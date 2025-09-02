Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Alexander IsakLiverpoolrekordösszegátigazolás

Robbant a bomba Liverpoolban, zsarolás után happy enddel ért véget a szappanopera

Leigazolta a Newcastle sztárcsatárát a Liverpool. Alexander Isak játékjogát a hírek szerint rekordösszegért, 125 millió fontért vásárolta meg az angol bajnok. A 25 éves svéd csatár ügye hetek, hónapok óta húzódott, s csak az átigazolási időszak utolsó napján került pont a végére. A játékos gyakorlatilag zsarolta a Newcastle-t, amely sokáig nem akart megválni tőle. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klub elképesztő bevásárlást tartott a nyáron. Isak a kilences mezt kapta meg a Liverpoolban.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 02. 7:06
Alexander Isak
Alexander Isak átment az orvosi vizsgálaton Liverpoolban Fotó: LFC
Szövevényes átigazolási ügy, vagy inkább szappanopera zárult le a Newcastle és a Liverpool között. A főszereplő, Alexander Isak a jó és a rossz szerepét is eljátszotta, a svéd csatár maga tett róla, hogy az üzlet létrejöjjön, s végül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa legyen.

Alexander Isak
Alexander Isak lett a Liverpool kilencese Fotó: LFC

Rekordáron vették

Alexander Isak elérte a célját, s a Liverpool FC labdarúgója lett. Az átigazolási időszak utolsó napjának végén derült ki, hogy az angol bajnok kivásárolta élő szerződéséből a Newcastle gólvágóját. A 25 éves svéd csatár játékjogát gyakorlatilag dupla áron értékesítették a Szarkák, mint amennyiért három éve vették. 

A Transfermarkt szerint 144 millió eurónak megfelelő 125 millió fontot fizet a Liverpool, a játékossal pedig hatéves, 2031 nyaráig hatályos szerződést kötött.

Hasonló összegről ír a transzferszakértő, Fabrizio Romano is. Isak ezzel nem csupán Liverpoolban, hanem a teljes brit futballban rekordot döntött. A korábbi csúcs 115 millió font volt, két éve a Chelsea annyit adott Moisés Caicedóért a Brightonnak. Isak a nyáron távozott Darwin Núnez kilences mezét kapta meg.

Alexander Isak nyomást gyakorolt

Mint korábban megírtuk, a 25 éves svéd leigazolása azonban nem volt egyszerű menet a Liverpoolnak. Isak már a nyár elején jelezte a Newcastle vezetőségének, hogy távozni szeretne, miután a korábban beígért szerződéshosszabbítás elmaradt, így úgy érezte, a klub nem veszi őt elég komolyan. Az adok-kapok pedig ezután kezdődött. 

Isak nem edzett a csapattal, a szingapúri felkészülést is kihagyta. A helyzet augusztusra sem oldódott meg, a támadó nyílt levelet is megfogalmazott, hogy távozni akar. Zsarolta a klubját!

Noha Isak jelezte, hogy ő a Liverpoolba igazolna – a Newcastle vezetősége hiába egyeztetett vele többször is, a folytatás nem volt opció –, addig viszont nem mehetett, ameddig csapata nem pótolja őt. Végül a Newcastle-nek hosszas kálvária után a napokban sikerült Nick Woltemadét, a Stuttgart fiatalját 75 millió euróért leigazolnia, s ezzel megnyílt az út Isak távozása előtt.

 

Fogadkozik a sztárcsatár

Nyilván kell egy kis idő, amíg a kedélyek lecsillapodnak. Ugyanakkor Alexander Isakra a pályán nem jellemző, hogy kivárna. Fiatal kora ellenére klubszinten 324 mérkőzésen 144 gólt szerzett, további 16-ot ért el a svéd válogatottban. Játszott az AIK-ban, a Dortmundban, a Willem II-ben, a Real Sociedadban és a Newcastle-ben. Szoboszlai Dominiket és a Liverpoolt négy találattal szomorította, a márciusi, Newcastle-sikerrel zárult Ligakupa-döntőben is betalált.

– Hosszú út vezetett idáig. De nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak, ennek a klubnak és mindannak a része lehetek, amit képvisel.

Büszke vagyok rá, és nagyon várom már. Örülök, hogy vége az átigazolási ügynek és visszatérhetek a munkába. Alig várom, hogy láthassam a csapattársaimat és a szurkolókat, és hogy pályára léphessek. Azt hiszem, sokat kell adnom és fejlődnöm. Csatár vagyok, de mindig a lehető legjobban akarom segíteni a csapatomat, főleg gólokkal, de ennél sokkal többet is. Mindent meg akarok nyerni a Liverpoollal – fogadkozott a Liverpool új kilencese, Alexander Isak a klub honlapjának. 

