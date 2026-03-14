Tóth BalázsChampionshipBlackburn Rovers FCmagyar válogatott

Tóth Balázs őszinte vallomása: Heti kétszer csak a túlélésért játszunk

A turbulens ősz után, amikor a válogatott első számú kapusa lett, majd az írek elleni sorsdöntő meccset sérülés miatt kihagyta, Tóth Balázs most már az angol Blackburnben vív ádáz harcot a Championshipben a bennmaradásért. A 28 éves magyar kapus őszintén bevallotta, csapata játéka alapján vannak kétségei a másodosztályban maradást illetően. Tóth Balázst emellett a jövőbeli terveiről és természetesen a márciusi magyar válogatott mérkőzésekről is kérdeztük.

Perlai Bálint
2026. 03. 14. 6:12
Tóth Balázs teljesítménye továbbra sincs panasz a Blackburn kapujában, csapata azonban szenved a másodosztályban Fotó: AFP/NurPhoto/MI News
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tóth Balázst egy kedd délutánon hívtuk fel, amikor éppen Oxfordba volt úton (ahol csapatával szerdán 1-0-ra kikapott). Első kérdéseink között szerepelt, hogy érzi magát a térdsérülése után, ami miatt télen közel két hónapot kellett kihagynia. – Amikor januárban visszatértem, akkor még voltak fájdalmaim. Türelmetlen voltam, hiszen a rehabilitáció nagyon elhúzódott. Hál’ Istennek, már minden rendben van, kértem külső segítséget is, és így mostanra nyugodtan kijelenthetem: teljesen rendbe jött a térdem!

Tóth Balázs (jobbra) és csapata, a Blackburn nagy csatában van a bennmaradásért Angliában (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Ezután pedig át is tértünk a Blackburn Rovers helyzetére. A korábbi Premier League-győztes csapat élt már meg szebb napokat, jelenleg a 20. helyen áll, mindössze egy pontra a kiesőzónától. Tóth Balázs is érzi, az együttes nincs könnyű helyzetben.

– Természetesen bízok a csapatban, de a mérkőzések képe alapján már annyira nem vagyok derűlátó. Nagyon leegyszerűsített focit játszunk, nem érzem azt, hogy eredményesek lennénk belőle. Említhetném a múlt hétvégi mérkőzésünket a Portsmouth ellen, ott sem éreztem azt, hogy győzelmet érdemeltünk volna. Igaz, úgy játszottunk döntetlent, hogy védenivalóm se volt, aztán az ellenfél egyszer eltalálta a kaput egy megpattanó lövéssel, amiből gól lett... Minden mérkőzésből, hibánkból próbálunk tanulni, és azt megígérem, hogy a végsőkig fogunk harcolni – kezdte a zubogyi származású játékos, aki, ha fogadna, nem tenné fel minden pénzét arra, hogy csapata benn fog maradni a másodosztályban.

Kapusként mindezt még nehezebb lehet megélni, hiszen a támadásoknál ő nem tud segíteni. S mindeközben a csapat védekezése stabil Tóth elmondása szerint. 

Jelen pillanatban azt érzem, hogy nem tudok annyit hozzátenni a csapat teljesítményéhez, hogy az pontokban is meglátszódjon.

Hiába az új edző, továbbra is szenved a Blackburn

Adja magát a kérdés mindezek után: mégis mi áll az előző idényben nagyot hajrázó, kis híján a rájátszásban szereplő Blackburn küszködése mögött?

– Én úgy látom, hogy most elég sűrűn vannak a meccsek, minden második héten heti három – folytatta Tóth. – Mi mindeközben azt erőltetjük, hogy labda nélkül legyünk agresszívak, átadjuk a területet az ellenfélnek, ami azt is jelenti, hogy labda nélkül rengeteget kell futni. És ezt nem lehet bírni heti három meccsen. 

Egy-egy találkozóra összeszedjük magunkat, akkor tényleg mindenki beleteszi a maximumot mind fizikálisan, mind mentálisan, viszont amikor heti három meccsünk van, akkor valószínűleg kétszer is csak a túlélésért vagyunk képesek játszani.

A klubnál persze nem nézik tétlenül, hogy a kiesés ellen küzdenek a játékosok. Február másodikán menesztették Valérien Ismael edzőt, aki közel egy évig vezette a gárdát, az az ezalatt elért egyes pontátlagot aligha fogja kitenni az ablakba. Helyére a jelenleg az északír válogatottat is irányító Michael O’Neill érkezett – eddig három győzelem, egy döntetlen és négy vereség a mérleg –, Tóth az új trénernél sem szorult ki a kezdőcsapatból. Idáig O'Neill alatt minden meccsen az ő nevével kezdődött a csapat összeállítása. A 28 éves játékos elmondta, a klubnál elégedettek vele, tudják, hogy nem a kapuban van probléma.

Michael O'Neill, a Blackburn új vezetőedzője (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Christian Charisius)

Tóth Balázs kőkemény harca a pontrúgásoknál

A mostani idényben már-már lerágott csont, hogy a Premier League-ben a pontrúgások uralkodnak, ennek a legnagyobb haszonélvezője épp a listavezető Arsenal. S a helyzet a másodosztályban sem jobb, sőt.

– Nálunk nincs videobíró, ezt pedig a támadó csapat játékosai szeretik kihasználni. Sokszor rámennek arra, hogy velünk, kapusokkal szabálytalankodjanak, mert ötven százalék az esély arra, hogy a bíró nem veszi észre, vagy nem is látja... A kapus helyzete ilyenkor nem hálás, hiszen te csak a labdát nézed, nincs időd azzal foglalkozni, hogy a játékossal harcolj, mert akkor lemaradsz a labdáról – kezdte Tóth, aki elmondta, az ellenfél olykor a kezét is lefogja. 

A meccseken kell felhívnom a játékvezetőnek a figyelmét, hogy figyelje azt az embert, aki rám áll. De persze így sem fúj mindig, akkor valahogy nekem kell megoldani a szituációt.

Egyelőre nincs szerződéshosszabbítás

A 28 éves játékos már a második idényét tölti a Blackburnnél, és korábban lapunknak azt mondta, ha egy kapus lehúz egy jó idényt a Championshipben, 46 meccsen keresztül, akkor a topligák kapui megnyílhatnak előtte. Nos, ha nem is 46 meccsen, de amikor bevethető, akkor Tóth a kezdőkapus. A jövőjéről azonban egyelőre óvatosan fogalmaz. 

– Hiszek abban, hogy van bennem még egy szintlépés, keményen dolgozok érte minden nap. Nagyon szeretném magam valamelyik top ötös bajnokságban kipróbálni. Kíváncsi vagyok, hogy ott is meg tudom-e állni a sarat vagy nem. Nem titok, hogy ez még a céljaim között van. Remélem, hogy a karrieremben még van egy szintlépés – mondta a kapus, akivel a klub már szeretett volna hosszabbítani, ugyanakkor egyelőre nem állapodtak meg a felek , mint mondta, jelenleg bizonytalan a helyzet.

Tóth Balázs legutóbb Lisszabonban védte a magyar válogatott kapuját, márciusban újra esélyt kaphat Marco Rossitól (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Tóth Balázs a válogatottban továbbra is bizonyítana a szurkolóknak

Beszélgetésünk végén a válogatott is szóba került. Marco Rossi csapatára tétmeccs (a Nemzetek Ligájában) ősszel vár csak, márciusban a szlovénok és a görögök látogatnak a Puskás Arénába felkészülési mérkőzésen. Tóth Balázst arról kérdeztük, hogy min lehet a hangsúly ezeken a meccseken: 

  • a kísérletezésen,
  • vagy az eddigi rendszer tökéletesítésén?

– Igazából mind a kettőn. Nagyon fontos, hogy most lesz időnk új dolgokat is gyakorolni, de azért szerintem, akik nézték az elmúlt mérkőzéseket, láthatták a fejlődést a válogatottban, hiszen jó futballt játszottunk, a portugálok ellen oda-vissza különösen – vélekedett Tóth Balázs. Ezen a ponton szóba került az írek elleni mérkőzés is, amelyet sérülés miatt kellett kihagynia. – Nagyon csalódott voltam, óriási esélyt adhatott volna nekem, hogy közelebb kerüljek az álmom eléréséhez, azaz, hogy az egyik top ötös bajnokságban játsszak.

Az eddig négyszeres válogatott Tóth Balázsnak pedig ezek a találkozók újabb lehetőségek lesznek, hogy a hazai közönség előtt bizonyítson. Igen, bizonyítson, a 28 éves kapus továbbra is ezt emelte ki. Erre pedig minden esélye megvan a sérülésből nemrég visszatérő Dibusz Dénes mellett.

– Nekem még idáig sokszor nem adatott meg, hogy a saját szurkolóink előtt védjek. Már megtapasztaltam ezt párszor, és ez olyan motiváció nekem, mintha életem legfontosabb meccsét játszanám abban a pillanatban – mindegy, hogy az vb-selejtező vagy felkészülési mérkőzés. Csak arra vártam hosszú ideje, hogy kapjak egy lehetőséget, és meg tudjam mutatni azoknak a szurkolóknak, akik kételkedtek bennem, hogy igenis képes vagyok erre, segítségére lehetek a válogatottnak. A következő mérkőzések is arról szólnak nekem, hogy bizonyítsak a magyar drukkereknek.

Mindezek előtt azonban még egy Championship-mérkőzés vár rá, szombat délután a harmadik Millwall otthonába látogat a Blackburn, ez sem ígérkezik könnyű mérkőzésnek.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekukrajna

Magyarország nem fél az ukrán fenyegetésektől

Bánó Attila avatarja

Zelenszkij elnök zsarolja és durván fenyegeti hazánkat és Orbán Viktort, de az idő nem neki dolgozik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu