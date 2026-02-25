Rendkívüli

A Tisza kutatást, a Fidesz választást nyer + videó

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rávilágított, mi áll valójában a Medián legfrissebb kutatásának hátterében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 25. 13:56
Beindult a teljes tiszás propagandagépezet Hann Endre, a Medián vezetőjének a legújabb közvélemény-kutatására, amely már húszszázalékos előnyt mér Magyar Péterének – mutatott rá Deák Dániel a Facebook-oldalán közzétett videójában. – A Telex szinte azonnal élő műsort szervezett a kutatásra, Török Gábor pedig közölte, ha valóban ez a helyzet, akkor a Tisza biztosan nyer a választáson – mondta.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője A Fidesz-recept - kampányból kampányba című könyvének bemutatóján a Terror Háza Múzeumban 2023. március 30-án. MTI/Koszticsák Szilárd
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte,

a hivatalos kampányidőszak első napján a Fidesz közel duplaannyi aláírást gyűjtött össze, mint a Tisza. A balmazújvárosi időközi választáson a Fidesz jelöltje egy egyébként ellenzéki körzetben nyert, úgy, hogy az ellenzéki jelölt nyíltan szimpatizált a Tiszával

– húzta alá.

Deák Dániel emlékeztetett, míg Orbán Viktor országjárásain telt ház van, addig Magyar Péter kedden még az élő közvetítést sem indította el, olyan kevesen voltak rá kíváncsiak.

Hangsúlyozta:

A Tisza lebukott, hogy összejátszik az ukránokkal. Magyar Péter még a Barátság kőolajvezeték leállítását sem ítélte el, semmi szava nincsen ahhoz, hogy az ukránok zsarolják Magyarországot

– tette hozzá.

Az elemző rámutatott,

azért hoznak ki teljesen kamu kutatásokat, mert egyben akarják tartani a tiszás tábort, tartani akarják bennük a reményt, illetve ezzel akarják igazolni azt, hogy a Tisza Párt nyíltan összejátszik az ukránokkal.

Felidézte, az Egyesült Államokban a kutatásokat Kamala Harris nyerte meg, majd a választást Donald Trump.

Itthon is állandóan az ellenzék nyeri a kutatásokat, majd a választásokat a Fidesz. Ez lesz a helyzet április 12-én is

– zárta gondolatait Deák Dániel.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának sülysápi állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

