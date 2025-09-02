Kiszivárgott egy felvétel, példátlan eset a Liverpool meghiúsult átigazolása

A Liverpool az átigazolási ablak utolsó napján is igazolt még. Brit rekordösszegért, 144 millió euróért érkezett a sztrájkoló Alexander Isak a Newcastle Unitedtől. Ugyanakkor a svéd csatáron túl egy védőt is szeretett volna még a címvédő .Az angol válogatott hátvédje, Marc Guéhi volt a kiszemelt, aki csapatkapitányhoz méltó módon viselkedett végig, de végül edzője keresztülhúzta a számításait.

Marc Guéhi (balra) augusztusban már játszott a Liverpool ellen. Fotó: AFP/Glyn Kirk

A Liverpool kiszemeltjének átigazolása ezért nem jött össze

Hétfő este minden Liverpool-szurkoló izgatottan figyelte az angol sajtót. Az átigazolási ablak magyar idő szerint 20 órakor zárt, és nem sokkal később jött a hír, hogy hiába a sikeres orvosi vizsgálat, a Guéhivel történő megegyezés, még a Crystal Palace vezetősége is rábólintott a transzferre és a 40 millió eurós összegre, a Sasok vezetőedzője, Oliver Glasner megfúrta az átigazolást.

A The Athletic kedd reggel megírta, hogy Glasner már korábban jelezte, Guéhi csak akkor mehet el, ha az ő posztjára legalább egy, de inkább két játékos érkezik. Abból a szempontból érthető volt Glasner kérése, hogy a Konferencialiga-főtáblás gárda a nyáron már a legjobbját, Eberechi Ezét elvesztette, aki 70 millió euróért az Arsenalt választotta. A francia Toulouse 19 éves tehetsége, Jaydee Canvot hétfő este Londonba érkezett, de a brightoni Igor Tudor az utolsó pillanatban a West Ham Unitedet választotta a Palace helyett.

Glasner kérése nem teljesült, csak egy védő érkezett, Guéhi így maradt. Az angol sajtó szerint a német annyira egyértelműen fogalmazott a vezetőséggel, hogy Guéhi távozása esetén azon nyomban felállt volna a kispadról.

Glasner az átigazolási ablak utolsó pillanatáig kivárt, a Liverpool is a megerősítő üzenetet várta, de hiába.

Guéhi igazi úriember volt

Mindeközben érdemes a 23-szoros angol válogatott védő szemszögéből is megvizsgálni a történteket. Guéhi Dél-Londonban nőtt fel, a Chelsea akadémiáján kezdett el futballozni, majd 2021-től a Palace-t erősíti, 161 mérkőzésen kilenc gól a mérlege– az utolsó éppen augusztus 30-án, ami akár a búcsú is lehetett volna... Guéhi már márciusban jelezte a vezetőségnek, a nyáron szeretne váltani, a Liverpoollal már augusztus elején megegyezett. Tehette volna azt, amit Alexander Isak, hogy sztrájkol, nyílvánosan hadat üzen a klubjának, de nem. Guéhi csapatkapitányhoz méltóan nem kezdett a sárdobálásba, még a mostani idényt is elkezdte a klubnál.

A Telegraph írta meg, hogy a hátvéd rendkívül csalódott a történtek miatt. A Palace már elkészítette a búcsúvideót is, amely kiszivárgott az internetre – ilyenre nem nagyon volt még példa –, és a „Köszönjük, Kapitány felirattal zárult a felvétel. Egy magángépet is előkészítettek, amely még aznap este Liverpoolba vitte volna a játékost.