Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 30.

Újabb fordulóponthoz érhet az orosz–ukrán háború: a fronton 228 összecsapást regisztráltak egyetlen nap alatt, a NATO pedig elítélte a Romániát is érintő orosz dróntámadást. Volodimir Zelenszkij szerint az orosz hadsereg egy újabb nagyszabású offenzívára készül.

2026. 05. 30. 6:24
Gyerekek egy orosz támadás után Ukrajnában Fotó: ROMAN PILIPEY Forrás: AFP
„Összesen 228 harci összecsapás történt a mai nap kezdete óta… Az ellenség 63 légicsapást hajtott végre, 190 irányított bombát dobott le. Ezenkívül 5508 kamikaze drónt vetett be a megsemmisítéshez, és 1922 alkalommal bombázta településeinket és csapataink állásait” – áll a jelentésben, közölte az Ukrinform. 

Az Izvesztyija orosz lap szerint még péntek este is robbanásokat lehetett hallani Kijevben. De robbanásokról számoltak be az ukrajnai Csernyihivben is. Az ukrán Digitális Transzformációs Minisztérium online térképe szerint légriadót adtak ki Csernyihiv, Szumi és Harkiv megyékben.

A NATO felelőtlennek nevezte azt az orosz dróntámadást, amely május 29-én egy romániai lakóépületet talált el Galac városában, az ukrán határ közelében.

 A román hatóságok szerint egy, az ukrán légvédelem által eltérített orosz Sahíd drón csapódott egy társasház tetejébe, tüzet okozva és két embert megsebesítve. Az incidens miatt Románia F–16-os vadászgépeket és katonai helikoptert is riasztott, miközben Mark Rutte NATO-főtitkár hangsúlyozta: Oroszország magatartása az egész szövetség biztonságát veszélyezteti. Bukarest válaszul berendelte az orosz nagykövetet, valamint bejelentette a konstancai orosz főkonzulátus bezárását. Az esetet a román vezetés az Ukrajna elleni háború kezdete óta a legsúlyosabb, román területet érintő incidensnek nevezte – írta a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arra figyelmeztetett, hogy az ukrán hírszerzés szerint Oroszország új, nagyszabású támadás előkészítésén dolgozik. 

Az államfő szerint ez azt mutatja, hogy Moszkva továbbra is a katonai nyomásgyakorlást választja a diplomácia helyett. Zelenszkij sürgette a nyugati partnereket, hogy gyorsítsák fel a légvédelmi rendszerek, különösen a ballisztikus rakéták elleni eszközök szállítását, mivel Ukrajna egyre súlyosabb hiánnyal küzd ezen a téren – tette hozzá a portál.

