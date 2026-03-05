Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Újabb fogolycsere Oroszország és Ukrajna között

Újabb hadifogolycserét hajtott végre Oroszország és Ukrajna: a felek 200–200 katonát adtak át egymásnak – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2026. 03. 05. 15:17
Kiszabadult ukrán hadifoglyok Forrás: X/Volodimir Zelenszkij
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint 200 orosz katonát hoztak vissza az ukrán ellenőrzés alatt álló területekről, miközben ugyanennyi ukrán hadifoglyot adtak át Kijevnek, írja a RIA Novosztyi.

Kiszabadult ukrán hadifoglyok (Forrás: X/Volodomir Zelenszkij)

Fogolycsere történt

A kiszabadított orosz katonák jelenleg Belarusszia területén tartózkodnak, ahol orvosi és pszichológiai ellátást kapnak, mielőtt tovább szállítják őket Oroszországba kezelésre és rehabilitációra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán arról írt: a csere révén 200 ukrán család kapta meg a várva várt hírt, hogy hozzátartozóik hazatérhetnek.

A szabadon engedettek között a Mariupol, valamint Donyeck megye, Luhanszk megye, Harkiv megye és Zaporizzsja megye térségében harcoló katonák is vannak

– írta.

Az ukrán elnök szerint a hazatérés azt bizonyítja, hogy országa folyamatosan dolgozik minden fogságba esett katona kiszabadításán.

A fogolycsere lebonyolításában közvetítőként az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok vett részt.

Vlagyimir Megyinszkij (Fotó: AFP)

Vlagyimir Megyinszkij, az orosz delegáció vezetője korábban jelezte, hogy március 5-én és 6-án egy nagyobb, akár 500–500 főt érintő fogolycsere is megvalósulhat. Ez a Genfben február 17–18-án elért megállapodásokhoz kapcsolódik.

Február végén Moszkva és Kijev az elesett katonák holttestének átadásáról is egyeztetett, ami szintén a humanitárius megállapodások részeként valósult meg.

Borítókép: Kiszabadult ukrán hadifoglyok (Forrás: X/Volodimir Zelenszkij) 

A Trump-doktrína és az iráni háború

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

