Merz szavazatokra hajt, s most békét remél Oroszországgal

Németország kancellárja, Friedrich Merz egy újévi fogadáson Halléban (Kelet-Németországban), üzletemberek előtt tartott beszédében Oroszországot európai országnak nevezte, és reményét fejezte ki, hogy az Európai Uniónak sikerül megtalálni az egyensúlyt a kapcsolatokban Moszkvával.

Friedrich Merz megdöbbentő kijelentést tett Oroszországról. Fotó: AFP

Merz szerint ha sikerül visszahozni a békét és a szabadságot Európába, ha hosszú távon kiegyensúlyozott viszonyt alakítanak ki a legnagyobb európai szomszéddal – azaz Oroszországgal –, ha béke lesz és biztosított a szabadság, akkor az EU (és benne Németország) sikeresen teljesíti ezt a következő próbát, és 2026 után is bizakodva tekinthet a jövőbe.

⚡️Germany's Merz:



Russia is a European country, our largest neighbor.



If we succeed, in the longer term, in once again finding a balance with Russia—if peace prevails, if freedom is guaranteed—if we succeed in all of this, ladies and gentlemen, then the European Union, and we… pic.twitter.com/bS7I3L4XVC — War Intel (@warintel4u) January 15, 2026

Kiemelte: kijelentése nem azért hangzott el, mert éppen Kelet-Németországban beszélt – „ezt bárhol mondanám Németországban” –, és egyértelműen megerősítette:

Oroszország európai ország.

A háborúpárti Merz Ukrajna mellett

Merz korábban az ukrajnai háború kapcsán keményebb álláspontot képviselt, s kiállt Ukrajna támogatása mellett. Mint arról korábban beszámoltunk, Emmanuel Macron francia elnök is tárgyalna Putyinnal. Az Európai Unió pedig állítólag fontolóra veszi egy speciális tárgyalói pozíció létrehozását, amelynek feladata lenne képviselni az európai érdekeket az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokon, különösen a Vlagyimir Putyinnal való lehetséges egyeztetésekben.

Merz egyébként korábban többször is kemény háborúpárti álláspontot képviselt.

A szövetségi kancellár ezt megelőzően más európai állam- és kormányfőkkel együtt vállalta egy multinacionális csapat felállítását Ukrajna számára. Most viszont változtatott a retorikáján, úgy tűnik, alkalmazkodott a helyszínhez, ahol beszélt. Kelet-Németországban ugyanis több nagyon fontos tartományi választás lesz idén.

Az ország ezen részén jelentős támogatással rendelkezik a békepárti AfD, így Merz, hogy mentse a süllyedő pártját, békülékenyebb hangnemet ütött meg Moszkvával szemben. Így próbálja meg a csalódott német szavazókat visszacsábítani a legnagyobb ellenzéki erőtől, amely békepárti politikát folytat.

Orbán Viktor szerint európai–orosz tárgyalásra van szükség

Amíg Európa nyugati felét a háborús pszichózis uralja, a magyar álláspont már régóta az, hogy tárgyalásokat kellene kezdeni Oroszországgal egy új európai biztonsági rendszerről. A magyar miniszterelnök már évek óta kiáll a tárgyalásos megoldás mellett, s úgy véli, dialógussal kell megoldani a konfliktust. Orbán Viktor korábban hangsúlyozta:

Nekünk egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is.

Borítókép: Németország kancellárja, Friedrich Merz (Fotó: AFP)