Merz szerint nagyhatalmi fázisba lépett a nemzetközi politika

A német szövetségi kancellár szerint a nemzetközi politika egy új, nagyhatalmi fázisba lépett, és az európaiaknak a lehető leghamarabb alkalmazkodniuk kell a megváltozott politikai erőviszonyokhoz.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 22. 12:57
Friedrich Merz német kancellár Fotó: Fabrice Coffrini Forrás: AFP
Friedrich Merz úgy fogalmazott: A nagyhatalmi politika korszakába léptünk.

Merz
Friedrich Merz német kancellár beszédet mond a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén, 2026. január 22-én (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

Friedrich Merz a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében elmondta:

Oroszország Ukrajna elleni támadása egy új korszakot nyitott meg, amely azonban túlmutat ezen az agresszív háborún, és sokkal messzebbre vezet.

Európa szerinte „nagy kihívások előtt áll”: a világrendet most a hatalom és az erő határozza meg. Kína bekerült a nagyhatalmak sorába. Az Egyesült Államok vezető szerepe kihívásokkal szembesült, és ezzel összhangban drasztikusan megváltoztatja kül- és biztonságpolitikáját. 

Az új nagyhatalmak világa a hatalomra, az erőre és – ha szükséges – az erő alkalmazására épül. Ez nem egy barátságos hely

– mondta a kancellár.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

