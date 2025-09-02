Robbant a bomba Liverpoolban, zsarolás után happy enddel ért véget a szappanopera

Szövevényes átigazolási ügy, vagy inkább szappanopera zárult le a Newcastle és a Liverpool között. A főszereplő, Alexander Isak a jó és a rossz szerepét is eljátszotta, a svéd csatár maga tett róla, hogy az üzlet létrejöjjön, s végül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa legyen.

Alexander Isak lett a Liverpool kilencese Fotó: LFC

Rekordáron vették

Alexander Isak elérte a célját, s a Liverpool FC labdarúgója lett. Az átigazolási időszak utolsó napjának végén derült ki, hogy az angol bajnok kivásárolta élő szerződéséből a Newcastle gólvágóját. A 25 éves svéd csatár játékjogát gyakorlatilag dupla áron értékesítették a Szarkák, mint amennyiért három éve vették.

A Transfermarkt szerint 144 millió eurónak megfelelő 125 millió fontot fizet a Liverpool, a játékossal pedig hatéves, 2031 nyaráig hatályos szerződést kötött.

Hasonló összegről ír a transzferszakértő, Fabrizio Romano is. Isak ezzel nem csupán Liverpoolban, hanem a teljes brit futballban rekordot döntött. A korábbi csúcs 115 millió font volt, két éve a Chelsea annyit adott Moisés Caicedóért a Brightonnak. Isak a nyáron távozott Darwin Núnez kilences mezét kapta meg.

Alexander Isak nyomást gyakorolt

Mint korábban megírtuk, a 25 éves svéd leigazolása azonban nem volt egyszerű menet a Liverpoolnak. Isak már a nyár elején jelezte a Newcastle vezetőségének, hogy távozni szeretne, miután a korábban beígért szerződéshosszabbítás elmaradt, így úgy érezte, a klub nem veszi őt elég komolyan. Az adok-kapok pedig ezután kezdődött.

Isak nem edzett a csapattal, a szingapúri felkészülést is kihagyta. A helyzet augusztusra sem oldódott meg, a támadó nyílt levelet is megfogalmazott, hogy távozni akar. Zsarolta a klubját!

Noha Isak jelezte, hogy ő a Liverpoolba igazolna – a Newcastle vezetősége hiába egyeztetett vele többször is, a folytatás nem volt opció –, addig viszont nem mehetett, ameddig csapata nem pótolja őt. Végül a Newcastle-nek hosszas kálvária után a napokban sikerült Nick Woltemadét, a Stuttgart fiatalját 75 millió euróért leigazolnia, s ezzel megnyílt az út Isak távozása előtt.