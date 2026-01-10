befektetéstőzsdearanyezüst

Mi lesz 2026 befektetése? – hasznos tippeket adtak a hazai guruk

Történelmi csúcsok közelében indult a 2026-os év a tőkepiacokon, miközben az arany és az ezüst is erősödni tudott. A hazai elemzők szerint azonban nem egyértelmű a válasz arra, mi lehet az év befektetése: van, aki a nemesfémeket, más a bankrészvényeket, megint más a technológiai óriásokat vagy a magyar blue chipeket tartja nyerőnek. Miben érdemes gondolkodni az idei esztendőben?

2026. 01. 10. 8:43
Az ezüst és az arany ára rekordokat döntött. Forrás: Shutterstock
Fantasztikus évet zártak tavaly a tőkepiacok: csúcsközelben érte a szilveszteri trombitaszó az amerikai, a német és a magyar tőzsdeindexeket, sőt még az arany és az ezüst jegyzése is, és azóta sem panaszkodhatnak a befektetők, hiszen a felívelő trend az új év elején is folytatódott – írja a Világgazdaság. Felmerül a kérdés, hogy változatlan marad-e az irány 2026-ban is, és mégis mely eszközöket érdemes választani az előttünk álló időszakra. Befektetési körkép az év elején.

befektetés
A befektetés kulcsszava idén is az arany és az ezüst (Fotó: Shutterstock)

A Világgazdaság körkérdést intézett a bankok elemzőihez, mire számítanak idén. Az Erste szerint továbbra is a nemesfémek – az arany és az ezüst – lehetnek a nyerők. Nagy András, a brókercég részvényelemzője úgy fogalmazott, tartós trendnek vélik az arany és az ezüst iránti fokozott keresletet. Az Egyesült Államokban, Franciaországban és Németországban is jelentős költségvetési hiány látható, az előbbiben 5–6 százalék fölötti deficitet eredményezve, ami inflációs kockázatokat hordoz, rombolja a modern, belső érték nélküli pénzek iránti bizalmat. Ezzel növeli a keresletet az értékálló, inflációvédett eszközök iránt, mint amilyen az arany és az ezüst. Emellett a nagy jegybankok, különösen Kína részéről folytatódhat az aranyvásárlás, ami tartós keresletet generál. 

Az arany és az ezüst top téma

Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető részvényelemzője szerint az arany és az ezüst fundamentumai továbbra is erősek, és a naptári év változása önmagában nem szakítja félbe a tőkepiaci trendet. Ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy az utóbbi hetek volatilitása rövid távon akár jelentős kockázatot is jelenthet a nemesfémek piacán. A K&H-nál egyébként a BUX index kapcsán is optimisták: az intézményi elemzők célárfolyam-konszenzusa jellemzően meghaladja az aktuális kurzusokat. A relatíve gyengébb dollár pedig – a múltbeli statisztikai adatok alapján – általában javítja a feltörekvő régiók tőkevonzási képességét, ami tavaly is látszott. Ebben a környezetben nemcsak a magyar részvénypiac, hanem akár a cseh PX index vagy a lengyel WIG 30 index is felülteljesítő lehet - emeli ki a portál. 

 A K&H elemzői a technológiai szektorból a „Magnificent Seven” – azaz a hét mesterlövészt 

  • Nvidia, 
  • Alphabet, 
  • Apple, 
  • Tesla, 
  • Meta, 
  • Microsoft, 
  • Amazon – is bevették idei top befektetési ajánlatok közé. Ezek a nagy méretű, tőkeerős vállalatok jelentős összegeket fektetnek a mesterséges intelligencia (MI) forradalmába, és bár az értékeltségük nem tűnik magasnak, a fundamentumok javulása lépést tartott az árfolyamokkal.

 

A bankszektor lehet idei év befektetése

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a bankokat tartja az év befektetésének. Szerinte továbbra is vételi lehetőséget hordoz az Egyesült Államok és Európa bankszektora: az amerikai kamatvágási ciklus folytatódása további lendületet adhat a rövid kamatok csökkenésének; míg a hosszú hozamok magasabb szinten ragadhatnak, ami kedvezhet a banki nettó kamatmarzsoknak és az M&A piacnak, különösen a gyógyszeripari szektorban. Az idei nagy méretű IPO-k (nyilvános részvénykibcsátás) között említi, hogy 

  • a SpaceX 1500 milliárd dolláros,
  •  az OpenAI pedig 1000 milliárd dolláros értékeltséggel tervezi a tőkepiacra lépést, 
  • míg az Anthropic 350 milliárd dolláros IPO-val is a slágerek közé tartozhat.

A Concorde Értékpapírnál első helyen a fejlődő piacok szerepelnek, mint az év potenciális befektetési terepe. Bukta Gábor, az elemzési üzletág vezetője szerint ezek GDP-bővülésben várhatóan tovább verik a fejlett gazdaságokat, ami a vállalati profitokat is segítheti. Emellett az európai piacot is ígéretesnek látja: a német fiskális lazítás sokat várat magára, de a Stoxx 600 és a DAX index alakulása strukturális jeleket mutat.

A Concorde úgy véli, hogy a magyar blue chipek – köztük az OTP, a Richter és a Magyar Telekom – 2026-ban újabb rekordévet zárhatnak, ami kedvező előjel a befektetőknek. 

A Concorde a BUX index 2026 év végi célárát 125 ezer pont körül látja, de látnak makrogazdasági kockázatokat. Két részvényt, a Richtert és a Waberer’st külön is kiemelte a szakértő a Világgazdaságnak. 

