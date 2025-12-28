Tragédia a víztározónál: két gyerek alatt beszakadt a jég

A hatóságokhoz 17 óra 35 perckor futott be segélyhívás a 112-es számon, hogy bajba került két gyerek. A riasztást követően a Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség egységei azonnal a romániai Tăcuta víztározóhoz indultak. A helyszínre kutató-mentő jármű, gumicsónak, rohammentőegység és műszaki mentőcsapat is érkezett, összesen tíz hivatásos beavatkozó részvételével. Egy 12 éves kisfiú és egy 14 éves kislány került nagy bajba, amikor megpróbáltak átkelni a befagyott víztározón. A jég nem bírta el a súlyukat, beszakadt alattuk, mindketten a jeges vízbe zuhantak – írta meg az Origo.

Beszakadt a jég egy testvérpár alatt Romániában, a mentőegységek nem sokkal a tragédia után megtalálták a holttesteket (Fotó: ISU Vaslui/Maszol.ro)

Az édesapjuk is velük volt, amikor beszakadt a jég

Úgy tudni, az áldozatok testvérek voltak. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint szüleik utoljára délután negyed 4-kor látták a kiskamaszokat, akik egy kántáló csoport tagjai voltak. A mentőegységek 18 óra 40 perc körül emelték ki őket a vízből.

Mindkét gyerek meghalt. A helyszínen tartózkodó édesapjukat hipotermiás állapotban vitték be a kórházba.

Eközben néhány száz kilométerrel arrébb, Magyarországon, Dunaújváros térségében egy 35 éves férfit keresnek a hozzátartozói. A férfi karácsony másnapján tűnt el nyomtalanul, azóta életjelet nem adott magáról. Családja kétségbeesetten próbál a nyomára bukkanni, és a lakosság segítségét kéri. Részletek ide kattintva olvashatók.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség! Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x