Miért nem ünneplik egyöntetűen a Fradi-szurkolók Varga Barnabás athéni szerződését?

Azzal szinte minden Fradi-szimpatizáns tisztában volt, hogy Varga Barnabást el fogja adni a Ferencváros. Erre korábban a klub elnöke, Kubatov Gábor is utalt a nyilatkozatában. Varga 31 éves, ez volt az utolsó lehetősége. Mind neki, mind a Fradinak. Az érte kapott 4,5 millió euró szép summa, ilyen korú játékosért nem nagyon szoktak ennyit fizetni.

Varga Barnabás az athéni repülőtéren az AEK sáljával a nyakában

Fotó: AEK Athen

Varga Barnabás jobb bajnokságba került

Azt is érdemes leszögezni, hogy a görög labdarúgó-bajnokság minden tekintetben jobb, mint a magyar. Ám van itt még egy nagyon fontos dolog. A görög bajnok alanyi jogon tagja a Bajnokok Ligája főtáblás, azaz 36 csapatos mezőnyének. Tehát, ha az AEK Athén megnyerni a 2025–26-os bajnokságot, akkor Varga BL-főtáblásként játszhat a görög csapatban. Ez az, ami a Fradinál nem jött össze neki.

