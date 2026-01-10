Mi lesz 2026 befektetése? – hasznos tippeket adtak a hazai guruk

Fantasztikus évet zártak tavaly a tőkepiacok: csúcsközelben érte a szilveszteri trombitaszó az amerikai, a német és a magyar tőzsdeindexeket, sőt még az arany és az ezüst jegyzése is, és azóta sem panaszkodhatnak a befektetők, hiszen a felívelő trend az új év elején is folytatódott – írja a Világgazdaság. Felmerül a kérdés, hogy változatlan marad-e az irány 2026-ban is, és mégis mely eszközöket érdemes választani az előttünk álló időszakra. Befektetési körkép az év elején.

A befektetés kulcsszava idén is az arany és az ezüst (Fotó: Shutterstock)

A Világgazdaság körkérdést intézett a bankok elemzőihez, mire számítanak idén. Az Erste szerint továbbra is a nemesfémek – az arany és az ezüst – lehetnek a nyerők. Nagy András, a brókercég részvényelemzője úgy fogalmazott, tartós trendnek vélik az arany és az ezüst iránti fokozott keresletet. Az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is jelentős költségvetési hiány látható, az előbbiben 5–6 százalék fölötti deficitet eredményezve, ami inflációs kockázatokat hordoz, rombolja a modern, belső érték nélküli pénzek iránti bizalmat. Ezzel növeli a keresletet az értékálló, inflációvédett eszközök iránt, mint amilyen az arany és az ezüst. Emellett a nagy jegybankok, különösen Kína részéről folytatódhat az aranyvásárlás, ami tartós keresletet generál.

Az arany és az ezüst top téma

Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető részvényelemzője szerint az arany és az ezüst fundamentumai továbbra is erősek, és a naptári év változása önmagában nem szakítja félbe a tőkepiaci trendet. Ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy az utóbbi hetek volatilitása rövid távon akár jelentős kockázatot is jelenthet a nemesfémek piacán. A K&H-nál egyébként a BUX index kapcsán is optimisták: az intézményi elemzők célárfolyam-konszenzusa jellemzően meghaladja az aktuális kurzusokat. A relatíve gyengébb dollár pedig – a múltbeli statisztikai adatok alapján – általában javítja a feltörekvő régiók tőkevonzási képességét, ami tavaly is látszott. Ebben a környezetben nemcsak a magyar részvénypiac, hanem akár a cseh PX index vagy a lengyel WIG 30 index is felülteljesítő lehet - emeli ki a portál.