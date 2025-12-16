Merz újabb lépése: német katonák Ukrajnába küldését készítik elő

A Bild értesüléseire hivatkozva a Tűzfalcsoport arról is beszámolt, hogy a Merz kancellár által aláírt, több európai ország – köztük Franciaország, Dánia és Lengyelország – vezetői által is támogatott nyilatkozat egy multinacionális csapat létrehozását irányozza elő. Ez a csapat Ukrajnát többek között a hadsereg újjáépítésében, a légtér biztosításában, valamint Ukrajnán belüli műveletek végrehajtásában segítené.

A dokumentum emellett jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalásról is szól, amelyet egy jövőbeli fegyveres támadás esetén kellene teljesíteni. Ez a kötelezettségvállalás több elemből állhat, így diplomáciai lépésekből, de akár fegyveres erők bevetéséből is. Mindez azoknak a biztonsági garanciáknak a részét képezné, amelyeket az európai államok Ukrajnának kívánnak nyújtani a békés viszony fenntartása érdekében Oroszországgal.

A Tűzfalcsoport a cikkében felidézi: az orosz vezetés eddig nem mutatott hajlandóságot az Ukrajna elleni háború befejezésére, és jelentős engedményeket követel Kijevtől, többek között a Donbász vitatott területeinek átadását. Ukrajna attól tart, hogy egy megállapodást követően Oroszország ismét támadást indíthat, ezért biztonsági garanciákat követel Európától és az Egyesült Államoktól. Amerikai jelentések szerint az Egyesült Államok is tett ilyen ajánlatot, ugyanakkor azt várja Ukrajnától, hogy gyorsan fogadja el a megállapodást; ellenkező esetben Donald Trump amerikai elnök visszavonhatja a biztonsági garanciákra vonatkozó ajánlatot.