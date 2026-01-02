Deutsch Tamás: A 2026-os választás tétje egyértelmű – háború vagy béke

„Az megvan, hogy a Reuters 2026-ra előrevetített forgatókönyvében kerek-perec megírták, hogy Orbán Viktor ellenállása nehezíti Európa háborús eszkalációját, de a budai zsúrpubi hatalomra kerülésével ez az akadály végre elhárulhatna?!” – írja bejegyzésében Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője.
És az megvan, hogy Magyar Péter mindenki számára, nyilvánvaló módon Brüsszel- és Ukrajna-párti? Egész pontosan így méltatják a brit lapban: »EU-párti programmal megválasztott és Ukrajnát támogató Magyar Péter…«
– teszi hozzá.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!