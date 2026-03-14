Tóth Balázs őszinte vallomása: Heti kétszer csak a túlélésért játszunk

Tóth Balázst egy kedd délutánon hívtuk fel, amikor éppen Oxfordba volt úton (ahol csapatával szerdán 1-0-ra kikapott). Első kérdéseink között szerepelt, hogy érzi magát a térdsérülése után, ami miatt télen közel két hónapot kellett kihagynia. – Amikor januárban visszatértem, akkor még voltak fájdalmaim. Türelmetlen voltam, hiszen a rehabilitáció nagyon elhúzódott. Hál’ Istennek, már minden rendben van, kértem külső segítséget is, és így mostanra nyugodtan kijelenthetem: teljesen rendbe jött a térdem!

Tóth Balázs (jobbra) és csapata, a Blackburn nagy csatában van a bennmaradásért Angliában (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Ezután pedig át is tértünk a Blackburn Rovers helyzetére. A korábbi Premier League-győztes csapat élt már meg szebb napokat, jelenleg a 20. helyen áll, mindössze egy pontra a kiesőzónától. Tóth Balázs is érzi, az együttes nincs könnyű helyzetben.

– Természetesen bízok a csapatban, de a mérkőzések képe alapján már annyira nem vagyok derűlátó. Nagyon leegyszerűsített focit játszunk, nem érzem azt, hogy eredményesek lennénk belőle. Említhetném a múlt hétvégi mérkőzésünket a Portsmouth ellen, ott sem éreztem azt, hogy győzelmet érdemeltünk volna. Igaz, úgy játszottunk döntetlent, hogy védenivalóm se volt, aztán az ellenfél egyszer eltalálta a kaput egy megpattanó lövéssel, amiből gól lett... Minden mérkőzésből, hibánkból próbálunk tanulni, és azt megígérem, hogy a végsőkig fogunk harcolni – kezdte a zubogyi származású játékos, aki, ha fogadna, nem tenné fel minden pénzét arra, hogy csapata benn fog maradni a másodosztályban.

Kapusként mindezt még nehezebb lehet megélni, hiszen a támadásoknál ő nem tud segíteni. S mindeközben a csapat védekezése stabil Tóth elmondása szerint.

Jelen pillanatban azt érzem, hogy nem tudok annyit hozzátenni a csapat teljesítményéhez, hogy az pontokban is meglátszódjon.

Hiába az új edző, továbbra is szenved a Blackburn

Adja magát a kérdés mindezek után: mégis mi áll az előző idényben nagyot hajrázó, kis híján a rájátszásban szereplő Blackburn küszködése mögött?

– Én úgy látom, hogy most elég sűrűn vannak a meccsek, minden második héten heti három – folytatta Tóth. – Mi mindeközben azt erőltetjük, hogy labda nélkül legyünk agresszívak, átadjuk a területet az ellenfélnek, ami azt is jelenti, hogy labda nélkül rengeteget kell futni. És ezt nem lehet bírni heti három meccsen.

Egy-egy találkozóra összeszedjük magunkat, akkor tényleg mindenki beleteszi a maximumot mind fizikálisan, mind mentálisan, viszont amikor heti három meccsünk van, akkor valószínűleg kétszer is csak a túlélésért vagyunk képesek játszani.

A klubnál persze nem nézik tétlenül, hogy a kiesés ellen küzdenek a játékosok. Február másodikán menesztették Valérien Ismael edzőt, aki közel egy évig vezette a gárdát, az az ezalatt elért egyes pontátlagot aligha fogja kitenni az ablakba. Helyére a jelenleg az északír válogatottat is irányító Michael O’Neill érkezett – eddig három győzelem, egy döntetlen és négy vereség a mérleg –, Tóth az új trénernél sem szorult ki a kezdőcsapatból. Idáig O'Neill alatt minden meccsen az ő nevével kezdődött a csapat összeállítása. A 28 éves játékos elmondta, a klubnál elégedettek vele, tudják, hogy nem a kapuban van probléma.