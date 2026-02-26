Lázár Jánossal gyűjt aláírásokat Kisteleken Orbán Viktor

„Akcióban Lázárral” – írta legújabb, közösségi oldalán megosztott fotójához Orbán Viktor.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a miniszterelnök is beszállt a kampányba, Dány után Csongrád-Csanád vármegyében, Kisteleken járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét Szabó Istvánt.

Kisteleken is dőltek az aláírások

– írta posztjában Orbán Viktor, akire még számíthatunk a kampány során országszerte, hiszen nemrég egy posztban bejelentette: a keménymag felszántja az országot.

Az aláírásgyűjtésről a közösségi médiában megemlékezett Lázár János is: posztjában rámutat, hogy „minden aláírás megerősít, minden kézfogás bátorít”. A miniszter szerint az emberek biztonságot akarnak mindenekelőtt.

Biztonságot a házukban és a hazájukban. Ez a választások tétje. Köszönjük támogatóinknak az aláírásokat, önkénteseinknek és aktivistáinknak a kitartó munkát

– írta posztjában, majd végül mindenkit arra kért: írjanak alá a Fidesznek.