Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Orbán Viktor: Nem kenyerem a fenyegetőzés, de itt nem lehet gatyázni

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent.

2026. 02. 26. 18:43
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
„Lázárral és Szijjártóval felszántjuk az országot” – jelentette ki Orbán Viktor a Harcosok Klubja-csoportban a Facebookon. A miniszterelnök azt írta, hogy ő olyan, minta a Fradi-tábor, mindenhol ott van, Lázár János építési és közlekedési miniszter „nyomja” a Lázárinfókat, míg Szijjártó Péter „belföldi külügyminiszter” lesz.

Békéscsaba, 2026. február 21. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő emlékeztetett, hogy reggel nyílt levelet intézett az ukrán elnökhöz, hogy fejezze be a magyarellenes politikát, fogadja el, hogy a magyarok nemet mondanak a háborúra, és azonnal indítsa újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

Több tiszteletet a magyaroknak! Nem kenyerem a fenyegetőzés, de itt nem lehet gatyázni. Az ország biztonságáról van szó!

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök felidézte, hogy délelőtt Kecskeméten a Mercedesnél járt, ugyanis megvan az ötezredik magyar munkavállalója a cégnek, ami „fantasztikus siker”. „Tizennégy évvel ezelőtt itt egy szántóföld volt, most a világ egyik legmodernebb gyára van. Felépítettük és működtetjük. Aki erre képes, mindenre képes” – mutatott rá. Hozzátette: a németek három kiváló autómárkát adtak a világnak, a Mercedest, az Audit és a BMW-t, mindhárom gyárat épített Magyarországon, ezt rajtunk kívül csak Németország és Kína mondhatja el.

Mercedes, Audi, BMW. De ha a politikusokat nézzük, akkor Weber, Von der Leyen, Merz. A kocsik jobbak, mint a politikusok, ez van

– írta a kormányfő Manfred Weberre, az Európai Néppárt frakcióvezetőjére, Ursula von der Leyenre, az Európai Bizottság elnökére és Friedrich Merz német kancellárra utalva.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a délutánja a kampányról szólt, a miniszterelnök Csongrád-Csanád vármegye felé vette az irányt.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

