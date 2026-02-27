Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtónkon

A következő években be fog kopogtatni az ajtónkon az európai háború. Lesz egy helyzet, amikor az európaiak valódi, felszerelt katonai egységeket küldenek Ukrajna területére – jelentette ki Orbán Viktor a Megafon klub estjén, amelyről most egy részletet osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök a videó mellett rámutatott: az áprilisi választás tétje hatalmas: ki kell maradnunk a háborúból!

Fotó: AFP

Olyan kormányt kell választanunk, amely nemet tud mondani Brüsszelnek és Kijevnek! A Tisza Párt nemhogy nem tud, nem is akar. Ezért a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett, hogy a háború nincs olyan messze, mint azt talán sokan gondolják. Erre bizonyítékként felidézte Manfred Weber nyilatkozatát, amelyben az Európai Néppárt elnöke elmondta, az az álma, hogy olyan katonákat küldjön az Európai Unió Ukrajnába, akiknek az egyenruháján európai zászló van, akik együtt harcolnak az ukrán katonákkal.

Tehát a háború kopogtat, vagy hamarosan kopogtatni fog az ajtón. És akkor nekünk ebből ki kell maradnunk

– szögezte le a kormányfő. Hozzátette: úgy hiszi, hogy a most előttünk álló választás lesz az európaiak és az oroszok közötti háborút megelőző utolsó választás. Tehát az a kormány, amelyiket most megválasztjuk, és az a parlamenti többség, amit most létrehozunk, dönt majd arról, hogy Magyarország ki akar-e maradni és ki tud-e maradni egy ilyen helyzetben – figyelmeztetett.