Sorosék Berlin felől támadnak

A Soros György támogatását élvező Democracy Reporting International javára döntött a német bíróság, miután az NGO a magyar választási adatokhoz való hozzáférést kérvényezett kutatási célból – írja a Politico. Berlinben úgy határoztak, hogy Elon Musk közösségi oldalának, az X-nek ki kell adni az adatokat kutatási célból, azonban érdekes módon a német választás alkalmával még nem így gondolták.

Berlin bírósága szerint a Soros György által támogatott szervezetnek joga van az adatokhoz

Fotó: DPA/Matthias Balk

Az Európai Unió közösségi média platformokra vonatkozó szabályai, valamint a digitális szolgáltatásokról szóló törvény kötelezi a nagy online platformokat, mint például az X-et, hogy külső kutatóknak hozzáférést biztosítsanak az adatokhoz annak ellenőrzése érdekében, hogy a platformok hogyan kezelik a kockázatokat, beleértve a választási beavatkozást is.

Ehhez pedig nem is lehetett volna kiválóbb jelöltet találni, mint a Soros György által protezsált Democracy Reporting Internationalt.

A berlini bíróságon született döntés értelmében tehát Elon Musk közösségi oldalának hozzáférést kell biztosítania a NGO számára a magyar választásokkal kapcsolatos adatokhoz. A döntés azonban minimum visszásnak nevezhető, miután a német választás alkalmával a bíróság nem érezte szükségét hasonló „kutatásnak”.