Friedrich Merz is reagált Manfred Weber tervére

A 27 tagú Európai Unióban meglehetősen nehéz szerződésmódosításokat elfogadtatni, ezért én amellett vagyok, hogy elsődlegesen az aktuális feladatokra, mindenekelőtt a védelem és a versenyképesség erősítésére koncentráljunk – reagált a német kancellár pénteken Manfred Webernek, az Európai Néppárt (EPP) elnökének átfogó uniós reformjavaslataira a konzervatív pártcsalád zágrábi csúcstalálkozója előtt. Friedrich Merz szerint hamarosan át kell térni a minősített többségre a kül- és belpolitikai döntéshozatal terén is.

Friedrich Merz szerint inkább az aktuális feladatokra kéne koncentrálni

Fotó: DPA/Fabian Sommer

Zágráb pénteken és szombaton az EPP informális csúcstalálkozójának ad otthont, amelynek házigazdája Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök. A tanácskozásra több európai vezető is megérkezett, Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke mellett Kiriákosz Micotákisz görög, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, valamint Antonio Tajani olasz külügyminiszter.

Weber korábban a Spiegel német magazinnak felvetette, hogy az EU külpolitikai súlyának növelése érdekében a 2029-es európai parlamenti választások után egyesíteni kellene az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét.