Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 30.

A NATO felelőtlennek nevezte azt az orosz dróntámadást, amely május 29-én egy romániai lakóépületet talált el Galac városában, az ukrán határ közelében.
A román hatóságok szerint egy, az ukrán légvédelem által eltérített orosz Sahíd drón csapódott egy társasház tetejébe, tüzet okozva és két embert megsebesítve. Az incidens miatt Románia F–16-os vadászgépeket és katonai helikoptert is riasztott, miközben Mark Rutte NATO-főtitkár hangsúlyozta: Oroszország magatartása az egész szövetség biztonságát veszélyezteti. Bukarest válaszul berendelte az orosz nagykövetet, valamint bejelentette a konstancai orosz főkonzulátus bezárását. Az esetet a román vezetés az Ukrajna elleni háború kezdete óta a legsúlyosabb, román területet érintő incidensnek nevezte – írta a The Kyiv Independent.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arra figyelmeztetett, hogy az ukrán hírszerzés szerint Oroszország új, nagyszabású támadás előkészítésén dolgozik.
Az államfő szerint ez azt mutatja, hogy Moszkva továbbra is a katonai nyomásgyakorlást választja a diplomácia helyett. Zelenszkij sürgette a nyugati partnereket, hogy gyorsítsák fel a légvédelmi rendszerek, különösen a ballisztikus rakéták elleni eszközök szállítását, mivel Ukrajna egyre súlyosabb hiánnyal küzd ezen a téren – tette hozzá a portál.
