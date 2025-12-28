Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

Magyar PéterKocsis MátéTisza Pártönazonosság

Itt van Magyar Péter igazi arca + videó

A Tisza Párt elnöke azt hiszi, hogy önazonos.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 12:49
Magyar Péter Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MW archívum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez tényleg hányinger – állapította meg Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki új videójában felidézte Magyar Péter legutóbbi interjúját, majd azt is megmutatta, hogyan festenek az elmondottak a valóságban. A Tisza Párt elnöke ugyanis az interjúban az önazonosság fontosságát ecsetelte.

Magyar Péter, Tisza Párt, Bors
Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

– Szerintem nagyon fontos, hogy az ember önazonos legyen. A politikában nagyon látszik, hogyha valaki önazonosan és őszintén csinál valamit, és nagyon látszik, ha valaki szerepet játszik – jelentette ki a Tisza Párt elnöke. Szerinte azért van előnyben, mert ők nem szerepet játszanak. Magyar Péter szerint ennyi ideig nem lehet úgy szerepet játszani, hogy minden lépését az embernek kamera figyeli.

Kocsis Máté videójából mindenesetre kiderül, hogy ez alighanem tényleg így van,

ezért is lepleződött le Magyar Péter, hogy szerepet játszik,

amikor az előnyösebb arcát próbálja mutatni. Számtalan esetben fordult elő, hogy akár saját híveit, akár ellenfeleit nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel illette, sértő megjegyzésekkel minősítette őket, ellenségesen lépett fel a sajtó munkatársaival szemben. Egy alkalommal élő adásban hagyta ott az ATV stúdióját, mert megsértődött azon, hogy a műsorvezető szembesítette az állításaival.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW-archívum)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu