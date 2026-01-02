békeOrbán ViktorválasztásháborúDeutsch TamásMagyar Péter

Deutsch Tamás: A 2026-os választás tétje egyértelmű – háború vagy béke

Deutsch Tamás közösségi oldalán arról ír, hogy a Reuters egyik, 2026-ra vonatkozó forgatókönyve nyíltan elismeri: Orbán Viktor ellenállása nehezíti az európai háborús eszkalációt. A Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Magyar Pétert Brüsszel és Ukrajna támogatójaként mutatják be nemzetközi körökben, miközben a 2026-os választás tétje szerinte egyértelműen a háború vagy a béke kérdése.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 19:33
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Fotó: MTI/Oláh Tamás
„Az megvan, hogy a Reuters 2026-ra előrevetített forgatókönyvében kerek-perec megírták, hogy Orbán Viktor ellenállása nehezíti Európa háborús eszkalációját, de a budai zsúrpubi hatalomra kerülésével ez az akadály végre elhárulhatna?!” – írja bejegyzésében Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

És az megvan, hogy Magyar Péter mindenki számára, nyilvánvaló módon Brüsszel- és Ukrajna-párti? Egész pontosan így méltatják a brit lapban: »EU-párti programmal megválasztott és Ukrajnát támogató Magyar Péter…«

 – teszi hozzá.

„A vak is látja, mindenki számára nyilvánvaló Magyar Péter valójában Brüsszel Péter. A 2026-os választás tétje egyértelmű. Két út van előttünk: a brüsszeli út vagy a magyar út. Háború vagy béke” – hangsúlyozza Deutsch.

És amíg Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, addig ki fogunk maradni a háborúból, és megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát! Ennyi

 – zárja. 

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

