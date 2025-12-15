A Donyeck régió feladása lehet a béke ára

Fordulóponthoz érkezett a közel négy éve tartó orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos diplomáciai egyeztetés. Miután az amerikai és ukrán delegációk kétnapos, feszült tárgyalássorozatot folytattak Berlinben, egy, a megbeszélések részleteit ismerő, neve elhallgatását kérő forrás szerint az amerikai fél közölte: bármilyen békemegállapodás alapfeltétele, hogy Ukrajna mondjon le a Donyeck régióról és vonja vissza onnan csapatait – írja a Reuters hírügynökség. Friedrich Merz német kancellár Berlinben kijelentette: az Egyesült Államok jelentős biztonsági garanciákat kínált Ukrajnának, az igazi békefolyamat kilátása most minden korábbinál közelebb került.

Ukrajna nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának titkára, Rusztem Umerov konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat (Fotó: AFP)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalások után kénytelen volt elismerni, hogy a helyzet nehéz.

Őszintén szólva, még mindig eltérő állásponton vagyunk

– fogalmazott az államfő, „fájdalmasnak” nevezve a területi engedmények kérdését.

Hozzátette, hogy Ukrajnának konkrét biztonsági garanciákra van szüksége, beleértve a tűzszünet ellenőrzését, mielőtt bármilyen döntést hozna a területi kérdésekkel kapcsolatban.

Az amerikai tisztviselők magabiztosan nyilatkoztak, szerintük a vitás kérdések 90 százalékában már megállapodás született, és a fennmaradó területi vitákra is „többféle megoldási javaslattal” rendelkeznek.

A berlini tárgyalásokon az amerikai oldalt Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje vezette. Jelenlétük egyértelmű jelzés: a Fehér Ház a legmagasabb szinten felügyeli a folyamatot, és gyors eredményt akar. Trump célja, hogy véget vessen a második világháború óta legvéresebb európai konfliktusnak, és ehhez kész nyomást gyakorolni Kijevre.

Az amerikai ígéret szerint Kijev a területi veszteségekért cserébe a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat kapna, amely támadás esetén automatikus védelmet jelentene. Emellett Washington szerint Oroszország nyitott arra, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, cserébe azért, hogy a NATO nem terjeszkedik tovább kelet felé.

Ez utóbbit Moszkva is megerősítette: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Ukrajna NATO-n kívül maradása alapvető feltétel.

A The Guardian ugyanakkor arról számolt be, hogy a Kreml nyitott Ukrajna EU-csatlakozására.