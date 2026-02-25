Orbán Viktor: Fel, győzelemre!

Orbán Viktor közös fényképet osztott meg a Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.
Kemény mag
– írta a miniszterelnök.
Mint ismert, országjárásra indult a Fidesz–KDNP, a kormánypárti politikusok egy hónap alatt több mint kétszáz fórumot fognak tartani.
46 nap alatt felszántjuk az országot
– ígérte Orbán Viktor, majd hozzátette: „Jöttünkre 3 irányból számítsatok!”
Fel, győzelemre!
– zárta bejegyzését.
