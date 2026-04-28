A Várkerti Vitézek, akik csak azt nem viselik el, ha gúnyolódnak csapatukon

„Kicsit neheztelek ezekre az emberekre” – mondja Jene István. „Kisvárdaként sosem lennék arra képes, hogy a vendégcsapatnak drukkoljak. Mi azonban ezeket az embereket sem bántjuk. Meg azokat sem, akik szerint semmi keresnivalónk nem lenne az NB I-ben, mert olyan kevés a néző itt.

A város lakosságszáma 16 ezer fő, ennek több mint tíz százaléka kijön a hazai mérkőzésekre. Melyik másik magyar NB I-es csapat tudja ezt felmutatni? Egyik sem.

Ugyanakkor azt szomorúan jegyzem meg, hogy aki ebben a városban nem szereti a labdarúgást, azt semmi szín alatt nem lehet kihozni a stadionba. Akkor sem jöttek ki, amikor az aranyéremért küzdöttünk. Illetve, ekkor megjelent pár divatdrukker. Ők azonban abban a pillanatban eltűntek, amikor a csapat a kiesés ellen küzdött, majd ki is esett.”

Miért nézik le a Kisvárdát?

Régóta foglalkoztatott a kérdés, hogyan tudja egy kisvárdai drukker elviselni azt, hogy a magyar labdarúgás Kisvárdán kívül első része ezt a csapatot lenézi. „Ne is mondja” – vágott közbe Csiszer László. „Ez számunkra a legnehezebb, mert erre sem a csapat, sem mi nem szolgáltunk rá. Szerintem amúgy nem a csapatot nézik le, hanem a megyét, Szabolcsot”

Csiszer László (balról a 2.), mellette Hódos László (balról a 3.), a kép elején pedig Jene István - Fotó: Várkerti Vitézek

„Ezzel nem értek egyet” – mondott ellent Csiszernek Jene István. „Nem annyira bonyolult mindez. Arról van szó, hogy a magyar futballkultúrában nem tudják elfogadni azt, hogy egy Kisvárda is érhet el eredményt. Mi sem vagyunk ostobák, ahhoz, hogy ide eljussunk, rengeteg befektetett pénz kellett. De a kezdetekre már senki sem emlékezik. Amikor először feljutott a csapat, az MTK mellett nem volt más olyan másodosztályú klub, amely vállalta volna az NB I-et. Nekünk ez az ugrás volt a sötétbe. Akkor senki sem szónokolt arról, hogy mit keresünk itt, már csak azért sem, mert borzalmasan kezdtük el a 2018-19-es bajnokságot. Az első négy fordulóban egyetlen gólt sem rúgtunk, ellenben kaptunk tizenegyet.

Négy kör után nulla ponttal, nulla szöglettel álltunk a tabella utolsó helyén. Az ötödik fordulóban lőttük az első gólt és szereztük az első pontot a Puskás Akadémia ellen.

Addigra már mindenki eltemetett bennünket, erre nem estünk ki, a 9. helyen végeztünk. A velünk együtt feljutó MTK – amely ellen idegenben született meg a Várda történelmi, első NB I-es győzelme - meg kiesett. Hirtelen mindenki elcsendesedett, s elkezdtek bennünket komolyan venni. A következő bajnokságban a nyolcadik helyen zártunk, majd ötödikek lettünk, s ezt követően állhattunk fel a dobogó második fokára. Ami pedig a gúnyolódást illeti: sokkal egyszerűbb dolog ez, mint azt megnézni, hogy mit tettünk a bennmaradásért vagy azért, hogy ezüstérmesek legyünk. Miközben nem volt olyan kisvárdai ember, aki amiatt nekiállt volna őrjöngeni, hogy az ország többi részén csak nevettek rajtunk. Csendes eleganciával figyeltük az eseményeket.”