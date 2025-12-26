Nincs pihenés: egekben az arany és az ezüst ára

Igazi aranyláz söpör végig a nemesfémpiacon: az arany és az ezüst történelmi csúcsokra ugrott. A nemesfémek szárnyalását több tényező fűti egyszerre – a geopolitikai feszültségek erősödése, a gyengélkedő dollár és a befektetők egyre fokozódó biztonságkeresése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nemesfémek ára sorra rekordot döntsön – mutatott rá a Bloomberg hírügynökség.

Az arany árfolyama rövid időre unciánként 4530 dollár fölé emelkedett, és a mai nap reggel is ennek az árnak a közelében kereskedtek a termékkel. A háttérben többek között a venezuelai helyzet áll, ahol az Egyesült Államok olajszállító tankereket vont blokád alá, tovább növelve a nyomást Nicolás Maduro kormányán. Afrikában sem nyugodt a helyzet:

Donald Trump amerikai elnök egy erőteljes és halálos csapásról számolt be egy nigériai terrorszervezet ellen. Az ilyen hírek hagyományosan az arany malmára hajtják a vizet, hiszen válság idején sokan ebbe a „menekülőeszközbe” pakolják a pénzüket.

Az ezüst közben még látványosabb menetelést produkál. Zsinórban az ötödik napon emelkedett még karácsonykor is, és először lépte át a 75 dolláros (unciánkénti) szintet. Forintra lefordítva: ma reggel egy gramm színezüst ára csaknem elérte a nyolcszáz forintot. Az árrobbanás mögött spekulatív tőkebeáramlás és a korábbi, októberi short squeeze (olyan tőzsdei jelenség, amikor egy eszköz árfolyama hirtelen meredeken emelkedik, mert az árfolyam esésére játszó befektetők a további veszteségek elkerülése végett kénytelenek a pozícióikat lezárni) után konkrét ellátási zavarok bontakoztak ki. Ennek hátterében az áll, hogy az aranypiacon vannak tartalékok, amelyeket nagyobb áremelkedésekkor felszabadítanak, az ezüstnél ilyen nincs. Vagyis ha egy nagyobb áresésre spekuláló befektető vagy befektetői csoport kiszáll a játékból, nincs ami egyensúlyban tartsa az árfolyamot.

Ennek köszönhetően az október óta tartó, nagyon erős árfolyam-növekedés miatt idén az ezüst több mint 150 százalékot drágult, míg az arany közel hetven százalékot – ilyen erős évük utoljára 1979-ben volt a befektetőknek.

A gyengébb dollár is sokat segít a nemesfémeknek: a Bloomberg dollárindexe a legnagyobb heti esését produkálta június óta. Ehhez jön még, hogy az amerikai jegybank háromszor is csökkentette a kamatot, ami kifejezetten kedvez az olyan eszközöknek, amelyek nem fizetnek kamatot – márpedig az arany és az ezüst pontosan ilyen.