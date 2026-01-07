liverpoolarsenalszoboszlai dominikkerkez milos

Szoboszlai egy mondatán csámcsognak, miután a Sky Sportsnak nyilatkozott + videó

A Liverpool labdarúgócsapata címvédőként csak negyedik a Premier League tabelláján, az éllovas Arsenal pedig tizennégy ponttal gyűjtött többet a Vörösöknél. Szoboszlai Dominik játékára ugyanakkor nem lehet panasz. A magyar válogatott csapatkapitányával a Sky Sports hosszabb beszélgetést készített. Szoboszlai kicsit odaszúrt az Arsenalnak, és ezt a mondatát ki is pécézték. Ami tény: honfitársunknak igaza van.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 15:46
Szoboszlai Dominik játékára nem lehet panasz Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Sky Sports kamerája előtt Szoboszlai Dominik elmondta, sosem volt még annyira szomorú, mint az írekkel szemben az utolsó pillanatban elveszített vb-selejtező után. – Ott akarok lenni a következő vb-n, tartozom ennyivel a hazámnak – fogalmazott a 25 éves középpályás, aki megjegyezte, természetesen ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon is, a Liverpoollal pedig a lehető legtöbb címet szeretné begyűjteni, legfőképpen a Bajnokok Ligáját akarja megnyerni, ami a Liverpool jelenlegi formáját tekintve merész célkitűzés.

Szoboszlai aligha így képzelte az év elejét
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja (Fotó: Harvey Murphy)

Szoboszlai piaci értéke a CIES szerint 90,5 millió euró

Szoboszlai Dominik megjegyezte, a bajnokságban jelenleg jelentős a lemaradásuk, ezért nem gondolkozhatnak hosszabb időszakokban, lépésről lépésre kell haladniuk. A következő feladat a listavezető Arsenal otthonában sorra kerülő csütörtök esti csúcsrangadó lesz.

Szoboszlai hozzátette: hosszú még a szezon, s bár az Arsenalnak tetemes az előnye velük szemben, januárban még nem lehet megnyerni a Premier League-t, az Arsenal még nem bajnok. S csütörtökön nem a Liverpool játszik a bajnokkal, hanem az Arsenal – velük. 

Ezt a mondatát ki is ragadta a média és a közösségi média is:

 
 

„Szoboszlai figyelmeztette az Arsenalt” – több brit médium is így tálalja az interjút.

 

A Liverpool – amelynek Kerkez Milos és Pécsi Ármin is tagja – jelenleg a negyedik helyen áll a Premier League-ben, 20 forduló alatt tíz  győzelem, négy döntetlen és hat vereség a mérlege. S Arne Slot vezetőedző alatt inog a kispad, de a kirúgása tízmillió fontba kerülne a klubnak...  Szoboszlai – aki a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb kimutatása szerint 90,5 millió eurós piaci értékével a világ 37. legértékesebb futballistája – a PL mostani szezonjában két gólt és egy gólpasszt jegyzett, az egyik találatát éppen az Arsenal ellen szerezte, augusztus 31-én az ő parádés szabadrúgásával diadalmaskodott a Liverpool.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu