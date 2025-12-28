Itt van Magyar Péter igazi arca + videó

Ez tényleg hányinger – állapította meg Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki új videójában felidézte Magyar Péter legutóbbi interjúját, majd azt is megmutatta, hogyan festenek az elmondottak a valóságban. A Tisza Párt elnöke ugyanis az interjúban az önazonosság fontosságát ecsetelte.

Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

– Szerintem nagyon fontos, hogy az ember önazonos legyen. A politikában nagyon látszik, hogyha valaki önazonosan és őszintén csinál valamit, és nagyon látszik, ha valaki szerepet játszik – jelentette ki a Tisza Párt elnöke. Szerinte azért van előnyben, mert ők nem szerepet játszanak. Magyar Péter szerint ennyi ideig nem lehet úgy szerepet játszani, hogy minden lépését az embernek kamera figyeli.

Kocsis Máté videójából mindenesetre kiderül, hogy ez alighanem tényleg így van,

ezért is lepleződött le Magyar Péter, hogy szerepet játszik,

amikor az előnyösebb arcát próbálja mutatni. Számtalan esetben fordult elő, hogy akár saját híveit, akár ellenfeleit nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel illette, sértő megjegyzésekkel minősítette őket, ellenségesen lépett fel a sajtó munkatársaival szemben. Egy alkalommal élő adásban hagyta ott az ATV stúdióját, mert megsértődött azon, hogy a műsorvezető szembesítette az állításaival.