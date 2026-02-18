Rendkívüli

Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

NémetországSoros GyörgyMagyarország

Sorosék Berlin felől támadnak

Egy német bíróság kötelezte az X-et, hogy adja ki a magyar választással kapcsolatos adatait. Berlinben a Soros György támogatását élvező Democracy Reporting International javára döntöttek, ami már csak azért is érdekes, mert a tavalyi német választás alkalmával a bíróság még máshogy gondolta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 12:31
Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
A Soros György támogatását élvező Democracy Reporting International javára döntött a német bíróság, miután az NGO a magyar választási adatokhoz való hozzáférést kérvényezett kutatási célból – írja a Politico. Berlinben úgy határoztak, hogy Elon Musk közösségi oldalának, az X-nek ki kell adni az adatokat kutatási célból, azonban érdekes módon a német választás alkalmával még nem így gondolták.

Berlin bírósága szerint a Soros György által támogatott szervezetnek joga van az adatokhoz
Berlin bírósága szerint a Soros György által támogatott szervezetnek joga van az adatokhoz 
Fotó: DPA/Matthias Balk

Az Európai Unió közösségi média platformokra vonatkozó szabályai, valamint a digitális szolgáltatásokról szóló törvény kötelezi a nagy online platformokat, mint például az X-et, hogy külső kutatóknak hozzáférést biztosítsanak az adatokhoz annak ellenőrzése érdekében, hogy a platformok hogyan kezelik a kockázatokat, beleértve a választási beavatkozást is.

Ehhez pedig nem is lehetett volna kiválóbb jelöltet találni, mint a Soros György által protezsált Democracy Reporting Internationalt. 

A berlini bíróságon született döntés értelmében tehát Elon Musk közösségi oldalának hozzáférést kell biztosítania a NGO számára a magyar választásokkal kapcsolatos adatokhoz. A döntés azonban minimum visszásnak nevezhető, miután a német választás alkalmával a bíróság nem érezte szükségét hasonló „kutatásnak”. 

A Politico felidézte, hogy tavaly a Democracy Reporting International hasonló pert veszített egy berlini bíróság előtt a német választásokkal kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés miatt. 

Az új ítélet azonban precedenst teremthet más németországi és egyéb európai NGO-k  számára, akik adatokhoz szeretnének hozzáférni a választásokkal kapcsolatban. 

Nemrég egyébként súlyos vádakat fogalmazott meg az a jelentés, amelyet az Egyesült Államok képviselőházának igazságügyi bizottsága készített. A jelentésben ugyanis egyértelműen leírták, hogy Brüsszel évek óta szisztematikusan nyomást gyakorol a nagy technológiai vállalatokra, hogy politikailag kényelmetlen tartalmakat szorítsanak vissza – beleértve a koronavírus-intézkedésekkel, migrációval és genderpolitikával kapcsolatos kritikákat, sőt még szatirikus mémeket is. 

Borítókép: Egy szövetségi bírósági épület bejárata Németországban (Fotó: AFP)

