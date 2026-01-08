A Goretti vihar letarolja Európát: most a britek következnek + videó

Chris Bulmer, a Met Office helyettes vezető előrejelzője azt mondta:

Egy erősödő alacsony nyomású terület – amelyet a Meteo France Goretti viharnak nevezett el – csütörtökön és pénteken vonul át az Egyesült Királyság déli része felett.

„A vihar találkozni fog az itt lévő rendkívül hideg levegővel, ami azt jelenti, hogy a csütörtök éjszaka úgynevezett több veszélyt magában hordozó időjárási helyzet lehet: a ciklon északi oldalán havazás várható, a déli oldalán pedig erős szél és eső” – fejtette ki.

Az év első viharának nevét a francia meteorológiai szolgálat adta, mivel a súlyos téli időjárás már jelentős szelet okozott a La Manche-csatorna térségében. A Párizsra lezúduló erős havazás miatt az ország polgári légügyi hatósága hétfőn a járatok 15 százalékát törölte az Orly és a Charles de Gaulle repülőtereken – írja az Independent.

A La Manche csatorna felől érkező vihar veszélyes időjárási körülményeket okoz majd Belgium nagy részén csütörtöktől egészen a hétvégéig

– figyelmeztetett a belga Királyi Meteorológiai Intézet (RMI).