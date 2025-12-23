orosz-ukrán háborúUkrajnaDonyeckJ D VanceZelenszkijamerikai alelnökinterjú

J. D. Vance: Az ukránok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy végső soron elveszíthetik Donyecket

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kijelentette, hogy a területi kérdésben az Ukrajna és Oroszország között folyamatban lévő tárgyalásokon egyértelműbbé váltak az álláspontok, és azt állította, hogy „az ukránok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy végül elveszíthetik Donyecket”.

Sebők Barbara
2025. 12. 23. 8:17
Forrás: AFP
A brit UnHerd portálon megjelent interjúban Vance értékelte az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszüneti tárgyalásokat, valamint az Egyesült Államok belpolitikáját. Kijelentette, hogy Oroszország és Ukrajna tisztázta álláspontját, különösen a területi kérdésben, megjegyezve, hogy Oroszország teljes területi ellenőrzést akar Donyeck felett, míg Ukrajna ezt komoly biztonsági fenyegetésnek tekinti – számolt be róla az Anadolu hírügynökség.

J.D. Vance: Az ukránok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy végső soron elveszíthetik Donyecket
Fotó: AFP

Vance azt is kijelentette, hogy „az ukránok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy végső soron elveszíthetik Donyecket”, és közölte, hogy a területi engedmények kérdése jelentős késedelmet okozott a tárgyalásokban. Hozzátette, hogy az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos tárgyalások során a felek világosabban meghatározták mind a nyitott, mind a lezárt témákat, ami előrelépést jelez, de nem volt biztos benne, hogy békés megoldás születhet.

Az alelnök kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nincs szándékában gyengíteni az európai szövetséget vagy egymás ellen hangolni az európaiakat, hanem inkább nagyobb „önellátást” vár Európától.

Azzal érvelt, hogy Európa „a gazdasági és kulturális stagnálás jeleit mutatja”, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok egy erősebb, magabiztosabb és dinamikusabb Európát akar. 

Vance, emlékeztetve arra, hogy az USA gyökerei az európai civilizációban rejlenek, megjegyezte, hogy a washingtoni kormányzat olyan politikát folytat, amely Európa megerősítését célozza, de ez nagyrészt maguknak az európaiaknak a felelőssége. 

Hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha folytatódna a kulturális és a katonai együttműködés az Egyesült Államok és Európa között, de megjegyezte, hogy ez a kapcsolat nem tartható fenn szilárd alap nélkül.

A Donyeck régió feladása lehet a béke ára

Korábban beszámoltunk róla, hogy az ukrán delegáció gyakorlatilag ultimátumot kapott az amerikaiaktól a berlini tárgyaláson. Az Egyesült Államok világossá tette Ukrajna számára, hogy a háború lezárása érdekében elkerülhetetlen a fájdalmas területi engedmény. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalások után kénytelen volt elismerni, hogy a helyzet nehéz.

Őszintén szólva, még mindig eltérő állásponton vagyunk

– fogalmazott az államfő, „fájdalmasnak” nevezve a területi engedmények kérdését. Hozzátette, hogy Ukrajnának konkrét biztonsági garanciákra van szüksége, beleértve a tűzszünet ellenőrzését, mielőtt bármilyen döntést hozna a területi kérdésekkel kapcsolatban.

Az amerikai tisztviselők magabiztosan nyilatkoztak, szerintük a vitás kérdések 90 százalékában már megállapodás született, és a fennmaradó területi vitákra is „többféle megoldási javaslattal” rendelkeznek.

A berlini tárgyalásokon az amerikai oldalt Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje vezette. Jelenlétük egyértelmű jelzés: a Fehér Ház a legmagasabb szinten felügyeli a folyamatot, és gyors eredményt akar. 

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

