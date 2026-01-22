Friedrich Merz úgy fogalmazott: A nagyhatalmi politika korszakába léptünk.
Merz szerint nagyhatalmi fázisba lépett a nemzetközi politika
A német szövetségi kancellár szerint a nemzetközi politika egy új, nagyhatalmi fázisba lépett, és az európaiaknak a lehető leghamarabb alkalmazkodniuk kell a megváltozott politikai erőviszonyokhoz.
Friedrich Merz a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében elmondta:
Oroszország Ukrajna elleni támadása egy új korszakot nyitott meg, amely azonban túlmutat ezen az agresszív háborún, és sokkal messzebbre vezet.
Európa szerinte „nagy kihívások előtt áll”: a világrendet most a hatalom és az erő határozza meg. Kína bekerült a nagyhatalmak sorába. Az Egyesült Államok vezető szerepe kihívásokkal szembesült, és ezzel összhangban drasztikusan megváltoztatja kül- és biztonságpolitikáját.
Az új nagyhatalmak világa a hatalomra, az erőre és – ha szükséges – az erő alkalmazására épül. Ez nem egy barátságos hely
– mondta a kancellár.
További Külföld híreink
Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij és Trump Davosban tárgyal
Közben Witkoff Moszkvában Putyinnal tárgyal.
Szijjártó Péter: A magyar és a cseh patrióta szövetség közös erővel mond nemet a migrációra és a háborúra
A tárcavezető felidézte, korábban együtt már legyűrtük Brüsszelt.
Deutsch Tamás: Aki Ursula von der Leyent támogatja, az Brüsszel és nem a magyar érdekek oldalán áll
Ma a tiszások azzal, hogy nem vettek részt a bizalmatlansági szavazáson, Ursula von der Leyent támogatták.
Dömötör Csaba szerint nyilvánvalóvá vált, Magyar Péter kihez tartozik
Magyar Péter megfutamodott és elárulta az embereket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij és Trump Davosban tárgyal
Közben Witkoff Moszkvában Putyinnal tárgyal.
Szijjártó Péter: A magyar és a cseh patrióta szövetség közös erővel mond nemet a migrációra és a háborúra
A tárcavezető felidézte, korábban együtt már legyűrtük Brüsszelt.
Deutsch Tamás: Aki Ursula von der Leyent támogatja, az Brüsszel és nem a magyar érdekek oldalán áll
Ma a tiszások azzal, hogy nem vettek részt a bizalmatlansági szavazáson, Ursula von der Leyent támogatták.
Dömötör Csaba szerint nyilvánvalóvá vált, Magyar Péter kihez tartozik
Magyar Péter megfutamodott és elárulta az embereket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!