe. Kálmán korábban halicsi király volt, majd lemondása után hűséges támogatója lett IV. Bélának.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 01. 07. 15:30
Kálmán a muhi csatában.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kálmán 1208-ban született, II. András és merániai Gertrúd második fiúgyermekeként, bátyja, Béla után. Már gyermekként eljegyezték Salome lengyel hercegnővel. 

Kálmán a muhi csatában.
Kálmán a muhi csatában.

Kálmán a halicsi fejedelemség élén

E kapcsolat természetesen politikai szövetség is volt, mivel II. András és a lengyel fejdelem egyaránt igény tartott Halics területére és e friggyel tudták lezárni a terület miatt köztük kibontakozó konfliktust. 

Kálmán 1217-19 között volt Halics uralkodója. Halics a mai Ukrajna területén fekvő fejedelemségnek, jelentős kereskedelmi központnak számított. 

1219-ben drámai és gyors véget ért fejedelemsége: az oroszok foglalták el. Kálmán ekkor hazatért Magyarországra és IV. Béla hű támogatója lett egész életében. Feleségétől, Salome hercegnőtől gyermekük nem született.

Kálmán hűséges volt a bátyjához

Kálmán a mongol támadáskor is mindvégig hűséges maradt a bátyjához. IV. Béla koronázási ünnepségén Kálmán volt az, aki vitte a királyi kardot, szimbolikusan a hercegség jelképét. Abban az időszakban is, amikor a kunok cserben hagyták a magyarokat és pusztítva kivonultak az országból. Frigyes osztrák őrgróf sem nyújtott katonai segítséget, sőt, Béla szorult helyzetét látva elfoglalt 3 vármegyét. A Magyarországra bezúduló, kegyetlenül pusztító mongol seregeknek csak a kővárak tudtak ellenállni.

Kálmán menekülése a Dunán
Kálmán menekülése a Dunán

Kálmán szerepéről a muhi csatában és meneküléséről Rogerius mester, a tatárjárás megbízható krónikása számolt be. Eszerint a csata során segítette testvérét, a királyt, hogy amikor az öldöklő csatából megnyílt a menekülés útja, IV. Béla észrevétlenül el tudjon szökni. 

A muhi csata

1241. április 11-én ütköztek meg a magyarok Muhinál a tatárokkal. A király öccse, Kálmán herceg, majd nyomában Ugrin kalocsai érsek csapataikkal kitörtek a táborból, és rátámadtak a Sajó hídján átkelő mongol egységekre, amelyeket sikeresen vissza is szorítottak. A hidat ezután erős őrséggel biztosították, ám hajnalra a mongolok nehéz lövedékekkel és sűrű nyílzáporral elűzték a védőket. Közben Kálmán herceg és Ugrin érsek a templomos lovagokkal megerősítve heves harcba bocsátkoztak a hídon folyamatosan előrenyomuló mongol erőkkel, miközben a Batu kán hadserege megkezdte a magyar sereg bekerítését. 

A magyar sereg a Sajónál táborozott le és szekértáborral sáncolták el magukat,nem számítva arra, hogy  Szubotáj mongol lovashadteste átkel a folyón. Ez a váratlan támadás meglepetésként érte a királyi sereget. 

Miután Béla elmenekült, Kálmán herceg egy másik irányba indult, és éjjel-nappal, friss lovakat váltva vágtatott Pest felé, a dunai révhez elhagyatott mellékutakon. Bár Pest lakói maradásra kérték, amíg hajókat készítenek a nők és családok átszállítására, ő ezt elutasította, mondván: mindenkinek magáról kell gondoskodnia. Attól félve, hogy a mongolok utolérik, egyedül kelt át a Dunán, majd Somogy felé menekült, egészen Segesdig. Utána, akárcsak testvére Béla, horvát-szlavón területre jutott át. Testvérével újra találkozott, de sajnos a csatában szerzett sebesüléseiből már nem épült fel: 1241- májusában elhunyt. A Pozsonyi Krónika szerint Iváncson temették el.

 

Részlet Rogerius mester Siralmas énekéből 

A tatárok pedig a király csapatára várakozva nem mozdultak. És amikor már több oldalon is nyitva állt az út a királyi csapat előtt, a király anélkül, hogy felismerték volna, utat talált az erdő felé. Kálmán herceg pedig a sereg egy másik oldalán eredt útnak, és éjjel-nappal váltott lovakon megeresztett gyeplővel sietett a már említett Pest felé, a dunai révhez, nem is az országúton, amelyen a magyar nemzet bukdácsolt, hanem úttalan utakon. És bár a vár polgárai arra kérték, hogy maradjon ott addig, amíg hajókat készítenek az úrasszonyok, feleségeik átszállítására, mégsem tudták őt visszatartani, sem erre rávenni; azt mondta ugyanis, hogy mindenki önmaga gondoskodjon magáról. Az üldözők megérkezésétől félve ugyanis azonnal átkelt egyedül, és Somogyba futott egy bizonyos helységig, amelynek Segesd a neve.  

Kálmán herceg  halálának következményei:

1.Halála meggyengítette IV. Béla helyzetét a tatárjárás legsúlyosabb időszakában,

2. jól mutatja, hogy a muhi vereség nemcsak katonai, hanem dinasztikus csapás is volt,

3. és Kálmán volt az egyik legmagasabb rangú áldozata a tatárjárásnak a királyi családból.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.