Gulácsi ezt nem így képzelte, a VAR sem mentette meg a Lipcsét + videó

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig a Bundesliga előző idényében lemaradt a nemzetközi kupaindulásról, az új évadot viszont remekül kezdte. A lipcseiek sokáig a Bayern München első számú üldözőinek számítottak, ám az utolsó két mérkőzésüket elveszítették: az Union Berlin után a Bayer Leverkusen is legyőzte Gulácsiékat, így az RB Leipzig végül nem a dobogón karácsonyozik.

Martin Terrier itt Willi Orbán mellett megy el, a Bayer Leverkusen játékosai közül először ő vette be Gulácsi Péter kapuját (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Pedig a mérkőzés első gólját Xaver Schlager szerezte a 35. percben, de sokáig nem örülhettek ennek a lipcseiek.

Gulácsi Péter három gólt kapott a Leverkusen ellen

A Leverkusen még az első félidőben fordított, Martin Terrier fejjel, majd a 2021-es Európa-bajnokság társgólkirálya, Patrik Schick lábbal vette be Gulácsi Péter kapuját.