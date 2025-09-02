LiverpoolOliver GlasnerCrystal PalaceMarc Guéhi

Kiszivárgott egy felvétel, példátlan eset a Liverpool meghiúsult átigazolása

A Liverpool az utolsó pillanatban is még egy új igazolást szeretett volna véghez vinni az átigazolási piacon. A címvédő a Crystal Palace angol válogatott védőjét, Marc Guéhit szerezte volna meg. A Liverpool a 25 éves játékossal már korábban megállapodott, az orvosi vizsgálatok is gördülékenyen lementek, csak utána a londoniak vezetőedzője megfúrta az egészet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 20:29
Marc Guéhi távozott volna a Crystal Palace-tól
Marc Guéhi távozott volna a Crystal Palace-tól Fotó: AFP/Adrian Dennis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool az átigazolási ablak utolsó napján is igazolt még. Brit rekordösszegért, 144 millió euróért érkezett a sztrájkoló Alexander Isak a Newcastle Unitedtől. Ugyanakkor a svéd csatáron túl egy védőt is szeretett volna még a címvédő .Az angol válogatott hátvédje, Marc Guéhi volt a kiszemelt, aki csapatkapitányhoz méltó módon viselkedett végig, de végül edzője keresztülhúzta a számításait.

Marc Guéhi (balra) augusztusban már játszott a Liverpool ellen
Marc Guéhi (balra) augusztusban már játszott a Liverpool ellen.  Fotó: AFP/Glyn Kirk

A Liverpool kiszemeltjének átigazolása ezért nem jött össze

Hétfő este minden Liverpool-szurkoló izgatottan figyelte az angol sajtót. Az átigazolási ablak magyar idő szerint 20 órakor zárt, és nem sokkal később jött a hír, hogy hiába a sikeres orvosi vizsgálat, a Guéhivel történő megegyezés, még a Crystal Palace vezetősége is rábólintott a transzferre és a 40 millió eurós összegre, a Sasok vezetőedzője, Oliver Glasner megfúrta az átigazolást. 

A The Athletic kedd reggel megírta, hogy Glasner már korábban jelezte, Guéhi csak akkor mehet el, ha az ő posztjára legalább egy, de inkább két játékos érkezik. Abból a szempontból érthető volt Glasner kérése, hogy a Konferencialiga-főtáblás gárda a nyáron már a legjobbját, Eberechi Ezét elvesztette, aki 70 millió euróért az Arsenalt választotta. A francia Toulouse 19 éves tehetsége, Jaydee Canvot hétfő este Londonba érkezett, de a brightoni Igor Tudor az utolsó pillanatban a West Ham Unitedet választotta a Palace helyett. 

Glasner kérése nem teljesült, csak egy védő érkezett, Guéhi így maradt. Az angol sajtó szerint a német annyira egyértelműen fogalmazott a vezetőséggel, hogy Guéhi távozása esetén azon nyomban felállt volna a kispadról.

Glasner az átigazolási ablak utolsó pillanatáig kivárt, a Liverpool is a megerősítő üzenetet várta, de hiába. 

Guéhi igazi úriember volt

Mindeközben érdemes a 23-szoros angol válogatott védő szemszögéből is megvizsgálni a történteket. Guéhi Dél-Londonban nőtt fel, a Chelsea akadémiáján kezdett el futballozni, majd 2021-től a Palace-t erősíti, 161 mérkőzésen kilenc gól a mérlege– az utolsó éppen augusztus 30-án, ami akár a búcsú is lehetett volna... Guéhi már márciusban jelezte a vezetőségnek, a nyáron szeretne váltani, a Liverpoollal már augusztus elején megegyezett. Tehette volna azt, amit Alexander Isak, hogy sztrájkol, nyílvánosan hadat üzen a klubjának, de nem. Guéhi csapatkapitányhoz méltóan nem kezdett a sárdobálásba, még a mostani idényt is elkezdte a klubnál. 

A Telegraph írta meg, hogy a hátvéd rendkívül csalódott a történtek miatt. A Palace már elkészítette a búcsúvideót is, amely kiszivárgott az internetre – ilyenre nem nagyon volt még példa –, és a „Köszönjük, Kapitány felirattal zárult a felvétel. Egy magángépet is előkészítettek, amely még aznap este Liverpoolba vitte volna a játékost. 

Állítólag a keretben többen is felháborodásukat fejezték ki a klub döntése miatt, a csalódott játékos pedig fontolgatja, hogy tiltakozása jeléül lemond a csapatkapitányi posztról.

Jövőre ingyen érkezhet Liverpoolba, csakhogy...

Guéhi szerződése 2026 nyarán lejár, és a történtek után aligha fogja a szerződését meghosszabbítani. Magyarán egy év múlva már a Crystal Palace nem tudja megfúrni az átigazolását. A Liverpool januárban újra megpróbálhatja megszerezni Guéhit, de a játékos addigra már előszerződést is köthet egy külföldi klubbal. Úgy tudni, a Barcelona, a Bayern München és a Juventus is érdeklődik iránta.

A Liverpool belső védőt már igazolt a nyáron. Balogh Botond csapattársa, Giovanni Leoni 31 millió euróért érkezett a Parmától, ugyanakkor Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté mellett egy rutinos, a PL-ben tapasztalt játékost is szeretett volna a klub, ez lett volna Guéhi. Leoni mellett még Joe Gomez a negyedik középhátvéd a keretben, akivel viszont rengeteg sérülése miatt nehéz számolni. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu