J. D. Vance figyelmeztette Európát

Az amerikai alelnök szerint Európa a tűzzel játszik, amikor hagyja, hogy a radikális eszmék utat törjenek. J. D. Vance szerint Franciaország és az Egyesült Királyság a jövőben biztonsági kockázatot is jelenthet az Egyesült Államokra nézve.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 10:16
Fotó: RYAN COLLERD Forrás: AFP
Az amerikai alelnök arra figyelmeztetett, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság a jövőben biztonsági kockázatot jelenthet az Egyesült Államok számára, ha az iszlamistához közeli eszmék politikai befolyásra tesznek szert. J. D. Vance szerint Washingtonnak erkölcsi párbeszédet kell folytatnia Európával – írja a Euractive

J.D. Vance szerint komoly kockázatokat rejt Európa migrációval kapcsolatos álláspontja
J.D. Vance szerint komoly kockázatokat rejt Európa migrációval kapcsolatos álláspontja (Fotó: Getty Images North America/Caylo Seals)

Egy brit online portálnak adott interjúban Vance azzal érvelt, hogy a bevándorlással kapcsolatos negatív visszhang miatt Európa „öntudatra ébredt”.

Jelenleg iszlamistához kötődő vagy iszlamistához közel álló emberek töltenek be hivatalokat európai országokban

– hangsúlyozta az amerikai alelnök.

Emiatt véleménye szerint teljesen elképzelhető, hogy 15 éven belül egy olyan európai atomhatalom élére, mint Párizs vagy London, iszlamista nézeteket vallók kerüljenek.

Vance szerint a kérdés közvetlenül érinti Washingtont, mivel Franciaország és az Egyesült Királyság nukleáris hatalmak. „Ha hagyják, hogy nagyon romboló erkölcsi eszmék lepjék el őket, akkor hagyják, hogy nukleáris fegyverek olyan emberek kezébe kerüljenek, akik nagyon-nagyon súlyos károkat okozhatnak az Egyesült Államoknak.”

Washingtonnak bizonyos erkölcsi párbeszédet kell folytatnia Európával – fogalmazott.

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)

