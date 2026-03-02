MagyarországSzerbiaenergiabiztonság

Magyarország és Szerbia közös fellépése az egész régiót segíti

A régió energiabiztonsága szempontjából is fontos lépés lehet a hazánk és Szerbia között húzódó új olajvezeték. Magyarország, Szlovákia és Szerbia is ellenállóbb lehet a jövőben az ukrán mintát követő energetikai zsarolások ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 4:03
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
Az elmúlt időszakban példátlan támadás történt hazánk energiabiztonsága ellen, miután Ukrajna már közel egy hónapja nem indítja újra a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Magyarország azonban a válaszlépések mellett a jövőbeni támadások kivédése érdekében is erőfeszítéseket tesz. Szijjártó Péter nemrég bejelentette, hogy hazánk és Szerbia felgyorsítja a tervezett kőolajvezeték építését, emellett pedig egy olajtermék-vezeték is épül majd. 

Magyarország és Szerbia együttműködése növelheti a régió energiabiztonságát is
Magyarország és Szerbia együttműködése a régió energiabiztonságát is növelheti
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Szijjártó Péter bejelentése a szerb–magyar összefogásról és az épülő infrastruktúráról messzebbre mutathat, mint az elsőre látszik. Hazánk mind az Európai Unió, mind pedig az Egyesült Államok irányába jelezte már, hogy Magyarország energiaellátása földrajzi elhelyezkedése miatt nehéz.

Donald Trump hivatalba lépésével az amerikai–magyar viszony is megváltozott, a magyar delegáció – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – pedig sikeresen értette meg az Egyesült Államokkal hazánk egyedi kihívásait az energiabiztonság terén novemberben.

Magyarország így felmentést kapott az Egyesült Államok által kivetett, orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól. Brüsszel azonban soha nem volt megértő a magyar energetikai helyzettel kapcsolatban. Az Európai Bizottság az orosz–ukrán háború kitörése ideológiai kérdésnek tekinti az orosz energiahordozók vásárlását, és minden létező módon megpróbálta már hazánkat rávenni, hogy drágább energiaforrások után nézzen. 

 

Ukrajna és Brüsszel zsarolása azonban lépésre késztette hazánkat, a szerbekkel való együttműködés pedig a régió jövőbeni energiabiztonsága szempontjából is kiemelkedő fontosságú lehet. 

A Barátság kőolajvezeték ügye ugyanis nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is érinti. Robert Fico miniszterelnök szintén követelte a vezeték újraindítását, valamint elrendelte a villamosenergia-export leállítását Ukrajna irányába. Mind Szlovákia, mind Magyarország, mind pedig Szerbia szárazföld által körbezárt országok, így az energiabiztonság kérdése mind a három ország számára kiemelkedően fontos. 

A Mol jelenleg is tárgyal a NIS megvételéről, a szerb olajipari vállalat felvásárlása újabb lépést jelenthet a jövőbeni támadások elhárítása szempontjából. Szijjártó Péter beszámolója szerint a tárgyalások egyébként jól haladnak, az orosz tulajdonossal sikerült megegyezni, az Egyesült Államokat pedig folyamatosan tájékoztatják a felek a fejleményekről. 

A NIS felvásárlása és az új épülő vezetékek azt jelentik, hogy a szárazföld által körülzárt három, ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai, benzin- és dízelpiacai egymással összehangoltan fognak működni. 

A vezetékek a tervek szerint akár már jövő év végére elkészülhetnek, onnantól pedig mind a három ország védve lesz az ukránokéhoz hasonló, energetikai biztonság ellen irányuló támadásokkal szemben. 

Borítókép: A NIS finomítóüzeme (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

