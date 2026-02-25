Orbán Viktor: Fel, győzelemre!

Orbán Viktor közös fényképet osztott meg a Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.

Kemény mag

– írta a miniszterelnök.

Mint ismert, országjárásra indult a Fidesz–KDNP, a kormánypárti politikusok egy hónap alatt több mint kétszáz fórumot fognak tartani.

46 nap alatt felszántjuk az országot

– ígérte Orbán Viktor, majd hozzátette: „Jöttünkre 3 irányból számítsatok!”

Fel, győzelemre!

– zárta bejegyzését.

Borítókép: Orbán Viktor (k), Szijjártó Péter és Lázár János (Forrás: Facebook)