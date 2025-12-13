FIFAlabdarúgó-világbajnokságAmerikai Egyesült Államok

A FIFA kapzsi futballforradalma megmutatta, mi vár ránk

A labdarúgó klubvilágbajnokság a 2025-ös év legnagyobb futballeseménye volt. Jelentősége – ezt ma már tudjuk – messze túlmutatott a sport határain. A 32 csapatot felvonultató, minden eddiginél nagyobb szabású klubvébé nem csupán látványosságot és új futballélményt kínált, hanem milliárdos bevételeket hozott a FIFA-nak, az amerikai rendezőknek és a kluboknak. Kezdetben sokan tiltakoztak a megnövelt mezőny és a versenynaptár újabb, szerintük felesleges növelése, szétfeszítése miatt, ám a pályán látottak, a tömeges érdeklődés és a gazdasági hatások végül elnémították a kritikus hangokat. Egyelőre. A 2026-os világbajnokság, az ezzel kapcsolatos nyerészkedés, az őrült árak, a megfizethetetlen szállodaszobák teljesen új világot tárnak elénk.

Lantos Gábor
2025. 12. 13. 8:07
Ez már régen nem a sportról és nem a fociról szól - pillanatkép a 2025-ös labdarúgó klubvilágbajnokság döntője után Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL Forrás: ANADOLU
A FIFA klubvilágbajnokság, a torna politikai szálai, Donald Trump és Gianni Infantino szerepe, valamint a jövőbeli kilátások mind olyan kérdések, amelyek új dimenzióba helyezik a futballt. Vajon a klub-vb lesz a sportág következő olyan eseménye, amely forradalmat okoz? Esetleg már most kitört volna ez a forradalom? A választ erre még nem tudjuk pontosan, sejtéseink azonban vannak. 

FIFA
Gianni Infantino, a FIFA elnöke (balra) és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke  a klubvilágbajnokság döntője után
Fotó: LOKMAN VURAL ELIBOL / ANADOLU

FIFA-mérföldkő, de milyen?

A 2025-ös klubvilágbajnokság mérföldkőnek számított a sportág történetében. A korábban hagyományosan decemberben, hét-nyolc csapat részvételével megrendezett minitorna teljesen új kereteket kapott: 

32 klubcsapat mérkőzött meg az Egyesült Államokban, a világbajnokságokhoz hasonló lebonyolítási rendszerben.

A FIFA célja egyértelmű volt: a labdarúgás globális piacán nemcsak a válogatott tornákkal, hanem a klubfutball legnagyobb szereplőivel is óriási bevételt létrehozni. Gianni Infantino évek óta hangoztatta, hogy a megújított, létszámában felduzzasztott klubvilágbajnokság megteremtésében látja a sportág gazdasági erejének növekedését. Ugyanakkor nagy vitát váltott ki, hogy néhány óriásklub nem kapott meghívást az eseményre. A kritikusok szerint a FIFA kiválasztási rendszere sok szempontból mesterséges volt, miközben nem vette figyelembe az aktuális erőviszonyokat. Európa ugyan 12 csapattal képviseltette magát, de így is kimaradtak olyan klubok, amelyek a szezon során a legerősebbnek bizonyultak, miközben más kontinensekről a gyengébb játékerőt képviselő klubok automatikusan indulhattak. 

Ez torzította a mezőnyt, és felvetette a kérdést, hogy valóban a világ elitje gyűlt-e össze a tornán?

A kákán is csomót keresők azt hangoztatták, hogy a FIFA inkább politikai és gazdasági szempontok alapján döntött, nem pedig a sportteljesítmények kizárólagos figyelembevételével. Felrótták azt is, hogy a múltbeli eredmények alapján biztosított indulási jog nem mindig tükrözte a csapatok aktuális formáját. 

Szoboszlai gólörömét egyszerűen nem lehet megunni
Szoboszlai Dominik sem lehetett ott a klubvilágbajnokságon
Fotó: STEFANO RELLANDINI  / AFP

Több európai topklub és edző nyíltan sérelmezte, hogy a világ legnézettebb és legerősebb bajnokságaiból sem minden élcsapat kapott lehetőséget. Ez a rendszer inkább a futball globális promócióját szolgálta, mintsem a tisztán sportérték alapján történő versengést. Felmerült az is, hogy a FIFA tudatosan bővíti a mezőnyt az üzleti lehetőségek miatt, még ha ez a színvonal rovására is megy. Kik voltak a legnagyobb hiányzók? 

Az angol bajnok Liverpool (így Szoboszlai Dominik sem vehetett részt a tornán) és a spanyol Barcelona. 

Bár abban szinte biztosak vagyunk, hogy a katalán csapatnál és a Mersey partján senki sem sírt amiatt, hogy nem kellett a negyven fokos kánikulában egy hónapon át focizniuk.

Pénz, pénz, pénz

A torna előtti másik legnagyobb vitát a pénz okozta. A FIFA több mint 3 milliárd dolláros nyereséget várt az eseménytől. Ezeket a szponzori bevételekből és a különféle jogdíjakból kívánta beszedni. Az amerikai piac hatalmas: a futball népszerűsége, bár még mindig nem előzi meg az NFL-t vagy az NBA-t, dinamikusan nő. A klub-vb erre az egyre növekvő hullámra ült rá, s lovagolta meg. Olyan óriáscégek, mint a Coca-Cola, az Amazon vagy a Tesla is beszálltak a szponzorációba. A klubok sem maradtak szegények: egy résztvevő csapat átlagosan 50-60 millió dolláros garantált bevételt könyvelhetett el, a végső győztes pedig több mint 120 milliót vitt haza. Ez az összeg még a Bajnokok Ligája bevételeivel is felvette a versenyt. 

A gazdasági szakértők kiemelték: a tornával a FIFA igyekezett újra felosztani a globális futballpénzeket. 

Nemcsak az európai elit profitált, hanem dél-amerikai, ázsiai és afrikai klubok is olyan összegekhez jutottak, amelyekkel stabilizálták gazdálkodásukat.

Kit érdekelnek a játékosok?

A torna előtt a legnagyobb problémát a játékosok kizsigerelése, túlterheltsége jelentette. (Ez persze azóta sem múlt el, csak éppen most nincs klubvilágbajnokság.) A különféle, a labdarúgás köré épült szakszervezetek, az edzők és a klubvezetők is tiltakoztak: hogyan bírhatják a sztárok a Bajnokok Ligája, a bajnokságok, a válogatott meccsek és egy új, egy hónapos nyári torna együttes terhelését? Az első hetekben a nemzetközi sportmédia is tele volt bírálatokkal. Azonban, ahogy a meccsek elkezdődtek, a látvány és a hangulat mást helyezett fókuszba. 

A többnyire telt házas stadionok, a tévéközvetítések és a váratlan meglepetések elnémították a kritikákat. 

Persze nem mindenkiét. Akik eddig nem ismerték volna a FIFPro elnevezésű szakszervezetet és annak argentin elnökét, Sergio Marchit, azok most ízelítőt kaptak a dél-amerikai sportvezető habitusából. A szakszervezeti elöljáró a klubvilágbajnokságot fikciónak nevezte, amelyet a FIFA és Gianni Infantino kreált, a játékosok véleményét és a valóságot figyelmen kívül hagyva. Infantinót egyenesen a római Néró császárhoz hasonlította, aki a játékosokat bábuként rángatja, miközben szegény milliárdos focisták testi-lelki kimerültségben szenvednek. A FIFPro vezetője azt is hangsúlyozta, hogy kiszorították őket a döntési folyamatból. Nem vehettek részt azon a megbeszélésen, amelyen a játékosok érdekei kerültek terítékre. 

Szegény szakszervezeti elnök annyira megsértődött, hogy még a döntőt sem nézte meg, inkább hazament Buenos Airesbe.

A FIFA persze ezt is igyekezett tompítani, mert olyan írásokat is megjelentetett, amely hősi énekként dalolt az eseményről. A FIFA hivatalos oldalán megjelent egyik elemzésben a 2025-ös klubvilágbajnokságot értékelték a szervezet technikai szakértői, azaz olyanok, akiknek a FIFA azért fizet, hogy tanácsokat adjanak. Arsène Wenger, Roberto Martínez és Jürgen Klinsmann egyaránt úgy fogalmazott, hogy a torna magas színvonalú futballt hozott, és új perspektívát nyitott a klubfutball globális történetében. 

Arsene Wenger válaszolt Kloppnak, kiállt a klubvilágbajnokság mellett
Arséne Wenger szerint minden rendben van
Fotó: AFP/Roberto Schmidt

A szakemberek szerint a különböző kontinensek stílusainak találkozása kiemelt értéke volt az eseménynek, hiszen az európai taktikai fegyelem és a dél-amerikai kreativitás mellett az afrikai és ázsiai klubok is képesek voltak látványos teljesítményt nyújtani. Wenger szerint a tornán mutatott játék tempója és intenzitása minden várakozást felülmúlt. Martínez azt hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák összecsapása tanulságos a szakembereknek, és inspiráló a fiatalabb generációk számára. Klinsmann rövidebb, de lelkes értékelésében egyszerűen „fantasztikus futballról” beszélt, amely minden mérkőzésen megmutatkozott. (Ez utóbbi kijelentés egyenesen röhejes.) A szakértők szerint a tornának pedagógiai és inspirációs értéke is volt, mivel a világ fiatal labdarúgói új példaképeket és új stílusokat ismerhettek meg. 

A FIFA technikai testülete különösen elégedett volt azzal, hogy a torna során szinte minden mérkőzés komoly taktikai kihívást jelentett.

 Úgy vélték, a futball fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, hogy a különböző kontinensek klubjai rendszeresen összemérjék erejüket. Az elemzés szinte ünnepélyesen beszélt arról, hogy a klubvilágbajnokság megnyitotta az utat a futball következő nagy korszakához. Az egész írás olyan benyomást keltett, mintha a FIFA egy új történelmi korszak kezdetét hirdette volna meg ezzel a tornával. 

Mit érnek a tiltakozások?

A szurkolóknak a tiltakozás helyett maradtak a gólok, az ismert futballsztárok és a drámák. A klubvébé futballtörténelem egyik leglátványosabb eseménye lett, amelyen kiderült: a pénz és a show ereje nagyobb, mint az állandó ajvékolásé. Ebben a tekintetben Gianni Infantino és a FIFA mindenképpen győzött. Az esemény kapcsán nem lehet figyelmen kívül hagyni a politikai vonatkozásokat sem. Donald Trump, akit 2024-ben ismét az Egyesült Államok elnökévé választottak, minden eszközzel támogatta a tornát. Már-már kampányszerűen mutatta be az eseményt, mint Amerika nyitottságának és gazdasági erejének szimbólumát. A FIFA elnöke, Gianni Infantino számára a torna saját személyes örökségévé vált. 

Más nyelven szólva: a klubvébé lett Infantino édesgyermeke.

Trump és Infantino látványosan összefogtak: a nagypolitika színpadán is azt demonstrálták, hogy a futball globális üzlet, amelynek központja az Egyesült Államok. 2025-ben és 2026-ban mindenképpen. A kritikusok szerint ez veszélyes precedenst teremthet azzal, hogy sportpolitika és a nagypolitika határvonalai elmosódtak. Ugyanakkor a FIFA-nak a Trump-adminisztráció támogatása nélkül nehezebb dolga lett volna a szervezésben. Talán ezért is érezte a FIFA elnöke, hogy Trumpnak mindent szabad, mással aligha lehet magyarázni az USA elnökének viselkedését a döntő után. Trump egyszerűen ott felejtette magát a győzelmi dobogón és úgy ünnepelt a végső győztes Chelsea sztárjaival, mintha ő is játszott volna az angol klubcsapatban.

Mi lesz így 2026-ban?

A klub-vb a 2026-os labdarúgó-világbajnokság főpróbája volt. Ebben a tekintetben a tapasztalatok vegyesek, de a mérleg itt is inkább pozitív. A mérkőzések nagy részén sok néző jelent meg a stadionokban, az a jóslat tehát nem vált be, hogy a torna az érdeklődés hiányában megbukik. Az egyik legnagyobb vihart a jegyüzérkedés és a túlárazott belépők okozták. Nem lesz ez másképpen 2026-ban sem. A szurkolók sokszor 1000 dollár feletti árakon tudtak csak jegyet venni a legfontosabb meccsekre, ami óriási felháborodást váltott ki. 

Még nagyobb lett a balhé, amikor a szervezők elkezdték csökkenteni a belépők árát, hiszen látták, hogy azokat senki sem akarja megvenni.

El tudjuk képzelni, mit gondolhatott az a néző, aki korán és drágán vette meg azt a jegyet, amit hetekkel később szinte ingyen vágták oda azoknak a fejéhez, akik kivártak a vásárlással.

NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 13: Chelsea’s players celebrate the victory with the winner’s trophy next to President of United States Donald Trump and FIFA President is Gianni Infantino following the FIFA Club World Cup 2025 Final match between PSG and Chelsea at MetLife Stadium on July 13, 2025 in New Jersey. Mostafa Bassim / Anadolu (Photo by Mostafa Bassim / Anadolu via AFP)
Két elnök, egy csapat, háttérben a Chelsea, amely 2025-ben megnyerte a klubvilágbajnokságot
Fotó: MOSTAFA BASSIM / ANADOLU

A tévé nézettségi mutatói felülmúlták a korábbi várakozásokat, jelezve, hogy a 2026-os „rendes” világbajnokság minden eddiginél sikeresebb lehet. Az elemzők szerint a klub-vb bebizonyította: az amerikai piac készen áll a futball befogadására. 

A 2026-os vb így valószínűleg minden idők legjövedelmezőbb sporteseménye lesz. Az viszont egészen biztos, hogy a sportág történetében a leggrandiózusabb.

Ami a játékosokat illeti, a többségük eleinte a fáradtságra panaszkodott, de a hangulat és a sokszor telt házas arénák elcsendesítették őket. Később többen kijelentették: a torna presztízse felér egy Bajnokok Ligája-győzelemmel. Az újságírók közül sokan szkeptikusak voltak, de az esemény közben már inkább a meccsek minőségéről és a sztárok teljesítményéről írtak. A gazdasági szakemberek számára a torna egyértelműen sikert hozott. A bevételek és a globális médiaérték alátámasztotta, hogy a FIFA üzleti modellje működik.

A 2025-ös klub-vb bebizonyította, hogy a sorozatnak van jövője. A kérdés inkább az, hogyan lehet mindezt fenntarthatóvá tenni. 

Ha a FIFA túl gyakran rendezi meg az eseményt, a játékosok és a klubok előbb-utóbb lázadni fognak.

Ha ritkábban, akkor megmaradhat az exkluzivitás, és a pénzügyi haszon is biztosítható, sőt, tovább növelhető. A legvalószínűbb, hogy a tornát négyévente rendezik meg, két világbajnokság között. Így nemcsak gazdaságilag, hanem sportértékben is megőrizheti a presztízsét.

A 2025-ös klubvilágbajnokság több volt, mint egy újabb futballtorna. Egy gazdasági szuperprodukció, politikai eszköz és sportági kísérlet is egyben. A FIFA végül milliárdos sikert könyvelhetett el. De a klubok sem jártak rosszul. Donald Trump és Gianni Infantino közös projektjeként újraértelmezte a sport és a politika kapcsolatát. A torna olykor felejthetetlen mérkőzéseket hozott, nagy meglepetéseket és új hőstörténeteket írt. Ami ennél is fontosabb: befogta a kritikusok száját. A szurkolók és a piac ítélete egyértelmű: a klub-vb jött, látott és győzött.

 A futball jövője ezzel új korszakba lépett.

Ebben a cikkben egyetlen szó sem esett arról, amiről ez a torna szólt, pontosabban szólnia kellett volna: a mérkőzésekről. Tudniillik, bármennyire is meglepő, azok is voltak az egy hónapon át tartó eseményen. Ám ezek sokszor szorultak háttérbe az állandó viták, szótusák és magyarázatok miatt. Kár ezért. 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

