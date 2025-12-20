Gulácsi PéterWilli OrbánBayer LeverkusenRB LeipzigBundesliga

Gulácsi ezt nem így képzelte, a VAR sem mentette meg a Lipcsét + videó

Rangadóval zárta az évet a Bundesligában az RB Leipzig. Gulácsi Péter és Willi Orbán szokás szerint tagja volt a lipcsei kezdőcsapatnak a Bayer Leverkusen ellen. Az RB Leipzig vezetett, de aztán Gulácsi három gólt is kapott. A Leverkusen 3-1-es győzelmével felugrott a dobogóra, a lipcseieket letaszítva onnan.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 20:55
Martin Terrier fejesével szemben is tehetetlen volt Gulácsi Péter, az RB Leipzig magyar kapusa két további gólt kapott a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-rangadón Fotó: AFP/Odd Andersen
Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig a Bundesliga előző idényében lemaradt a nemzetközi kupaindulásról, az új évadot viszont remekül kezdte. A lipcseiek sokáig a Bayern München első számú üldözőinek számítottak, ám az utolsó két mérkőzésüket elveszítették: az Union Berlin után a Bayer Leverkusen is legyőzte Gulácsiékat, így az RB Leipzig végül nem a dobogón karácsonyozik.

Bayer Leverkusen's French forward #11 Martin Terrier (L) and Leipzig's Hungarian defender #04 Willi Orban vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between RB Leipzig and Bayer 04 Leverkusen in Leipzig, eastern Germany, on December 20, 2025. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
Martin Terrier itt Willi Orbán mellett megy el, a Bayer Leverkusen játékosai közül először ő vette be Gulácsi Péter kapuját (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Pedig a mérkőzés első gólját Xaver Schlager szerezte a 35. percben, de sokáig nem örülhettek ennek a lipcseiek.

Gulácsi Péter három gólt kapott a Leverkusen ellen

A Leverkusen még az első félidőben fordított, Martin Terrier fejjel, majd a 2021-es Európa-bajnokság társgólkirálya, Patrik Schick lábbal vette be Gulácsi Péter kapuját.

A magyar kapus több szép védést is bemutatott, de a meccs legvégén a 18 éves Montrell Culbreath beállította az 1-3-as végeredményt.

Az RB Leipzig játékosai reklamáltak, hogy az akció indítása előtt Andrich kezezett a saját tizenhatosán belül, ám a videószobában úgy ítélték meg, hogy a Leverkusen játékosának mozdulata nem volt szabálytalan, ugyanis előtte Willi Orbán már megbillentette a levegőben.

BUNDESLIGA, 15. FORDULÓ 

Pénteken játszották:

  • Borussia Dortmund–Mönchengladbach 2-0 (Brandt 10., Beier 90+7.)

Szombat:

  • Augsburg–Werder Bremen 0-0
  • 1. FC Köln–Union Berlin 0-1 (Schäfer 90+1.), Kiállítva: Van den Berg (Köln, 83.)
  • Hamburg–Eintracht Frankfurt 1-1 (Lokonga 19., ill. H. Larsson 26.)
  • VfB Stuttgart–Hoffenheim 0-0
  • Wolfsburg–Freiburg 3-4 (Pejcinovic 13., 49., 69., ill. Treu 5., Grifo 56. – 11-esből, Seelt 71. – öngól, Scherhant 78.)
  • RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1-3 (Schlager 35., ill. Terrier 40., Schick 44., Culbreath 90+7.)

Vasárnap:

  • Mainz–St. Pauli (tv: Arena4), 15.30
  • Heidenheim–Bayern München (tv: Match4), 17.30

Az élmezőny állása

  1. Bayern 38 pont/14 meccs
  2. Dortmund 32/15
  3. Leverkusen 29/15 (33-20)
  4. RB Leipzig 29/15 (30-19)

 

1
2
3
4
5
6
7
8

