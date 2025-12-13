A FIFA kapzsi futballforradalma megmutatta, mi vár ránk

A FIFA klubvilágbajnokság, a torna politikai szálai, Donald Trump és Gianni Infantino szerepe, valamint a jövőbeli kilátások mind olyan kérdések, amelyek új dimenzióba helyezik a futballt. Vajon a klub-vb lesz a sportág következő olyan eseménye, amely forradalmat okoz? Esetleg már most kitört volna ez a forradalom? A választ erre még nem tudjuk pontosan, sejtéseink azonban vannak.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke (balra) és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a klubvilágbajnokság döntője után

Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

FIFA-mérföldkő, de milyen?

A 2025-ös klubvilágbajnokság mérföldkőnek számított a sportág történetében. A korábban hagyományosan decemberben, hét-nyolc csapat részvételével megrendezett minitorna teljesen új kereteket kapott:

32 klubcsapat mérkőzött meg az Egyesült Államokban, a világbajnokságokhoz hasonló lebonyolítási rendszerben.

A FIFA célja egyértelmű volt: a labdarúgás globális piacán nemcsak a válogatott tornákkal, hanem a klubfutball legnagyobb szereplőivel is óriási bevételt létrehozni. Gianni Infantino évek óta hangoztatta, hogy a megújított, létszámában felduzzasztott klubvilágbajnokság megteremtésében látja a sportág gazdasági erejének növekedését. Ugyanakkor nagy vitát váltott ki, hogy néhány óriásklub nem kapott meghívást az eseményre. A kritikusok szerint a FIFA kiválasztási rendszere sok szempontból mesterséges volt, miközben nem vette figyelembe az aktuális erőviszonyokat. Európa ugyan 12 csapattal képviseltette magát, de így is kimaradtak olyan klubok, amelyek a szezon során a legerősebbnek bizonyultak, miközben más kontinensekről a gyengébb játékerőt képviselő klubok automatikusan indulhattak.

Ez torzította a mezőnyt, és felvetette a kérdést, hogy valóban a világ elitje gyűlt-e össze a tornán?

A kákán is csomót keresők azt hangoztatták, hogy a FIFA inkább politikai és gazdasági szempontok alapján döntött, nem pedig a sportteljesítmények kizárólagos figyelembevételével. Felrótták azt is, hogy a múltbeli eredmények alapján biztosított indulási jog nem mindig tükrözte a csapatok aktuális formáját.

Szoboszlai Dominik sem lehetett ott a klubvilágbajnokságon

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Több európai topklub és edző nyíltan sérelmezte, hogy a világ legnézettebb és legerősebb bajnokságaiból sem minden élcsapat kapott lehetőséget. Ez a rendszer inkább a futball globális promócióját szolgálta, mintsem a tisztán sportérték alapján történő versengést. Felmerült az is, hogy a FIFA tudatosan bővíti a mezőnyt az üzleti lehetőségek miatt, még ha ez a színvonal rovására is megy. Kik voltak a legnagyobb hiányzók?

Az angol bajnok Liverpool (így Szoboszlai Dominik sem vehetett részt a tornán) és a spanyol Barcelona.

Bár abban szinte biztosak vagyunk, hogy a katalán csapatnál és a Mersey partján senki sem sírt amiatt, hogy nem kellett a negyven fokos kánikulában egy hónapon át focizniuk.