Véget értek a genfi béketárgyalások

Véget értek a genfi „nehéz” tárgyalások Moszkva, Kijev és Washington között, amelyek célja az volt, hogy megoldást találjanak az Ukrajnában négy éve dúló háborúra – jelentette be szerdán az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij az orosz állami televízió felvételei szerint.
Véget értek a genfi tárgyalások Moszkva, Kijev és Washington között, ám áttörés egyelőre nem született az Ukrajnában csaknem négy éve tartó háború ügyében. Az orosz és az ukrán fél egyaránt nehéz, ugyanakkor intenzív egyeztetésekről számolt be, miközben a Donbasz sorsa továbbra is a legélesebb vitapont maradt.
„A tárgyalások két napig tartottak, tegnap nagyon sokáig, különböző formátumokban, ma pedig mintegy két órán át” – nyilatkozta Megyinszkij, aki a tárgyalásokat nehéznek, de professzionálisnak minősítette. „Hamarosan újabb találkozóra kerül sor” – tette hozzá.
Az orosz és az ukrán fél között Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner közvetített a genfi megbeszéléseken.
Az ukrán delegációt Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezette. A szerdai tárgyalások után Umerov azt mondta, hogy a megbeszélések intenzívek és tartalmasak voltak, számos kérdést tisztáztak.
Volodimi Zelenszkij ukrán elnök szerdán úgy nyilatkozott, hogy a genfi tárgyalások nehéznek bizonyulnak, és azzal vádolta Moszkvát, hogy megpróbál időt húzni. A felek először kedden ültek tárgyalóasztalhoz, az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokat szerdán folytatták, hogy megoldást találjanak az ukrajnai háborúra. A három delegáció szerdán reggel ismét zárt ajtók mögött találkozott a genfi InterContinental szállodában. A felek az amerikaiak által néhány hónapja nyilvánosságra hozott terv alapján dolgoztak, amely többek között területi engedményeket ír elő Ukrajna részéről cserébe nyugati biztonsági garanciákért.
A tárgyalások a Donbasz, Kelet-Ukrajna nagy ipari medencéjének sorsán akadtak el: Moszkva azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyeck régióban még mindig ellenőrzésük alatt álló területekről, amit Kijev elutasít.
A genfi tárgyalások két, az egyesült arab emírségekbeli Abu Dzabiban nemrégiben tartott tárgyalási fordulót követtek, amelyek nem vezettek eredményre.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Bohár Dániel: Egyre durvább az ukrán kényszersorozás
Videón a döbbenetes történések!
Szlovákia is leállítja gázolaj exportját Ukrajna irányába
Szlovákia lépett a kőolaj kérdésben.
Szijjártó Péter szerint az ország energiaellátása stabil
A két ország mentességet kapott a csővezetékes szállításra.
Magyarország nem szállít dízelolajat Ukrajnának
Hazánk energiaellátása az ukrán politikai zsarolás ellenére biztosított.
