Liverpool FCArsenal FCArne SlotHugo EkitikéSzoboszlai DominikPremier League

A névproblémával küzdő Arne Slot nem tervez a Liverpool kulcsemberével az Arsenal ellen

Az angol labdarúgó-bajnokság hétközi, 21. fordulójának csütörtöki zárómérkőzését a listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool vívja egymás ellen Londonban. A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot szerda délelőtt megtartotta a sajtótájékoztatóját, amelyen elárulta: jelen állás szerint Hugo Ekitiké nélkül lép pályára a csapata.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 11:15
Arne Slot a Liverpool csütörtöki, Arsenal elleni rangadója előtt nyilatkozott (Fotó: AFP/Darren Staples)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arne Slot vezetőedző együttese újév napján a Leeds ellen gól nélküli, míg vasárnap, a Fulham vendégeként 2-2-es döntetlent játszott, így bár nyolc bajnoki óta veretlen, de idén még nyeretlen. A címvédő Liverpool hátránya már 14 pont az éllovas Arsenal mögött, ráadásul idegenben az angol bajnokságban legutóbb 2022 márciusában győzte le a fővárosi riválist. Márpedig csütörtökön a londoni sikerre a bajnoki cím reményének megmaradása mellett amiatt is szükség lenne, mert a brit sajtó szerint ellenkező esetben akár ki is rúghatják Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzőjét.

Arne Slot elismerte: Hugo Ekitiké aligha fog játszani a Liverpool Arsenal elleni rangadóján
Arne Slot elismerte: Hugo Ekitiké aligha fog játszani a Liverpool Arsenal elleni rangadóján (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Az Ágyúsoknak mindössze két vereségük van a Premier League-idényben, ezek közül az elsőt augusztus végén épp Liverpoolban szenvedték el Szoboszlai szabadrúgásgólja után. A hazai tétmérkőzésen május óta veretlen Arsenal elleni újabb találkozó előtt Slot sajtótájékoztatót tartott.

Arne Slot az Arsenal–Liverpool előtt Hugo Ekitikéről beszélt

A Mohamed Szalah és Alexander Isak személyében eddig is hiányzó alapemberek mellett a Fulham ellen a francia Hugo Ekitiké is megsérült, Slotot róla is kérdezték az újságírók. – A mérkőzés óta nem edzett velünk, és a mai részvétele is kérdéses.

Bár legutóbb azt mondtam, hogy nem hagy ki sok időt, de olyan gyorsan játsszuk a meccseinket egymás után, hogy várhatóan kell még neki néhány nap a teljes felépüléshez

– mondta az idény leggólerősebb Liverpool-támadójáról a holland tréner.

Slot arról is beszélt, hogy ha mindenki bevethető, akkor különleges dolgokat érhet el a Liverpool, az idény eddigi részében azonban valaki és (az egységességhez szükséges) valami mindig hiányzott.

Az edzőnek nem jutott eszébe korábbi játékosa neve

A konzisztencia hiányát többször is kiemelő, és az ellenfelet is hosszasan méltató vezetőedző szerint egy Arsenal elleni idegenbeli siker nagy lökést adhatna a Vörösöknek az évad folytatására az FA Kupában és a Bajnokok Ligájában is, de „a klub már sokszor megmutatta, hogy akkor is képes trófeákat nyerni, amikor a bajnokságban nem a legjobb formáját hozza".

Arne Slotot próbálták kérdezni a kölcsönben lévő Harvey Elliottról és a sajtóhírek szerint kiszemelt Marc Guéhiről is, de ő egyikük esetleges liverpooli jövőjéről sem szeretett volna beszélni. 

Ellenben a Vörösök középső védőiről többet beszélt: a kulcsposzton Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté mellett jelenleg legfeljebb Joe Gomez bevethető, de ezt a helyzetet el kell fogadnia.

Hozzátette, tudja, hogy elődjének, Jürgen Kloppnak is voltak problémái a középhátvédek sérülése miatt, középpályásokat is be kellett vetnie ott, de akkor még például Nat Phillips is a csapat tagja volt – a tavaly nyáron a másodosztályú West Bromhoz igazolt játékos neve ugyanakkor nem jutott Slot eszébe, egy újságíró segítette ki őt, miután rákérdezett, hogy hogyan is hívják az általa körülírt futballistát.

Az Arsenal és a Liverpool rangadója magyar idő szerint csütörtökön 21 órakor kezdődik Londonban, Magyarországon a Spíler1 közvetíti a találkozót.

Premier League, 21. forduló:

kedd:

szerda:

  • Fulham–Chelsea 20.30
  • Brentford–Sunderland 20.30
  • Crystal Palace–Aston Villa 20.30
  • Bournemouth–Tottenham Hotspur 20.30
  • Everton–Wolverhampton Wanderers 20.30
  • Manchester City–Brighton 20.30
  • Burnley–Manchester United 21.15
  • Newcastle United–Leeds United 21.15

csütörtök:

  • Arsenal–Liverpool FC 21.00

Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu