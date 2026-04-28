A Várkerti Vitézek, akik csak azt nem viselik el, ha gúnyolódnak csapatukon

Egy csaknem tragikus emberi sors hozta össze a megye két szurkolótáborát
A 2025-26-os szezonban a Kisvárda mellett a Nyíregyháza is szerepel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből az NB I-ben. Megkerülhetetlen a kérdés, milyen viszonyt ápolt egymással a két klub, a két szurkolótábor?
„Ennek van egy csúnya múltja, s egy szebb jelene. A múlt század hetvenes éveibe visszamenve, óriási rivalizálás folyt a két együttes között. Nekünk tudomásul kellett venni, hogy a megye első számú csapata a Spartacus. Mi meg jöhettünk utánuk. A Nyíregyháza elvitte a megye összes tehetséges játékosát, ezt pártutasításra tették meg. Amikor megalakultak az ultracsoportok, az ellentétek még nagyobbak lettek, sok balhés meccset játszott egymással a két együttes. Amikor a Kisvárda NB I-be került, akkor változott meg sok minden. Mára a viszony teljesen normális lett.
Amikor a Nyíregyháza legnagyobb drukkere, Tomek Zoltán leukémiás lett, mi, várdaiak voltunk az elsők, akik - erőnkhöz mérten - támogattuk őt.
Ez a gesztus aztán tényleg összehozta a két tábort” – mondta el Hódos László, majd hozzátette: Tomek Zoltán legyőzte a betegséget, s ennél jobban nem is végződhetett volna ez a történet.
A Fradi várdai vendégjátékán a vendégszektorban is kisvárdaiak ülnek
„Mondok ennél sokkal érdekesebbet” – szúrta közbe Hódos László. „Amikor a Fradi itt játszik, a vendégszektorban, tehát ott, ahol a Fradisták ülnek, nyolcvan százalékban kisvárdai emberek foglalnak helyet. Olyanok, akik itt laknak ebben a városban, mégis a Ferencvárosnak szurkolnak”
