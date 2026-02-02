Páros lábbal szállt bele Von der Leyenbe a volt EU-biztos: „A vezetési stílusa árt Európának”

Nicolas Schmit, a korábbi luxemburgi EU-biztos, aki 2019 és 2024 között a foglalkoztatásért és szociális jogokért felelt az első Von der Leyen-bizottságban, a Politicónak adott interjújában élesen bírálta Ursula von der Leyen vezetési stílusát. Szerinte a Bizottság túlzottan centralizált, szinte elnöki módon működik, ami káros az egész intézményre és Európára nézve is. Úgy fogalmazott, hogy a biztosok nagyrészt hallgatnak ebben a rendszerben, és ez sem a kollégiumnak, sem a Bizottságnak, sem Európának nem tesz jót.

Schmit szerint Von der Leyen első ciklusában hiányzott a valódi stratégiai vita arról, hogyan kellene Európának pozicionálnia magát a radikálisan megváltozott világban, és nem alakult ki hosszú távú vízió sem.

Kifogásolta továbbá, hogy a Bizottság nem mutatott elég szolidaritást és nyilvános védelmet Thierry Breton volt biztos iránt, akit az Egyesült Államok utazási tilalommal sújtott a nagy techcégek szabályozása, különösen a Digitális Szolgáltatások Törvénye (DSA) miatt. Pedig ezt a jogszabályt az összes biztos, Von der Leyent is beleértve, megszavazta, nem csak Breton egyedül. Schmit szerint itt kellett volna határozottan kiállni azért, hogy ez nem egy ember, hanem az egész testület döntése, de a szükséges bátorság sajnos nem mindig jelenik meg a politikai életben.

Kritizálta a jelenlegi deregulációs hullámot is, amelyekkel a Bizottság gyorsan és kapkodva akarja csökkenteni a bürokráciát technológiai és környezetvédelmi területeken egyaránt. Véleménye szerint míg a törvényhozás lassú folyamat, egy pillanat alatt ki lehet adni ilyen ellenintézkedéseket vagy visszavonni korábbi szabályozásokat, ami nem jó módszer a probléma kezelésére. Hasonló kritikákat fogalmaztak meg más baloldali politikusok is.

Schmit korábban is többször szembement Von der Leyennel a Bizottságon belül.

Hasonló véleményeket fogalmaztak meg más volt biztosok is: Michel Barnier memoárjában autoriter sodródásról írt, Thierry Breton pedig azt mondta, Európa nem császárnőnek vagy császárnak való.

A Bizottság szóvivője nem kívánta kommentálni Schmit nyilatkozatát.

Összességében Schmit azt hangsúlyozza, hogy a túlzott hatalomkoncentráció és a kollektív döntéshozatal mellőzése gyengíti az Európai Uniót, különösen egy egyre bonyolultabb geopolitikai környezetben.

