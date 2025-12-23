A brit UnHerd portálon megjelent interjúban Vance értékelte az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszüneti tárgyalásokat, valamint az Egyesült Államok belpolitikáját. Kijelentette, hogy Oroszország és Ukrajna tisztázta álláspontját, különösen a területi kérdésben, megjegyezve, hogy Oroszország teljes területi ellenőrzést akar Donyeck felett, míg Ukrajna ezt komoly biztonsági fenyegetésnek tekinti – számolt be róla az Anadolu hírügynökség.

J. D. Vance: Az ukránok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy végső soron elveszíthetik Donyecket Fotó: AFP

Vance azt is kijelentette, hogy „az ukránok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy végső soron elveszíthetik Donyecket”, és közölte, hogy a területi engedmények kérdése jelentős késedelmet okozott a tárgyalásokban. Hozzátette, hogy az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos tárgyalások során a felek világosabban meghatározták mind a nyitott, mind a lezárt témákat, ami előrelépést jelez, de nem volt biztos benne, hogy békés megoldás születhet.