Halálos havazás bénította meg Európát: több halott és több száz járattörlés egy nap alatt

Kedden hó, jég és fagypont alatti hőmérséklet sújtotta Európa egyes részeit, veszélyes közlekedési helyzetet teremtve, amelynek következtében Franciaországban legalább öt ember életét vesztette, és a kontinens egyik legforgalmasabb repülőteréről több száz járatot kellett törölni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 10:52
Havazás, Németország Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
A délnyugat-franciaországi Landes régióból három halálos balesetről érkezett jelentés. Legalább két ember pedig az Île-de-France térségben – Párizs környékén – vesztette életét, ahol a hatóságok hétfőn megtiltották a teherautók közlekedését az utakon, miután a havazás hatalmas torlódásokat okozott.

Kedden havazás, jég és fagypont alatti hőmérséklet sújtott Európában (Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto)
Kedden havazás, jég és fagypont alatti hőmérséklet sújtott le Európában. Fotó: NurPhoto

Párizst kedden beborította a hó: a város háztetői és nevezetességei fehérben ragyogtak. Sok iskolában elmaradt a tanítás, így a gyerekek váratlan szünnapnak örülhettek. A légi utasok kevésbé örültek, mivel a heves havazás miatt Franciaország északi és nyugati részén hat repülőteret kellett lezárni.

 

Tömeges járattörlések és vasúti fennakadások Hollandiában

Hatalmas mennyiségű hó hullott le Hollandiában is: az amszterdami Schiphol repülőtér mintegy négyszáz járatot állított le, miközben a személyzet a kifutópályák tisztításán és a felszállásra váró repülőgépek jégtelenítésén dolgozott. 

Hétfőn szintén több száz járatot töröltek Amszterdamban, és az előrejelzések szerint a hét hátralévő részében további havazás várható.

Az utasoknak már az is nehézséget okozott, hogy eljussanak a repülőtérre vagy vissza onnan, mert a lefagyott váltók és egy kora reggeli szoftverhiba teljes káoszt idézett elő a holland vasúti közlekedésben.

A korlátozott vasúti szolgáltatások később újraindultak a délelőtt folyamán, de az amszterdami vonalak nagy része továbbra is zárva maradt a jegesedés miatt – közölte az országos vasúttársaság, az NS a weboldalán. Felszólították az ingázókat, hogy csak akkor utazzanak, ha feltétlenül szükséges.

Az autósok is nehéz helyzetbe kerültek: a hó és a jég miatt több autópályán lelassult vagy megbénult a forgalom, így az utazások jóval hosszabbra nyúltak.

Áradások és korlátozások Rómában

Rómában a hetek óta tartó esőzések miatt a Tiberis ismét kilépett a medréből, ami jelentősen megnehezítette XIV. Leo pápa programjainak megtartását. Kedden a Szent Péter tér csak részben telt meg: néhány ezer ember színes esernyők alatt húzódott össze, hogy meghallgassa, amint a pápa a bazilika erkélyéről elmondja vízkereszti áldását.

Roberto Gualtieri polgármester kedden korlátozásokat vezetett be: több parkot és olyan területet lezártak, ahol az áradás vagy a kidőlő fák veszélyt jelenthetnek. A következő napokban azonban az ország északi és középső részén is kemény fagyokra számítanak.

 

Hideghullám érkezett Nagy-Britanniába

Nagy-Britanniát szintén hidegfront érte el. Az északi térségekben a hőmérséklet éjszaka mínusz 12,5 fokra süllyedt. A havazás miatt megbénult a közlekedés: vonatok, buszok, repülők maradtak ki, és iskolák százait zárták be.

A hó és a jég miatt lóversenyeket és futballmeccseket is lemondtak. Glasgow metrója áramszünet miatt állt le, a jegesedés következtében. A liverpooli John Lennon repülőteret hétfőn ideiglenesen be kellett zárni.

Észak-Skóciában kedden akár 15 centiméternyi friss hó is hullhatott. Több településen már korábban is elvágta az embereket a külvilágtól a nagy hó.

 Andrew Bowie, Északkelet-Skócia képviselője kritikusnak nevezte a helyzetet, és katonai segítséget kért a hó eltakarításához, illetve az élelmiszer- és gyógyszerellátás biztosításához a csapdába esett lakosoknak.

 

Havazás és áradások a Balkánon

A Balkánon is erős havazás volt és heves esőzések történtek. A megáradt folyók közlekedési fennakadást, valamint áram- és vízellátási problémákat okoztak. 

Szarajevóban hétfőn meghalt egy nő, amikor egy hóval megterhelt faág letört, és a fejére zuhant. Szerbia több nyugati településén emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el.

A szerb hatóságok arra figyelmeztették az autósokat, hogy legyenek nagyon óvatosak, mert sokan indultak útnak a síközpontokba vagy más célpontok felé az ortodox karácsony és a hétvége közeledtével. Kedd reggel fekete jég miatt több autó is félreállásra kényszerült a Szarajevó fölé magasodó Bjelašnica-hegyhez vezető úton.

A horvát és montenegrói Adria-partvidéket erős szél és viharos tenger tépázta.

 Videókon látható volt, ahogy a hullámok betörnek az Ada Bojana-i üdülőházak közé Dél-Montenegróban.

 

Borítókép: Havazás Németországban (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

