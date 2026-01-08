Gulácsi PéterWilli Orbánbundesligared bullrb leipzigchristoph baumgartnerchristian redl

Mindenki megdöbbent, az RB Leipzig játékosa elmerült és három percig víz alatt volt

A hét végén folytatódik a német labdarúgó-bajnokság. A tabellán negyedik helyen álló RB Leipzig a téli szünetet portugáliai edzőtáborozással töltötte, ahol a csapat egy különleges kihívást is vállalt egy medencében, a szabadtüdős merülést. Christoph Baumgartner 2:57 percig, David Raum 2:53 percig bírta levegővétel nélkül. A Lipcse két magyar játékosa, Gulácsi Péter és Willi Orbán inkább a labdával próbált bizonyítani.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 11:49
Christoph Baumgartner felhívta magára a figyelmet (Fotó: DPA/Soeren Stache)
A Bundesliga 15. fordulója után így néz ki az élcsoport: 1. Bayern München 41 pont, 2. Borussia Dortmund 32, 3. Bayer Leverkusen 29 (33-20), 4. RB Leipzig 29 (30-19), 5. Hoffenheim 27. A lipcseiek a két utolsó 2025-es meccsüket elveszítették: előbb az Union Berlin otthonában 3-1-re kaptak ki, majd december 20-án otthon a Leverkusentől is 3-1-re. Gulácsi Péter hat gólt kapott, de persze szó nincs arról, hogy ez csak az ő „bűne”.

Martin Terrier fejesével szemben is tehetetlen volt Gulácsi Péter, az RB Leipzig magyar kapusa két további gólt kapott a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-rangadón
Martin Terrier fejesével szemben is tehetetlen volt Gulácsi Péter, az RB Leipzig magyar kapusa két további gólt kapott a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-rangadón (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Ole Werner vezetőedző a téli szünetben portugáliai edzőtáborba vitte a csapatot, Almancilba, ahol a játékosok a klub honlapjának beszámolója szerint egy különleges kihívást is vállaltak egy medencében: a szabadtüdős merülést, hogy a tudatos légzésre, a mentális erőre és a nagy nyomással járó helyzetek kezelésére fókuszálva mentálisan is erősödjenek. Persze most lehet viccelődni is azzal, hogy a két zakó után a víz alá nyomták a játékosokat, s mivel a Red Bull az extrém sportokban is otthon van, ennek a kihívásnak az összehozása abszolút a profiljába vág.

Az RB Leipzig hőse a víz alatt Christoph Baumgartner lett

Az edzést a Red Bull által támogatott osztrák Christian Redl, a szabadtüdős merülés többszörös világrekordere vezette, aki megmutatta a játékosoknak, hogyan lehet célzott légzéssel és relaxációs technikákkal kitolni a teljesítőképesség határait.

– Három dolog kulcsfontosságú: a helyes légzés, a pozitív gondolatok és az, hogyan kezeljük mentálisan a levegővételi ingert. A pozitív gondolatok kevesebb oxigént fogyasztanak, mint a negatívak, és amikor jelentkezik a légzési inger, azt mentálisan le lehet küzdeni. Aki ezt megérti, észre fogja venni, hogy az idő mintha megnyúlna – magyarázta Christian Redl.

Christoph Baumgartner lett az RB Leipzig rekordere
Christoph Baumgartner lett az RB Leipzig rekordere (Forrás: RB Leipzig)

A játékosok mentális erejében rejlő potenciál gyorsan megmutatkozott. Azok, akik kezdetben húsz másodperc után a felszínre jöttek, a speciális technika elsajátítása után a második merülésüknél már több mint egy percig tartották vissza a lélegzetüket. 

A legtovább Christoph Baumgartner bírta, aki mindenkit megdöbbentve a víz alatt öltött idejét 1:31 percről 2:57 percre javította, de David Raum is nagyot fejlődött, 1:50 percről 2:53 percre javított.

– Ez arról szólt, hogy megpróbáljunk túllépni a saját határainkon. Amikor a test már azt mondja, hogy nem bírja tovább, gyakran még egy kicsit ki lehet tartani. Nemcsak izgalmas élmény volt számunkra, hanem nagyon sokat tett a csapatszellem erősítéséért is. Nagy híve vagyok az edzőtáboroknak. A csapat még több időt tud eltölteni együtt, mint általában, közelebb kerülünk egymáshoz, és sokkal intenzívebben lehet dolgozni a taktikai elemeken, mint amikor edzés után mindenki egyből hazamegy – szögezte le Baumgartner, aki így is többszörösen elmaradt Redl csúcsától.

A foglalkozást Andrew „Cotty” Cotton óriáshullámos szörfös Red Bull-sportoló előadása egészítette ki, aki saját extrémsport-karrierjéből osztott meg tapasztalatokat, párhuzamot vonva a profi futball nyomáshelyzeteivel.

A Red Bull szakmai stábja és a játékosok is abban bíznak, hogy a tanultak szombaton a St. Pauli elleni idegenbeli mérkőzésen is kamatoznak. Az edzőtáborban a hangulatot egyébként feldobta az is, hogy az RB Leipzig női csapata is itt készült. 

 

Gulácsi Péter és Willi Orbán a medence helyett inkább a labdával bizonyított:

Gulácsi Péter
Gulácsi Péter (Fotó: X/RB Leipzig)

 

