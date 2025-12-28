Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

vaslui megyei katasztrófavédelmi felügyelőségbefagyottbeszakadt jéggyerekekkeldunaújvárostăcuta víztározóisu vasluisegítségmeghalttragédia

Tragédia a víztározónál: két gyerek alatt beszakadt a jég

A romániai Protopopeștinél baleset történt, két gyerek meghalt, miután a Tăcuta víztározó befagyott felszínén a jég nem bírta el a súlyukat. A tízes éveikben járó testvérpár a víztározón próbált átkelni, amikor a jégréteg beszakadt, és a jeges vízbe zuhantak.

Munkatársunktól
2025. 12. 28. 13:52
vízbe fulladtak Pexels.com
A hatóságokhoz 17 óra 35 perckor futott be segélyhívás a 112-es számon, hogy bajba került két gyerek. A riasztást követően a Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség egységei azonnal a romániai Tăcuta víztározóhoz indultak. A helyszínre kutató-mentő jármű, gumicsónak, rohammentőegység és műszaki mentőcsapat is érkezett, összesen tíz hivatásos beavatkozó részvételével. Egy 12 éves kisfiú és egy 14 éves kislány került nagy bajba, amikor megpróbáltak átkelni a befagyott víztározón. A jég nem bírta el a súlyukat, beszakadt alattuk, mindketten a jeges vízbe zuhantak – írta meg az Origo.

Beszakadt a jég egy testvérpár alatt Romániában, a mentőegységek nem sokkal a tragédia után megtalálták a holttesteket
Beszakadt a jég egy testvérpár alatt Romániában, a mentőegységek nem sokkal a tragédia után megtalálták a holttesteket (Fotó: ISU Vaslui/Maszol.ro)

 

Az édesapjuk is velük volt, amikor beszakadt a jég

Úgy tudni, az áldozatok testvérek voltak. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint szüleik utoljára délután negyed 4-kor látták a kiskamaszokat, akik egy kántáló csoport tagjai voltak. A mentőegységek 18 óra 40 perc körül emelték ki őket a vízből.

Mindkét gyerek meghalt. A helyszínen tartózkodó édesapjukat hipotermiás állapotban vitték be a kórházba.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

  • szóbeli bántalmazás,
  • lelki bántalmazás,
  • fizikai bántalmazás,
  • szexuális erőszak,
  • csalás,
  • online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

