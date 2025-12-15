ukrajnasteve witkoffdonyeck

A Donyeck régió feladása lehet a béke ára

Az ukrán delegáció gyakorlatilag ultimátumot kapott az amerikaiaktól a berlini tárgyaláson. Az Egyesült Államok tárgyalódelegációja világossá tette Ukrajna számára, hogy a háború lezárása érdekében elkerülhetetlen a fájdalmas területi engedmény. Washingtoni kormányzati források szerint Donald Trump amerikai elnök még hétfőn telefonon tárgyal Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel az ukrajnai tárgyalások állásáról.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 21:20
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott Fotó: AFP
Fordulóponthoz érkezett a közel négy éve tartó orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos diplomáciai egyeztetés. Miután az amerikai és ukrán delegációk kétnapos, feszült tárgyalássorozatot folytattak Berlinben, egy, a megbeszélések részleteit ismerő, neve elhallgatását kérő forrás szerint az amerikai fél közölte: bármilyen békemegállapodás alapfeltétele, hogy Ukrajna mondjon le a Donyeck régióról és vonja vissza onnan csapatait – írja a Reuters hírügynökség. Friedrich Merz német kancellár Berlinben kijelentette: az Egyesült Államok jelentős biztonsági garanciákat kínált Ukrajnának, az igazi békefolyamat kilátása most minden korábbinál közelebb került. 

Ukrajna nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának titkára, Rusztem Umerov konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat
Ukrajna nemzetbiztonsági és védelmi tanácsának titkára, Rusztem Umerov konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat (Fotó: AFP)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tárgyalások után kénytelen volt elismerni, hogy a helyzet nehéz.

Őszintén szólva, még mindig eltérő állásponton vagyunk

– fogalmazott az államfő, „fájdalmasnak” nevezve a területi engedmények kérdését.

Hozzátette, hogy Ukrajnának konkrét biztonsági garanciákra van szüksége, beleértve a tűzszünet ellenőrzését, mielőtt bármilyen döntést hozna a területi kérdésekkel kapcsolatban.

Az amerikai tisztviselők magabiztosan nyilatkoztak, szerintük a vitás kérdések 90 százalékában már megállapodás született, és a fennmaradó területi vitákra is „többféle megoldási javaslattal” rendelkeznek.

A berlini tárgyalásokon az amerikai oldalt Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje vezette. Jelenlétük egyértelmű jelzés: a Fehér Ház a legmagasabb szinten felügyeli a folyamatot, és gyors eredményt akar. Trump célja, hogy véget vessen a második világháború óta legvéresebb európai konfliktusnak, és ehhez kész nyomást gyakorolni Kijevre.

Az amerikai ígéret szerint Kijev a területi veszteségekért cserébe a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat kapna, amely támadás esetén automatikus védelmet jelentene. Emellett Washington szerint Oroszország nyitott arra, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz, cserébe azért, hogy a NATO nem terjeszkedik tovább kelet felé. 

Ez utóbbit Moszkva is megerősítette: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Ukrajna NATO-n kívül maradása alapvető feltétel.

 A The Guardian ugyanakkor arról számolt be, hogy a Kreml nyitott Ukrajna EU-csatlakozására. 

Merz: Az Egyesült Államok jelentős biztonsági garanciákat kínált

Az Egyesült Államok jelentős biztonsági garanciákat kínált Ukrajnának, az igazi békefolyamat kilátása most minden korábbinál közelebb került – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Berlinben hétfőn, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján, amelyet az MTI idézett.

Az Egyesült Államok által Berlinben az asztalra tett jogi és kézzelfogható garanciák valóban jelentősek

– hangoztatta Merz, az amerikai tárgyalódelegációval folytatott, órákig tartó megbeszéléseket követően. 

Ez egy nagyon fontos előrelépés

– mondta. Fogalmazása szerint a 2022 februárjában kirobbant háború kezdete óta először „válik ezekben a napokban elképzelhetővé a fegyverszünet lehetősége”. 

Most már csak Oroszországon múlik, hogy sikerül-e karácsonyig tűzszünetet elérni

– vélekedett Merz, aki felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy „legalább karácsonykor hagyja békén az ukrán népet, megkímélve őket a további bomba- és rakétatámadásoktól”. 

A német kancellár hangsúlyozta azt is, hogy „a területi rendezés továbbra is kulcsfontosságú” kérdésnek számít. 

Csak az ukrán nép, az amerikai elnök és az ukrán elnök, aki itt védi területét, adhat választ. (…) Csak Ukrajna dönthet a területi engedményekről

– húzta alá. 

Zelenszkijnek nemcsak a nemzetközi nyomással, hanem a hazai közvéleménnyel is meg kell küzdenie. 

Egy hétfőn közzétett felmérés szerint az ukránok háromnegyede elutasítja a jelentős területi engedményeket. 

Bár a lakosság 72 százaléka hajlandó lenne elfogadni a frontvonalak befagyasztását, 75 százalékuk elfogadhatatlannak tartana egy olyan megállapodást, amely további területek átadásával vagy a hadsereg létszámának korlátozásával járna. Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára ennek ellenére „konstruktívnak és produktívnak” nevezte a tárgyalásokat. Washingtoni kormányzati források szerint Donald Trump amerikai elnök még hétfőn telefonon tárgyal Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel az ukrajnai tárgyalások állásáról.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

