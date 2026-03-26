J. D. Vance Magyarországra látogat, a sajtó a dátumot is tudja

Orbán Viktor miniszterelnök támogatására hazánkba érkezik az amerikai alelnök. J. D. Vance a Politico információi szerint április 7–8. között jön hivatalos látogatásra Magyarországra.

J. D. Vance a források szerint a választás előtt érkezik

Fotó: BILL PUGLIANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A lap által megszerzett külügyminisztériumi távirat szerint J. D. Vance hazánkba látogat még a közelgő választás előtt, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt.