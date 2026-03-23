Luxemburgi Zsigmond fia volt-e Hunyadi János?

Hunyadi János származása évszázadok óta foglalkoztatja a történészeket és a történelem iránt érdeklődőket. A legismertebb elméletet először Heltai Gáspár vetette papírra a 16. században: eszerint Hunyadi János valójában Luxemburgi Zsigmond törvénytelen fia lehetett.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 03. 23. 14:05
A történet egyik fontos forrása a kortárs Antonio Bonfini, Hunyadi Mátyás udvari történetírója, aki Thuróczytól eltérően egészen másképp írta le Zsigmond és Hunyadi János kapcsolatát. Bonfini szerint ugyanis a későbbi törökverő hős Zsigmond király törvénytelen gyermeke volt, így királyi vér folyt az ereiben. 

Hunyadi János, a törvénytelen gyerek?

Elbeszélése szerint Zsigmond Erdélyben viszonyt folytatott egy „nemes oláh, intelligens és bájos lánnyal”, akit – miután megtudta, hogy gyermeket vár tőle – gazdagon megajándékozott, és egy gyűrűt hagyott nála ismertetőjelként. Később a felnőtt Hunyadi ezzel a gyűrűvel kereste fel a királyt, aki felismerte, és birtokokkal jutalmazta.

Ezt a történetet Heltai Gáspár is átvette és magyar nyelven megörökítette Chronica az magyaroknak viselt dolgairól című művében, így a legenda gyorsan elterjedt Magyarországon. Terjedését az is segítette, hogy Heltai korában erős Hunyadi Mátyás-kultusz alakult ki, amely kedvezett az ilyen, a dinasztia rangját emelő történeteknek.

A legenda szerint Hunyadi János édesanyja, Erzsébet kapcsolatban állt Zsigmond királlyal, mielőtt férjhez ment volna egy kisebb nemeshez, Vajkhoz. A hagyomány úgy tartja, hogy Vajk később birtokot kapott, amelyről a család a Hunyadi nevet vette fel. Ugyanakkor létezik egy másik, korábbi hagyomány is: Thuróczy János nem királyi származást említ, hanem havasalföldi eredetet, és egyértelműen Vajkot nevezi meg apaként.

Hunyadi János nevét többen is viselték?

A források egy különös részletet is megőriztek: úgy tűnik, hogy nem csak egy Hunyadi János létezett a családban. Talán volt egy János nevű, szintén nagy törökverő hírében álló öccse is, aki bátyjával együtt 1439-től haláláig viselte a szörényi bán címet, és 1440-ben vagy 1441-ben esett el csatában. Ez a névazonosság később hozzájárulhatott a származás körüli bizonytalanságokhoz és legendák kialakulásához.

A modern történeti kutatások inkább a nem királyi eredetet támasztják alá. Hunyadi János édesapja, Vajk a Kárpátokon túli Havasalföldön született, majd családjával Erdélybe települt át. Egy 1409-es oklevél egyértelműen bizonyítja, hogy katonai szolgálataiért kapta meg Hunyad birtokát örök tulajdonul Luxemburgi Zsigmond királytól. Az oklevél különösen fontos, mert nemcsak Vajkot említi, hanem családtagjait is: szerepel benne apja, Serbe neve, valamint fia, a még kisgyermek János is. Ez a dokumentum erős bizonyítéka annak, hogy a kortársak Vajkot tekintették Hunyadi János apjának.

A mai ismeretek szerint Hunyadi János 1407 körül születhetett, valószínűleg a királyi udvar közelében, ahol apja szolgált. Ebben az időszakban, Luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt vált Buda a magyar királyok állandó központjává, ahol az uralkodó jelentős építkezésekbe kezdett, tovább erősítve az udvar politikai szerepét.

Hunyadi Mátyásnak fontos volt a származás bizonyítása

A legenda igazi jelentősége azonban nem is Hunyadi János, hanem fia, Hunyadi Mátyás szempontjából válik érthetővé. Mátyás ugyanis nem királyi családba született: apja kiváló hadvezér volt, de nem uralkodó dinasztiából származott. A középkorban azonban a hatalom egyik legfontosabb alapja a származás volt. Ha viszont Hunyadi János valóban Zsigmond fia lett volna, akkor Mátyás már királyi vérből származó unokaként lépett volna fel, ami jelentősen megerősíthette uralkodói legitimitását.

Emellett a történet a Hunyadiakat a Luxemburg-dinasztiához kapcsolta, ami komoly presztízst jelentett. Ez különösen fontos volt egy olyan uralkodó esetében, aki nem öröklés, hanem választás útján került trónra, és akinek hatalmát a főurak egy része kezdetben vitatta.

Összességében tehát a Hunyadi János származásáról szóló történet nem tekinthető bizonyított történelmi ténynek. Sokkal inkább egy olyan, később kialakult és tudatosan terjesztett legenda, amely jól szolgálta egy új uralkodóház politikai érdekeit. Nem annyira arról árulkodik, hogy mi történt valójában, hanem arról, hogy milyen történetre volt szükség ahhoz, hogy egy király hatalma megkérdőjelezhetetlenné váljon.

Hunyadi János származása fontos volt:

1. Az uralkodói legitimitás erősítése céljából,

2. kapcsolódás egy nagy dinasztiához,

3. és jó eszköz volt a politikai propagandához is.


 

