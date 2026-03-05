Újabb fogolycsere Oroszország és Ukrajna között

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 200 orosz katonát hoztak vissza az ukrán ellenőrzés alatt álló területekről, miközben ugyanennyi ukrán hadifoglyot adtak át Kijevnek, írja a RIA Novosztyi.
Fogolycsere történt
A kiszabadított orosz katonák jelenleg Belarusszia területén tartózkodnak, ahol orvosi és pszichológiai ellátást kapnak, mielőtt tovább szállítják őket Oroszországba kezelésre és rehabilitációra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán arról írt: a csere révén 200 ukrán család kapta meg a várva várt hírt, hogy hozzátartozóik hazatérhetnek.
A szabadon engedettek között a Mariupol, valamint Donyeck megye, Luhanszk megye, Harkiv megye és Zaporizzsja megye térségében harcoló katonák is vannak
– írta.
Az ukrán elnök szerint a hazatérés azt bizonyítja, hogy országa folyamatosan dolgozik minden fogságba esett katona kiszabadításán.
A fogolycsere lebonyolításában közvetítőként az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok vett részt.
Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője korábban jelezte, hogy március 5-én és 6-án egy nagyobb, akár 500–500 főt érintő fogolycsere is megvalósulhat. Ez a Genfben február 17–18-án elért megállapodásokhoz kapcsolódik.
Február végén Moszkva és Kijev az elesett katonák holttestének átadásáról is egyeztetett, ami szintén a humanitárius megállapodások részeként valósult meg.
Borítókép: Kiszabadult ukrán hadifoglyok (Forrás: X/Volodimir Zelenszkij)
