A brit meteorológiai szolgálat sárga szintű jégfigyelmeztetést adott ki az Egyesült Királyság nagy részére, beleértve Észak-Írországot is, szerda reggelre, míg Észak-Skóciában szerdán egész nap érvényben van a sárga figyelmeztetés hóra és jégre. Az ott élőket arra figyelmeztették, hogy újabb 5-10 cm hóra számítsanak, de máshol akár 20 centiméter is eshet.
A Goretti vihar letarolja Európát: most a britek következnek + videó
Erős havazás, jég és téli záporok várhatók az Egyesült Királyság-szerte a hét hátralévő részében, mivel a Goretti nevű arktikus légtömeg miatt a hőmérséklet fagypont alá süllyed az ország egyes részein.
Chris Bulmer, a Met Office helyettes vezető előrejelzője azt mondta:
Egy erősödő alacsony nyomású terület – amelyet a Meteo France Goretti viharnak nevezett el – csütörtökön és pénteken vonul át az Egyesült Királyság déli része felett.
„A vihar találkozni fog az itt lévő rendkívül hideg levegővel, ami azt jelenti, hogy a csütörtök éjszaka úgynevezett több veszélyt magában hordozó időjárási helyzet lehet: a ciklon északi oldalán havazás várható, a déli oldalán pedig erős szél és eső” – fejtette ki.
Az év első viharának nevét a francia meteorológiai szolgálat adta, mivel a súlyos téli időjárás már jelentős szelet okozott a La Manche-csatorna térségében. A Párizsra lezúduló erős havazás miatt az ország polgári légügyi hatósága hétfőn a járatok 15 százalékát törölte az Orly és a Charles de Gaulle repülőtereken – írja az Independent.
A La Manche csatorna felől érkező vihar veszélyes időjárási körülményeket okoz majd Belgium nagy részén csütörtöktől egészen a hétvégéig
– figyelmeztetett a belga Királyi Meteorológiai Intézet (RMI).
A csütörtöki és pénteki időjárás különösen kedvezőtlen lesz a havas eső, a heves esőzések és az óránként akár 90 kilométeres széllökések kombinációja miatt az ország egyes területein. A Goretti csütörtök késő délután éri el Belgiumot, és jelentős esőzónát hoz magával, amely Franciaország felől gyorsan átvonul valamennyi régión.
Csütörtökön és pénteken erős szél várható Belgium-szerte, csütörtök este a partvidéken viharos körülményekkel. A széllökések nagysága 70 és 90 km/óra között lesz, területtől függően akár ennél is magasabb értékekkel.
Pénteken egy aktív alacsony nyomású rendszer vonul át Hollandián és Belgium északi részén, tartós, heves esőzéseket okozva.
Vallóniában várhatóan havas eső hullik, a magasabban fekvő területeken pedig több hó is lehetséges. Délután téli záporok várhatók Flandriában, különösen az északkeleti térségben.
A Goretti vihar előrejelzések szerint szombat délutánig tart, mielőtt Németország felé továbbhalad és fokozatosan gyengül.
Mindez a Belgiumot az elmúlt napokban sújtó fagyos időjárás után érkezik. Brüsszelben szerda reggel esett az első hó, ami komoly közlekedési fennakadásokat okozott.
A Flamand Közlekedési Központ szerint tegnap reggeli csúcsidőben csaknem 400 kilométernyi torlódás alakult ki az autópályákon Brüsszelben és környékén.
Tegnap a brüsszeli repülőtéren is több tucat járatot töröltek vagy késések sújtották őket, miközben a földi személyzet a repülőgépek jégtelenítésével és a kifutópályák hómentesítésével küzdött.
Borítókép: Goretti hóvihar fennakadásokat okoz (Fotó: AFP)
A tél legkeményebb időszaka jön
Szijjártó Péter: Itt van Brüsszel újabb merénylete a gazdák ellen
Magyarország az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen fog szavazni – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.
Óriási gazdatüntetés zajlik Párizsban + videó
Blokád alá vontak több helyszínt.
Az EU biztosa a határellenőrzés megszüntetését követeli Németországtól
Brüsszel nyomást gyakorol.
Von der Leyen ismét bíróság elé állhat
Hidvéghi Balázs szerint csak megválaszolatlan kérdések vannak.
