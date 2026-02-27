Szijjártó Péter: Új magyar-szerb dízelvezeték építésével üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes szórakozni velünk

A brüsszeli és kijevi zsarolási potenciál visszaszorítása érdekében nemcsak új kőolajvezeték, hanem egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között, a NIS szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására hazánkba – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a szerb-magyar összefogás segít leküzdeni a brüsszeli és kijevi zsarolást

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közös sajtóértekezletén aláhúzta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy Közép-Európában egyesek az energiaellátás kérdését és az energiabiztonság kérdését politikai zsarolási célokra használják fel, hiszen Ukrajna most már lassan egy hónapja nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szerbia újabb kőolajvezetéket fog építeni a brüsszeli és kijevi energiazsarolási képesség mielőbbi visszaszorítása érdekében, és megerősítette, hogy fel fogják gyorsítani az építés előkészületeit. „Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére új kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot” – folytatta.