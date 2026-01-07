Szoboszlai egy mondatán csámcsognak, miután a Sky Sportsnak nyilatkozott + videó

A Sky Sports kamerája előtt Szoboszlai Dominik elmondta, sosem volt még annyira szomorú, mint az írekkel szemben az utolsó pillanatban elveszített vb-selejtező után. – Ott akarok lenni a következő vb-n, tartozom ennyivel a hazámnak – fogalmazott a 25 éves középpályás, aki megjegyezte, természetesen ott akar lenni a következő Európa-bajnokságon is, a Liverpoollal pedig a lehető legtöbb címet szeretné begyűjteni, legfőképpen a Bajnokok Ligáját akarja megnyerni, ami a Liverpool jelenlegi formáját tekintve merész célkitűzés.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja (Fotó: Harvey Murphy)

Szoboszlai piaci értéke a CIES szerint 90,5 millió euró

Szoboszlai Dominik megjegyezte, a bajnokságban jelenleg jelentős a lemaradásuk, ezért nem gondolkozhatnak hosszabb időszakokban, lépésről lépésre kell haladniuk. A következő feladat a listavezető Arsenal otthonában sorra kerülő csütörtök esti csúcsrangadó lesz.

Szoboszlai hozzátette: hosszú még a szezon, s bár az Arsenalnak tetemes az előnye velük szemben, januárban még nem lehet megnyerni a Premier League-t, az Arsenal még nem bajnok. S csütörtökön nem a Liverpool játszik a bajnokkal, hanem az Arsenal – velük.

Ezt a mondatát ki is ragadta a média és a közösségi média is:

„Szoboszlai figyelmeztette az Arsenalt” – több brit médium is így tálalja az interjút.