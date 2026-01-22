Merz szerint nagyhatalmi fázisba lépett a nemzetközi politika

Friedrich Merz a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében elmondta:

Oroszország Ukrajna elleni támadása egy új korszakot nyitott meg, amely azonban túlmutat ezen az agresszív háborún, és sokkal messzebbre vezet.

Európa szerinte „nagy kihívások előtt áll”: a világrendet most a hatalom és az erő határozza meg. Kína bekerült a nagyhatalmak sorába. Az Egyesült Államok vezető szerepe kihívásokkal szembesült, és ezzel összhangban drasztikusan megváltoztatja kül- és biztonságpolitikáját.

Az új nagyhatalmak világa a hatalomra, az erőre és – ha szükséges – az erő alkalmazására épül. Ez nem egy barátságos hely

– mondta a kancellár.