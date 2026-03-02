Magyarország és Szerbia közös fellépése az egész régiót segíti

Az elmúlt időszakban példátlan támadás történt hazánk energiabiztonsága ellen, miután Ukrajna már közel egy hónapja nem indítja újra a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken. Magyarország azonban a válaszlépések mellett a jövőbeni támadások kivédése érdekében is erőfeszítéseket tesz. Szijjártó Péter nemrég bejelentette, hogy hazánk és Szerbia felgyorsítja a tervezett kőolajvezeték építését, emellett pedig egy olajtermék-vezeték is épül majd.

Magyarország és Szerbia együttműködése a régió energiabiztonságát is növelheti

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Szijjártó Péter bejelentése a szerb–magyar összefogásról és az épülő infrastruktúráról messzebbre mutathat, mint az elsőre látszik. Hazánk mind az Európai Unió, mind pedig az Egyesült Államok irányába jelezte már, hogy Magyarország energiaellátása földrajzi elhelyezkedése miatt nehéz.

Donald Trump hivatalba lépésével az amerikai–magyar viszony is megváltozott, a magyar delegáció – Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – pedig sikeresen értette meg az Egyesült Államokkal hazánk egyedi kihívásait az energiabiztonság terén novemberben.

Magyarország így felmentést kapott az Egyesült Államok által kivetett, orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól. Brüsszel azonban soha nem volt megértő a magyar energetikai helyzettel kapcsolatban. Az Európai Bizottság az orosz–ukrán háború kitörése ideológiai kérdésnek tekinti az orosz energiahordozók vásárlását, és minden létező módon megpróbálta már hazánkat rávenni, hogy drágább energiaforrások után nézzen.