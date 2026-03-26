Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is

J. D. Vance Magyarországra látogat, a sajtó a dátumot is tudja

Az amerikai alelnök április 7–8. között, a választások előtti napokban látogat Magyarországra. J. D. Vance azért érkezik hazánkba, hogy a Trump-adminisztráció támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt a választás előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 7:08
Fotó: ELIZABETH FRANTZ Forrás: POOL
Orbán Viktor miniszterelnök támogatására hazánkba érkezik az amerikai alelnök. J. D. Vance a Politico információi szerint április 7–8. között jön hivatalos látogatásra Magyarországra.

J.D. Vance a források szerint a választás előtt érkezik
A lap által megszerzett külügyminisztériumi távirat szerint J. D. Vance hazánkba látogat még a közelgő választás előtt, hogy támogatásáról biztosítsa Orbán Viktor miniszterelnököt. 

Ez nem meglepő, hiszen Donald Trump amerikai elnök már több alkalommal is jelezte, hogy a magyar miniszterelnök feltétlen támogatását élvezi. 

Trump március 24-i bejegyzésében arra buzdította az embereket, hogy „menjenek el és szavazzanak” Orbánra, akit „igazán erős és hatalmas vezetőnek” nevezett, „aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el”. 

A Reuters arról ír, hogy Vance látogatásának terve még változhat az Irán elleni amerikai–izraeli háborúval kapcsolatos fejlemények miatt – figyelmeztetett az egyik névtelenséget kérő forrás.

A látogatásra Marco Rubio külügyminiszter februári budapesti látogatását követően kerülne sor.

A magyar miniszterelnök Donald Trump egyik legközelebbi szövetségese Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
