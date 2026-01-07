A névproblémával küzdő Arne Slot nem tervez a Liverpool kulcsemberével az Arsenal ellen

Arne Slot vezetőedző együttese újév napján a Leeds ellen gól nélküli, míg vasárnap, a Fulham vendégeként 2-2-es döntetlent játszott, így bár nyolc bajnoki óta veretlen, de idén még nyeretlen. A címvédő Liverpool hátránya már 14 pont az éllovas Arsenal mögött, ráadásul idegenben az angol bajnokságban legutóbb 2022 márciusában győzte le a fővárosi riválist. Márpedig csütörtökön a londoni sikerre a bajnoki cím reményének megmaradása mellett amiatt is szükség lenne, mert a brit sajtó szerint ellenkező esetben akár ki is rúghatják Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos edzőjét.

Arne Slot elismerte: Hugo Ekitiké aligha fog játszani a Liverpool Arsenal elleni rangadóján (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Az Ágyúsoknak mindössze két vereségük van a Premier League-idényben, ezek közül az elsőt augusztus végén épp Liverpoolban szenvedték el Szoboszlai szabadrúgásgólja után. A hazai tétmérkőzésen május óta veretlen Arsenal elleni újabb találkozó előtt Slot sajtótájékoztatót tartott.

Arne Slot az Arsenal–Liverpool előtt Hugo Ekitikéről beszélt

A Mohamed Szalah és Alexander Isak személyében eddig is hiányzó alapemberek mellett a Fulham ellen a francia Hugo Ekitiké is megsérült, Slotot róla is kérdezték az újságírók. – A mérkőzés óta nem edzett velünk, és a mai részvétele is kérdéses.

Bár legutóbb azt mondtam, hogy nem hagy ki sok időt, de olyan gyorsan játsszuk a meccseinket egymás után, hogy várhatóan kell még neki néhány nap a teljes felépüléshez

– mondta az idény leggólerősebb Liverpool-támadójáról a holland tréner.

Slot arról is beszélt, hogy ha mindenki bevethető, akkor különleges dolgokat érhet el a Liverpool, az idény eddigi részében azonban valaki és (az egységességhez szükséges) valami mindig hiányzott.

Az edzőnek nem jutott eszébe korábbi játékosa neve

A konzisztencia hiányát többször is kiemelő, és az ellenfelet is hosszasan méltató vezetőedző szerint egy Arsenal elleni idegenbeli siker nagy lökést adhatna a Vörösöknek az évad folytatására az FA Kupában és a Bajnokok Ligájában is, de „a klub már sokszor megmutatta, hogy akkor is képes trófeákat nyerni, amikor a bajnokságban nem a legjobb formáját hozza".