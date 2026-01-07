Kálmán herceg- a tatárjárás áldozata

Kálmán 1208-ban született, II. András és merániai Gertrúd második fiúgyermekeként, bátyja, Béla után. Már gyermekként eljegyezték Salome lengyel hercegnővel.

Kálmán a muhi csatában.

Kálmán a halicsi fejedelemség élén

E kapcsolat természetesen politikai szövetség is volt, mivel II. András és a lengyel fejdelem egyaránt igény tartott Halics területére és e friggyel tudták lezárni a terület miatt köztük kibontakozó konfliktust.

Kálmán 1217-19 között volt Halics uralkodója. Halics a mai Ukrajna területén fekvő fejedelemségnek, jelentős kereskedelmi központnak számított.

1219-ben drámai és gyors véget ért fejedelemsége: az oroszok foglalták el. Kálmán ekkor hazatért Magyarországra és IV. Béla hű támogatója lett egész életében. Feleségétől, Salome hercegnőtől gyermekük nem született.

Kálmán hűséges volt a bátyjához

Kálmán a mongol támadáskor is mindvégig hűséges maradt a bátyjához. IV. Béla koronázási ünnepségén Kálmán volt az, aki vitte a királyi kardot, szimbolikusan a hercegség jelképét. Abban az időszakban is, amikor a kunok cserben hagyták a magyarokat és pusztítva kivonultak az országból. Frigyes osztrák őrgróf sem nyújtott katonai segítséget, sőt, Béla szorult helyzetét látva elfoglalt 3 vármegyét. A Magyarországra bezúduló, kegyetlenül pusztító mongol seregeknek csak a kővárak tudtak ellenállni.

Kálmán menekülése a Dunán

Kálmán szerepéről a muhi csatában és meneküléséről Rogerius mester, a tatárjárás megbízható krónikása számolt be. Eszerint a csata során segítette testvérét, a királyt, hogy amikor az öldöklő csatából megnyílt a menekülés útja, IV. Béla észrevétlenül el tudjon szökni.

A muhi csata

1241. április 11-én ütköztek meg a magyarok Muhinál a tatárokkal. A király öccse, Kálmán herceg, majd nyomában Ugrin kalocsai érsek csapataikkal kitörtek a táborból, és rátámadtak a Sajó hídján átkelő mongol egységekre, amelyeket sikeresen vissza is szorítottak. A hidat ezután erős őrséggel biztosították, ám hajnalra a mongolok nehéz lövedékekkel és sűrű nyílzáporral elűzték a védőket. Közben Kálmán herceg és Ugrin érsek a templomos lovagokkal megerősítve heves harcba bocsátkoztak a hídon folyamatosan előrenyomuló mongol erőkkel, miközben a Batu kán hadserege megkezdte a magyar sereg bekerítését.

A magyar sereg a Sajónál táborozott le és szekértáborral sáncolták el magukat,nem számítva arra, hogy Szubotáj mongol lovashadteste átkel a folyón. Ez a váratlan támadás meglepetésként érte a királyi sereget.

Miután Béla elmenekült, Kálmán herceg egy másik irányba indult, és éjjel-nappal, friss lovakat váltva vágtatott Pest felé, a dunai révhez elhagyatott mellékutakon. Bár Pest lakói maradásra kérték, amíg hajókat készítenek a nők és családok átszállítására, ő ezt elutasította, mondván: mindenkinek magáról kell gondoskodnia. Attól félve, hogy a mongolok utolérik, egyedül kelt át a Dunán, majd Somogy felé menekült, egészen Segesdig. Utána, akárcsak testvére Béla, horvát-szlavón területre jutott át. Testvérével újra találkozott, de sajnos a csatában szerzett sebesüléseiből már nem épült fel: 1241- májusában elhunyt. A Pozsonyi Krónika szerint Iváncson temették el.

Részlet Rogerius mester Siralmas énekéből A tatárok pedig a király csapatára várakozva nem mozdultak. És amikor már több oldalon is nyitva állt az út a királyi csapat előtt, a király anélkül, hogy felismerték volna, utat talált az erdő felé. Kálmán herceg pedig a sereg egy másik oldalán eredt útnak, és éjjel-nappal váltott lovakon megeresztett gyeplővel sietett a már említett Pest felé, a dunai révhez, nem is az országúton, amelyen a magyar nemzet bukdácsolt, hanem úttalan utakon. És bár a vár polgárai arra kérték, hogy maradjon ott addig, amíg hajókat készítenek az úrasszonyok, feleségeik átszállítására, mégsem tudták őt visszatartani, sem erre rávenni; azt mondta ugyanis, hogy mindenki önmaga gondoskodjon magáról. Az üldözők megérkezésétől félve ugyanis azonnal átkelt egyedül, és Somogyba futott egy bizonyos helységig, amelynek Segesd a neve.

Kálmán herceg halálának következményei: