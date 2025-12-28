J. D. Vance figyelmeztette Európát

Az amerikai alelnök arra figyelmeztetett, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság a jövőben biztonsági kockázatot jelenthet az Egyesült Államok számára, ha az iszlamistához közeli eszmék politikai befolyásra tesznek szert. J. D. Vance szerint Washingtonnak erkölcsi párbeszédet kell folytatnia Európával – írja a Euractive.
Egy brit online portálnak adott interjúban Vance azzal érvelt, hogy a bevándorlással kapcsolatos negatív visszhang miatt Európa „öntudatra ébredt”.
Jelenleg iszlamistához kötődő vagy iszlamistához közel álló emberek töltenek be hivatalokat európai országokban
– hangsúlyozta az amerikai alelnök.
