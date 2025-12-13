RB LeipzigGulácsi PéterUnion BerlinBundesliga

Kínos magyarázkodásba kezdett Gulácsiék edzője, a sportigazgató is megszólalt

Pénteken az RB Leipzig 3-1-re kikapott az Union Berlin otthonában a Bundesliga 14. fordulójában. A mostani idényben harmadszor kapott ki az RB Leipzig, a lefújás után Ole Werner vezetőedző próbált magyarázatot adni a meglepően sima vereségre. Gulácsi Péterék sportigazgatójának válasza is gyorsan érkezett Werner szavai után.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 8:38
Willi Orbán végig a pályán volt az RB Leipzig pénteki bajnokiján
Willi Orbán végig a pályán volt az RB Leipzig pénteki bajnokiján Fotó: SOEREN STACHE Forrás: DPA
Noha egy hete még 6-0-ra nyert az RB Leipzig a Bajnokok Ligája-résztvevő Frankfurt ellen a Bundesligában, péntek este meglepő vereségbe szaladt bele a bajnokság második helyezettje. A Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin otthonában 3-1-re kikapott a Leipzig , a fővárosi csapat Gulácsi Péter kapuját a második félidőben háromszor is bevette. A lipcseieknél természetesen nagy volt a megdöbbenés a vereség után, hiszen a bajnokságban idáig mindössze kétszer kapott ki a csapat – szintén idegenben –, ráadásul ha a Borussia Dortmund vasárnap nyer a Freiburg otthonában, akkor a harmadik helyre csúszna vissza.

Ole Werner (balra) igyekezett magyarázatot adni az RB Leipzig vereségére
Ole Werner (balra) igyekezett magyarázatot adni az RB Leipzig vereségére (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Ez volt Gulácsiék veszte az Union Berlin ellen?

Ole Werner, az RB Leipzig vezetőedzője a lefújás után némiképp próbálta árnyalni a képet, hogy csapatát a második félidőben gyakorlatilag lefocizta az Union Berlin.

– A hazaiak ma jobbak voltak a döntő pillanatokban, mi viszont elvesztettük a fejünket. 

A pálya nem kedvezett a játékunknak, ez is szerepet játszott a mai vereségünkben, persze nem akarok kifogásokat keresni. 

Fiatal csapat vagyunk, ha megnézzük a kapott gólokat, akkor a rutin hiánya is szerepet játszik, még ha a kapott gólok nem is magyarázhatók csak ezzel. Ma a tapasztaltabb csapat nyert – nyilatkozta a vezetőedző, aki hozzátette, hogy még szeptemberben, a Mainz otthonában egy nagyon hasonló meccset játszott az RB Leipzig, akkor viszont Gulácsi Péter nagy bravúrjainak is köszönhetően kihúzta az együttes, s 1-0-ra nyert. 

Az edző szavaira reagált az RB Leipzig sportigazgatója

Marcel Schäfer sportigazgató is megszólalt a vereség után, aki kicsit vissza is szólt a vezetőedző azon kijelentésére, hogy ez egy nagyon fiatal csapat.

– Magabiztosan érkeztünk Berlinbe, de még csak megközelíteni sem tudtuk azt, amit az elmúlt hetekben mutattunk. Mindhárom kapott gólnál rosszul védekeztünk, túl gyakran adtuk el a labdát, sajnos igazságos eredmény született. 90 perc elteltével a vereség sajnos igazságos eredmény. Top csapat akarunk lenni, ehhez viszont minden meccsen, minden percben koncentráltnak kell lennünk. 

Igen, fiatal csapat vagyunk, idő kell, hogy összeszokjunk, de megvan bennünk a szükséges kvalitás is ahhoz, hogy három pontot szerezzünk egy ilyen mérkőzésen is

– zárta Marcel Schäfer, aki szintén a helyszínen tekintette meg a mérkőzést. 

Az RB Leipzig a Bundesliga év végi szünete előtti utolsó fordulóban, december 20-án a Bayer Leverkusent fogadja, míg az Union Berlin a Köln otthonában zárja az évet.

