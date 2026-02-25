Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: elrendelték a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését + videó

hann endreorbán viktorfelmérés

Orbán Viktor sem hagyhatta szó nélkül Hann Endre újabb hantázását, átsorolta a humorista kategóriába a közvélemény-kutatót

A miniszterlenök pikírten megjegyezte, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény a legjobb humorista cím megszerzése. A közvélemény-kutató cég felmérése szerint 20 százalékkal vezet a Tisza Párt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 25. 13:12
A Medián kutatása szerint már húsz százalékra nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben. Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy reagált a felmérésre, hogy Hann Endrét, a Medián vezetőjét átsorolta a humorista kategóriába. A balos humoristák közül viszont ő a legjobb a miniszterelnök szerint. 

Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!

– tette hozzá. 

Mint január közepén beszámoltunk róla, a Hann Endre vezette Mediánról már korábban kiderült, hogy bárkinek bármit lemér, aki fizet érte. A működési elvet korábbi balos ügyfelei, a DK-sok is leleplezték: Molnár Csaba azt állította, hogy tavaly két személyes találkozón is azt kérte a cég Dobrev Klára pártjától, hogy több millió forintért rendeljenek tőlük felméréseket. Molnár szerint világossá tették, hogy erre nem hajlandók, így szerinte ez lehet az oka, hogy a Medián kutatásaiban újabban egy százalék körüli eredményt mérnek a Demokratikus Koalíciónak. 

Mindezek után nem kérdéses, hogyan vezethet folyamatosan a Mediánnál a Tisza Párt a Fidesszel szemben.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

