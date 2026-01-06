Varga BarnabásFerencvárosAEK Athén

Miért nem ünneplik egyöntetűen a Fradi-szurkolók Varga Barnabás athéni szerződését?

Az AEK Athén lecsapott a Ferencváros válogatott csatárára. Varga Barnabás vasárnap óta Athénban tartózkodik, hétfőn sikeres orvosi vizsgálaton esett át. 31 éves, élete utolsó nagy lehetőségét ragadhatja meg futballistaként. Ám sokak szerint nem teljesen érthető, ami vele történt.

Lantos Gábor
2026. 01. 06. 5:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azzal szinte minden Fradi-szimpatizáns tisztában volt, hogy Varga Barnabást el fogja adni a Ferencváros. Erre korábban a klub elnöke, Kubatov Gábor is utalt a nyilatkozatában. Varga 31 éves, ez volt az utolsó lehetősége. Mind neki, mind a Fradinak. Az érte kapott 4,5 millió euró szép summa, ilyen korú játékosért nem nagyon szoktak ennyit fizetni.

Varga Barnabás
Varga Barnabás az athéni repülőtéren az AEK sáljával a nyakában
Fotó: AEK Athen

Varga Barnabás jobb bajnokságba került

Azt is érdemes leszögezni, hogy a görög labdarúgó-bajnokság minden tekintetben jobb, mint a magyar. Ám van itt még egy nagyon fontos dolog. A görög bajnok alanyi jogon tagja a Bajnokok Ligája főtáblás, azaz 36 csapatos mezőnyének. Tehát, ha az AEK Athén megnyerni a 2025–26-os bajnokságot, akkor Varga BL-főtáblásként játszhat a görög csapatban. Ez az, ami a Fradinál nem jött össze neki.

Nézze meg a Rapid sport legújabb adását, ahol nagyon sok részletről beszéltünk.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekRobert Fico

Bombát dobtak az Ipolyba

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Mielőtt kinyilatkoztatnál, számolj el tízig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.