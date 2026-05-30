Szeretném megszorítani annak a kezét, aki megmentette az életemet

– Mi történt önnel 2017. július 7-én?

– Az egész életem teljesen megváltozott abban a pillanatban, amikor odahaza összeestem. Előtte is fájt már a derekam, de igazából nem foglalkoztam ezzel, fájt, fájt, majd elmúlik. Amikor kiment a lábam alól a talaj, s bekerültem a kórházba, lesújtó hírt közöltek velem az orvosok. Azt mondták, hogy leukémiás vagyok.

Ráadásul ennek a szörnyű kórnak egy ritka változata, az akut limfoid leukémia támadta meg a szervezetemet. Kegyetlen fájdalmakon mentem keresztül.

A legerősebb fájdalomcsillapító injekció sem segített rajtam. Az orvosok is csak hüledeztek, azt mondták, hogy ez a szérum egy lovat is kiütött volna. Nekem nem használt. Az egész életem egy szempillantás alatt omlott össze, minden bizonytalanná vált. Két kisgyerek és a feleségem várt otthon. Regő, a kisfiam akkor volt egyéves. Van egy másik gyermekem is, a lányom, Emma. El nem tudom képzelni, mennyire nehéz lehetett nekik.

– Mire gondolt ekkor?

– Csak arra, hogy élnem kell, mert nekem dolgom van még ezen a földön. Megpróbáltam túltenni magam azon a sokkon, amit a rossz hír okozott. Bíztam az orvosokban és magamban is. Pozitívan álltam hozzá a történtekhez, csak azt ismételgettem, hogy meg fogok gyógyulni.

– Egyetlen pillanatig sem adta fel?

– Nem. Soha. Ez volt a legfontosabb. A minap azon gondolkodtam, mi lenne, ha most, közel az ötvenhez érne ez a hír? Szinte biztosan másképpen fogadnám, de akkor, 2017-ben csak az élni akarás munkálkodott bennem. Igaz, akkor arról sem volt fogalmam, mi vár rám. A leukémia a gerincemet támadta meg. Másfél hónapig feküdtem szinte mozdulatlanul, az izmaim teljesen elsorvadtak. Amikor felkeltem, újra kellett tanulnom járni. Ennek a szörnyű kórnak az utóhatásai a mai napig elkísérnek. Tudja, hogy törött gerinccel élek? Gondolná ezt, ha lát, ha rám néz?