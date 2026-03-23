Luxemburgi Zsigmond fia volt-e Hunyadi János?

A történet egyik fontos forrása a kortárs Antonio Bonfini, Hunyadi Mátyás udvari történetírója, aki Thuróczytól eltérően egészen másképp írta le Zsigmond és Hunyadi János kapcsolatát. Bonfini szerint ugyanis a későbbi törökverő hős Zsigmond király törvénytelen gyermeke volt, így királyi vér folyt az ereiben.

Hunyadi János és Luxemburgi Zsigmond

Hunyadi János, a törvénytelen gyerek?

Elbeszélése szerint Zsigmond Erdélyben viszonyt folytatott egy „nemes oláh, intelligens és bájos lánnyal”, akit – miután megtudta, hogy gyermeket vár tőle – gazdagon megajándékozott, és egy gyűrűt hagyott nála ismertetőjelként. Később a felnőtt Hunyadi ezzel a gyűrűvel kereste fel a királyt, aki felismerte, és birtokokkal jutalmazta.

Ezt a történetet Heltai Gáspár is átvette és magyar nyelven megörökítette Chronica az magyaroknak viselt dolgairól című művében, így a legenda gyorsan elterjedt Magyarországon. Terjedését az is segítette, hogy Heltai korában erős Hunyadi Mátyás-kultusz alakult ki, amely kedvezett az ilyen, a dinasztia rangját emelő történeteknek.

A legenda szerint Hunyadi János édesanyja, Erzsébet kapcsolatban állt Zsigmond királlyal, mielőtt férjhez ment volna egy kisebb nemeshez, Vajkhoz. A hagyomány úgy tartja, hogy Vajk később birtokot kapott, amelyről a család a Hunyadi nevet vette fel. Ugyanakkor létezik egy másik, korábbi hagyomány is: Thuróczy János nem királyi származást említ, hanem havasalföldi eredetet, és egyértelműen Vajkot nevezi meg apaként.

Hunyadi János nevét többen is viselték?

A források egy különös részletet is megőriztek: úgy tűnik, hogy nem csak egy Hunyadi János létezett a családban. Talán volt egy János nevű, szintén nagy törökverő hírében álló öccse is, aki bátyjával együtt 1439-től haláláig viselte a szörényi bán címet, és 1440-ben vagy 1441-ben esett el csatában. Ez a névazonosság később hozzájárulhatott a származás körüli bizonytalanságokhoz és legendák kialakulásához.

Hunyadi János

A modern történeti kutatások inkább a nem királyi eredetet támasztják alá. Hunyadi János édesapja, Vajk a Kárpátokon túli Havasalföldön született, majd családjával Erdélybe települt át. Egy 1409-es oklevél egyértelműen bizonyítja, hogy katonai szolgálataiért kapta meg Hunyad birtokát örök tulajdonul Luxemburgi Zsigmond királytól. Az oklevél különösen fontos, mert nemcsak Vajkot említi, hanem családtagjait is: szerepel benne apja, Serbe neve, valamint fia, a még kisgyermek János is. Ez a dokumentum erős bizonyítéka annak, hogy a kortársak Vajkot tekintették Hunyadi János apjának.

A mai ismeretek szerint Hunyadi János 1407 körül születhetett, valószínűleg a királyi udvar közelében, ahol apja szolgált. Ebben az időszakban, Luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt vált Buda a magyar királyok állandó központjává, ahol az uralkodó jelentős építkezésekbe kezdett, tovább erősítve az udvar politikai szerepét.