Amerikai jelentés: Brüsszel választásokat és járványkritikát is cenzúrázott

A dokumentum megállapítása szerint az Európai Bizottság platformokat – köztük a Metát, a Google-t és a TikTokot – arra ösztönözte, hogy egyre szigorúbb moderációs szabályokat vezessenek be, írja az Exxpress.

Nem csupán illegális tartalmak eltávolításáról volt szó, hanem olyan vélemények korlátozásáról is, amelyek nem illeszkedtek a brüsszeli fősodorhoz.

Különösen aggasztónak nevezik az amerikai képviselők, hogy 2023 óta legalább nyolc választás során – Franciaországban, Hollandiában, Írországban, Romániában és Szlovákiában – konzervatív pártok törvényes tartalmait minősítették „gyűlöletbeszédnek” vagy „dezinformációnak”.

A Covid mint „cenzúra-tesztüzem”

A jelentés kiemelt része a 2020 utáni járványidőszak. Washington szerint Brüsszel nyomására a közösségi platformok világszerte visszaszorították a lezárásokkal és oltásokkal kapcsolatos kritikus hangokat. Mivel a techcégek globális szabályokat alkalmaztak, ez még az amerikai felhasználókat is érintette – ami az Egyesült Államokban súlyos aggodalmakat keltett a szólásszabadság miatt.

Az európai konzervatívok riadót fújnak

A vádak Európa-szerte visszhangot keltettek, különösen a jobboldali és konzervatív körökben. Magyarországon Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója figyelmeztetett: a Digitális Szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA) választási befolyásolás eszközeként is felhasználhatják.

Ausztriában a Szabadságpárt (FPÖ) azonnal „uniós cenzúrabotrányról” beszélt, és arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel „hátsó szobákban” alakítja a digitális nyilvánosságot. Németországban elemzők a jelentést az európai digitális politika súlyos kritikájaként értékelték, Svájcban pedig liberális-konzervatív lapok „több évtizedes cenzúrakampány” lehetőségéről írtak.

A techvilágból is érkezett támogatás az amerikai jelentéshez. Elon Musk, az X tulajdonosa rövid, de sokatmondó „Wow” kommenttel reagált, és a globális online narratívák fölötti kontroll veszélyére figyelmeztetett.