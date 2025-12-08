Aranyba fektetett? Jobban járt volna ezüsttel

Idén január másodikától, december negyedikéig az ezüst árfolyama 94 százalékos hozamot generált a befektetőknek, míg az arany 57 százalékos hozamot produkált ugyanezen időszak alatt. A két nemesfém árfolyama októberig együtt mozgott, ám a hónap közepén nagyon markánsan elvált egymástól és az ezüst hatalmas ralliba kezdett, minden korábbi rekordot megdöntve. Múlt héten forintba átszámolva az ezüst grammonként elérte a 670 forintos árat, amely nagyjából megegyezett a korábbi 2026-ra várt 64 dolláros unciánkénti árral (ez esetben 31,4 gramm, nem pedig a patikai 28 gramm). Mindez a dollár árfolyamának gyengülése közben történt, ami még pikánsabbá teszi a tőzsdei mozgást.

Az ezüst és az arany hatalmas sláger lett idén

Fotó: Shutterstock

A miértekre a magyarázat az, hogy mind az arany, mind az ezüst úgynevezett menekülő befektetés, vagyis ha a piac elveszti egy-egy terület iránt a bizalmat, de szeretné megőrizni a forgótőkéjének értékét, akkor aranyba vagy ezüstbe menekül. A kettő közül az utóbi a volatilisebb, az arany stabil és kiegyensúlyozott árfolyammozgásokat produkál. Az ezüst sokkal inkább használt nemesfém az iparban, vagyis az árfolyama nem pusztán a befektetői szeszélyeknek van kitéve. A termék ára függ az ipari igények alakulásától és persze a világgazdasági növekedéstől. Az ezüst jól használható

az elektronikában (az arany is),

a megújuló energiában,

és nem utolsósorban nagy mennyiségben készül belőle ékszer,

mert az ára miatt könnyebben hozzáférhető a lakosság számára, mint az arany.

Az idei nemesfém árfolyamnövekedése sokakat vonzott a piacra a könnyű hasznonszerzés miatt. Az ezüst ebből a szempontból befektetőbarát volt, hiszen márciusban a kedvező árfolyamelőrejelzések mellett beszállópozíciót kínált, a kronológia szerint március negyedikén az ezüst unciánkénti ára pont ugyanannyi volt, mint január másodikán.

Nemcsak az év első kereskedési napján, hanem az év első negyedévében beszállók is ugyanazt a hozamot kapták. Ez pedig ritka egy olyan piacon, ahol pontosan lehetett tudni, hogy az árak felfelé mennek.

Ugyanakkor a jelenlegi árfolyamok mellett az a legnagyobb kérdés, hogy érdemes-e még venni, vagy tartani kell, esetleg eladni. Ugyanis már most hatalmas árkilengések mutatkoznak az ezüst árfolyamában. (Fizikai termékről van szó, vagyis venni-eladni akár szó szerint is értelmezhető, nem pusztán fedezeti eszközökben kell gondolkodni. Itthon kedvező áfa és adótartalom mellett lehet magánszemélyként kereskedni a két nemesfémmel, bár az arany teljesen áfamentes. Az ezüstnél magánszemélyként csak az eladásból keletkezett ártöbblet számít áfakötelesnek, cég esetében 27 százalék az ezüstön az áfa. Az érme kereskedelemre más szabályok vonatkoznak.)

Ahogy említettük az ezüst múlt héten grammonként elérte a 670 forintot, ma délelőt a kereskedés 620 forint közelében zajlott és a termék ára grammonként simán produkál 20-30 forintos növekedést, illetve zuhanást napon belül is, magyarán veszélyesen volatilis eszköz.

A nagy bankok 2026-ra nagyjából az idei év végi árfolyamot várják az ezüsttől, ami azt mutatja, hogy az idei ralli nem ismétlődik jövőre. Csakhogy egyre több elemzés jelenik meg – pont az ezüst alacsony világpiaci készletmennyisége miatt – arról, hogy a nemesfém ára 2026-ra áttörheti a 110 dolláros unciánkénti szintet. Ilyen előrejelzések egy-két hónappal ezelőtt nem voltak, a 64 dolláros ár volt az optimista szcenárió. Magyarán most az elemzők is ugyanabban a helyzetben vannak a prognózisaikat tekintve, mint maga az ezüst árfolyama: nem tudják merre induljanak.