Kínos magyarázkodásba kezdett Gulácsiék edzője, a sportigazgató is megszólalt

Noha egy hete még 6-0-ra nyert az RB Leipzig a Bajnokok Ligája-résztvevő Frankfurt ellen a Bundesligában, péntek este meglepő vereségbe szaladt bele a bajnokság második helyezettje. A Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin otthonában 3-1-re kikapott a Leipzig , a fővárosi csapat Gulácsi Péter kapuját a második félidőben háromszor is bevette. A lipcseieknél természetesen nagy volt a megdöbbenés a vereség után, hiszen a bajnokságban idáig mindössze kétszer kapott ki a csapat – szintén idegenben –, ráadásul ha a Borussia Dortmund vasárnap nyer a Freiburg otthonában, akkor a harmadik helyre csúszna vissza.

Ole Werner (balra) igyekezett magyarázatot adni az RB Leipzig vereségére (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Ez volt Gulácsiék veszte az Union Berlin ellen?

Ole Werner, az RB Leipzig vezetőedzője a lefújás után némiképp próbálta árnyalni a képet, hogy csapatát a második félidőben gyakorlatilag lefocizta az Union Berlin.

– A hazaiak ma jobbak voltak a döntő pillanatokban, mi viszont elvesztettük a fejünket.

A pálya nem kedvezett a játékunknak, ez is szerepet játszott a mai vereségünkben, persze nem akarok kifogásokat keresni.

Fiatal csapat vagyunk, ha megnézzük a kapott gólokat, akkor a rutin hiánya is szerepet játszik, még ha a kapott gólok nem is magyarázhatók csak ezzel. Ma a tapasztaltabb csapat nyert – nyilatkozta a vezetőedző, aki hozzátette, hogy még szeptemberben, a Mainz otthonában egy nagyon hasonló meccset játszott az RB Leipzig, akkor viszont Gulácsi Péter nagy bravúrjainak is köszönhetően kihúzta az együttes, s 1-0-ra nyert.

Az edző szavaira reagált az RB Leipzig sportigazgatója

Marcel Schäfer sportigazgató is megszólalt a vereség után, aki kicsit vissza is szólt a vezetőedző azon kijelentésére, hogy ez egy nagyon fiatal csapat.

– Magabiztosan érkeztünk Berlinbe, de még csak megközelíteni sem tudtuk azt, amit az elmúlt hetekben mutattunk. Mindhárom kapott gólnál rosszul védekeztünk, túl gyakran adtuk el a labdát, sajnos igazságos eredmény született. 90 perc elteltével a vereség sajnos igazságos eredmény. Top csapat akarunk lenni, ehhez viszont minden meccsen, minden percben koncentráltnak kell lennünk.

Igen, fiatal csapat vagyunk, idő kell, hogy összeszokjunk, de megvan bennünk a szükséges kvalitás is ahhoz, hogy három pontot szerezzünk egy ilyen mérkőzésen is

– zárta Marcel Schäfer, aki szintén a helyszínen tekintette meg a mérkőzést.