Újabb termelőberuházást adott át Szijjártó Péter – Betonbiztossá tettek százötven munkahelyet Pétfürdőn

A Huntsman Corporation Hungary Zrt. beruházása százötven munkahelyet jelent a településen. – Új berendezések, tízezer négyzetméter új gyártóterület. Ez azt jelenti, hogy az energiahatékonysághoz és a szigetelésekhez, az autóiparhoz szükséges anyagok előállításának kapacitása negyven százalékkal nőtt – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pétfürdőn. A tárcavezető kitért arra is, hogy a cég szinte teljesen a nemzetközi piacra termel, illetve hogy az itteni csapat az egész csoport kutatás-fejlesztési portfóliójában fontos szerepet játszik.

A munkahelyek mellett az energiahelyzet is fontos téma volt

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy Donald Trump elnök tavalyi hivatalba lépésével új aranykor kezdődött a magyar–amerikai együttműködésben, ami a két ország vezetőinek személyes barátságán alapul, és amelynek nyomán Magyarország fenn tudta eddig tartani az alacsony energiaárakat. – Az amerikai elnök személyesen engedélyezte az orosz kőolaj és földgáz további vásárlását Magyarország számára. Értik a helyzet fonákságát. Az amerikai elnök engedélyezi az olcsó orosz energia felhasználását Magyarország számára, Brüsszel meg meg akarja tiltani – jegyezte meg.

Az új aranykor, amely beköszöntött a magyar–amerikai kapcsolatokban, mind a kereskedelem, mind a beruházások terén rekordokat hozott. – A tavalyi esztendő, 2025 a rekordok éve volt, ugyanis soha annyi amerikai beruházás nem jött még Magyarországra egy év alatt, mint tavaly, és soha akkora kereskedelmi forgalmat a két ország nem bonyolított le még soha, mint tavaly – sorolta.

A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott, hogy Veszprém vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz évben a két és félszeresére emelkedett, megközelítve az évi kétezermilliárd forintot, miközben a munkanélküliség három százalékra esett, ami annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 95 nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással több mint négyszázmilliárd forint értékben.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. – Az elmúlt hetekben kitört újabb háború, bár földrajzilag tőlünk távolabb van, de a hatásában legalább annyira drámai, mint ami itt van a szomszédban. Az iráni háború a világ olajfogyasztásának húsz százalékát blokkolja, eközben pedig Brüsszelben úgy döntöttek, hogy Európából kitiltják az orosz kőolajat is. Ez azt jelenti, hogy az arab és az orosz olaj egyszerre hiányzik az európai gazdaságból – szögezte le.

Ki kell maradni mindegyik háborúból

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig szavai szerint kijelöli a mindenkori magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni mindegyik háborúból, meg kell óvni az embereket és a gazdaságot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különösen az energiaellátás terén. – Magyarországon mindent megteszünk azért, hogy Európa legalacsonyabb energiaköltségei legyenek itt, a magyar családok Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit fizessék, illetve a Magyarországon működő vállalatok Európa legalacsonyabb energiaköltségeit fizessék, s ezzel továbbra is Magyarország legyen a legvonzóbb beruházási célpont Európában – hangsúlyozta. – Ha a vállalatok Magyarországra hozzák a beruházásaikat, akkor lesz munkahely, akkor lesz megélhetés. Ezért küzdünk minden olyan brüsszeli terv ellen, amely Magyarországtól és Európától el akarja venni az olcsó energiaforrásokat – folytatta.