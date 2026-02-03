A trónok harca Brüsszelben: Von der Leyen „elnöki” hatalma és Weber szuverenitásromboló terve

Manfred Weber (CSU), az Európai Parlament EPP Képviselőcsoportjának elnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Philipp von Ditfurth)

Weber indoklása szerint az EU az Ukrajnával és Grönlanddal kapcsolatos válságok során „nem volt elég erős”, és a jelenlegi, szerinte „széttagolt” hatalmi struktúra nem képes megfelelően reagálni a geopolitikai kihívásokra – különösen az Egyesült Államok politikájára.

Jelenleg az Európai Bizottság elnöke (Ursula von der Leyen) vezeti az EU végrehajtó szervét, amely a kereskedelem, az agrárpolitika, az egységes piac és más belső politikai kérdések fölött rendelkezik. Ugyanakkor a külügyeket az EU külügyi főképviselője (Kaja Kallas) és az Európai Tanács elnöke (António Costa) irányítja, akik a tagállamoknak tartoznak felelősséggel.

A háborúpárti Weber szerint ez a fragmentált hatalmi struktúra nem képes megfelelően reagálni a geopolitikai bizonytalanságokra, különösen az Egyesült Államok nemzetközi rendet felforgató politikája idején. A javaslat azonban valójában a tagállami szuverenitás további leépítését jelentené, hiszen az Európai Tanács jelenleg a tagállamok vezetőinek fóruma, míg a Bizottság az uniós végrehajtó hatalom.

A két szerep összevonása példátlan hatalmat koncentrálna egyetlen brüsszeli vezető kezében, amelyre természetesen a Weber bejelentkezett. Arra a kérdésre, hogy vállalná-e az „egyetlen európai elnök” pozícióját, ugyan nem adott egyértelmű választ, de nem is zárta ki a lehetőséget.

A tagállami szuverenitás vajon mi?

A háborúpárti Manfred Weber azonban nem állt meg itt. Már korábban felvetette egy közös európai hadsereg létrehozását is, valamint béke esetén közös európai békefenntartó erők Ukrajnába küldését, amely szerinte egy jövőbeli európai hadsereg magja lehetne.

Emellett egy úgynevezett „szuverenitási szerződést” is javasolt, amely lehetővé tenné, hogy az erre hajlandó tagállamok a kül- és biztonságpolitikában eltérjenek az egyhangúság elvétől, és minősített többséggel döntsenek. Ez gyakorlatilag a nemzeti vétójog megkerülését jelentené.

Az EPP január végi zágrábi találkozóján – ahol jelen volt Ursula von der Leyen, Donald Tusk, Friedrich Merz és Weber is – a pártvezetés világossá tette: céljuk az EU katonai szövetséggé alakítása és a minősített többségi döntéshozatal kiterjesztése. Weber nyíltan beszélt arról, hogy korlátozni kell a nemzetek vétójogát.