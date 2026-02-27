Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

háborúBrüsszelUkrajnaVálasztás 2026

Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtónkon

Az európai vezetők az emberek háborúba küldéséről álmodoznak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 15:47
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A következő években be fog kopogtatni az ajtónkon az európai háború. Lesz egy helyzet, amikor az európaiak valódi, felszerelt katonai egységeket küldenek Ukrajna területére – jelentette ki Orbán Viktor a Megafon klub estjén, amelyről most egy részletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök a videó mellett rámutatott: az áprilisi választás tétje hatalmas: ki kell maradnunk a háborúból!

Manfred Weber és Magyar Péter
Fotó: AFP

Olyan kormányt kell választanunk, amely nemet tud mondani Brüsszelnek és Kijevnek! A Tisza Párt nemhogy nem tud, nem is akar. Ezért a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy a háború nincs olyan messze, mint azt talán sokan gondolják. Erre bizonyítékként felidézte Manfred Weber nyilatkozatát, amelyben az Európai Néppárt elnöke elmondta, az az álma, hogy olyan katonákat küldjön az Európai Unió Ukrajnába, akiknek az egyenruháján európai zászló van, akik együtt harcolnak az ukrán katonákkal.

Tehát a háború kopogtat, vagy hamarosan kopogtatni fog az ajtón. És akkor nekünk ebből ki kell maradnunk

– szögezte le a kormányfő. Hozzátette: úgy hiszi, hogy a most előttünk álló választás lesz az európaiak és az oroszok közötti háborút megelőző utolsó választás. Tehát az a kormány, amelyiket most megválasztjuk, és az a parlamenti többség, amit most létrehozunk, dönt majd arról, hogy Magyarország ki akar-e maradni és ki tud-e maradni egy ilyen helyzetben – figyelmeztetett.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu