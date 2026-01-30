Friedrich MerzEurópai Néppárt (EPP)Manfred Weber

Friedrich Merz is reagált Manfred Weber tervére

A német kancellár is reagált Manfre Weber, az Európai Néppárt elnökének tervére, ami szerint összevonnák az Európai Bizottság elnöki és az Európai Tanács elnöki posztját. Friedrich Merz szerint a javaslat végrehajtásához radikális változtatások kellenének, így jobb, ha az aktuális feladatokra koncentrálunk.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 20:41
Manfred Weber és Friedrich Merz Fotó: MICHAEL FISCHER Forrás: DPA
A 27 tagú Európai Unióban meglehetősen nehéz szerződésmódosításokat elfogadtatni, ezért én amellett vagyok, hogy elsődlegesen az aktuális feladatokra, mindenekelőtt a védelem és a versenyképesség erősítésére koncentráljunk – reagált a német kancellár pénteken Manfred Webernek, az Európai Néppárt (EPP) elnökének átfogó uniós reformjavaslataira a konzervatív pártcsalád zágrábi csúcstalálkozója előtt. Friedrich Merz  szerint hamarosan át kell térni a minősített többségre a kül- és belpolitikai döntéshozatal terén is. 

Friedrich Merz szerint inkább az aktuális feladatokra kéne koncentrálni
Fotó: DPA/Fabian Sommer

Zágráb pénteken és szombaton az EPP informális csúcstalálkozójának ad otthont, amelynek házigazdája Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök. A tanácskozásra több európai vezető is megérkezett, Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke mellett Kiriákosz Micotákisz görög, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, valamint Antonio Tajani olasz külügyminiszter.

Weber korábban a Spiegel német magazinnak felvetette, hogy az EU külpolitikai súlyának növelése érdekében a 2029-es európai parlamenti választások után egyesíteni kellene az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét. 

Ennek egyik indokaként azt hozta fel, hogy az EU a legutóbbi, Ukrajna és Grönland körüli külpolitikai válságokban nem volt képes mérvadó szerepet játszani.

Emellett egy európai hadsereg létrehozását, valamint béke esetén közös európai békefenntartó erők ukrajnai telepítését is felvetette, amely ennek a jövőbeni európai hadseregnek a magja lehetne. Az EPP elnöke egy úgynevezett szuverenitási szerződés megkötését is szorgalmazta, amely a kül- és biztonságpolitikában az erre hajlandó tagállamok számára az egyhangúság elvétől eltérő, szorosabb együttműködést tenne lehetővé.

Merz ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: „Az uniós döntéshozatalban a belső piac területén gyakorlatilag már feladtuk az egyhangúság elvét. Ott gyakorlatilag már mindenütt a minősített többség elve érvényesül. Azt hiszem, fokozatosan el kell jutnunk oda, hogy a minősített többség alkalmazását a kül- és biztonságpolitikára is kiterjesszük, mert nem tartható fenn, hogy mindig a leglassabb tagállam határozza meg az előrehaladás ütemét”.

A csúcstalálkozó alkalmából Plenkovic külön megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével. 

A horvát miniszterelnök a tárgyalásokon hangsúlyozta a krki LNG-terminál, valamint a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat szállítási kapacitásbővítésének jelentőségét az európai energiabiztonság szempontjából, továbbá egyeztetett Ukrajna támogatásáról, az uniós bővítésről és a transzatlanti kapcsolatok helyzetéről.

Borítókép: Manfred Weber és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

