J. D. Vance: Az ukránok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy végső soron elveszíthetik Donyecket

A brit UnHerd portálon megjelent interjúban Vance értékelte az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszüneti tárgyalásokat, valamint az Egyesült Államok belpolitikáját. Kijelentette, hogy Oroszország és Ukrajna tisztázta álláspontját, különösen a területi kérdésben, megjegyezve, hogy Oroszország teljes területi ellenőrzést akar Donyeck felett, míg Ukrajna ezt komoly biztonsági fenyegetésnek tekinti – számolt be róla az Anadolu hírügynökség.
Vance azt is kijelentette, hogy „az ukránok magánbeszélgetésekben elismerték, hogy végső soron elveszíthetik Donyecket”, és közölte, hogy a területi engedmények kérdése jelentős késedelmet okozott a tárgyalásokban. Hozzátette, hogy az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos tárgyalások során a felek világosabban meghatározták mind a nyitott, mind a lezárt témákat, ami előrelépést jelez, de nem volt biztos benne, hogy békés megoldás születhet.
Az alelnök kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak nincs szándékában gyengíteni az európai szövetséget vagy egymás ellen hangolni az európaiakat, hanem inkább nagyobb „önellátást” vár Európától.
