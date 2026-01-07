Halálos havazás bénította meg Európát: több halott és több száz járattörlés egy nap alatt

Párizst kedden beborította a hó: a város háztetői és nevezetességei fehérben ragyogtak. Sok iskolában elmaradt a tanítás, így a gyerekek váratlan szünnapnak örülhettek. A légi utasok kevésbé örültek, mivel a heves havazás miatt Franciaország északi és nyugati részén hat repülőteret kellett lezárni.

Tömeges járattörlések és vasúti fennakadások Hollandiában

Hatalmas mennyiségű hó hullott le Hollandiában is: az amszterdami Schiphol repülőtér mintegy négyszáz járatot állított le, miközben a személyzet a kifutópályák tisztításán és a felszállásra váró repülőgépek jégtelenítésén dolgozott.

Hétfőn szintén több száz járatot töröltek Amszterdamban, és az előrejelzések szerint a hét hátralévő részében további havazás várható.

Az utasoknak már az is nehézséget okozott, hogy eljussanak a repülőtérre vagy vissza onnan, mert a lefagyott váltók és egy kora reggeli szoftverhiba teljes káoszt idézett elő a holland vasúti közlekedésben.

❄️ 🌨️ 🇪🇺 🇫🇷 Below-freezing winter temperatures plunged swathes of Europe into a second day of travel chaos on Tuesday, with weather-related accidents leading to five deaths from the cold snap in France alone ➡️ https://t.co/XXsGvScEqB pic.twitter.com/96nlkL1b4L — AFP News Agency (@AFP) January 6, 2026

A korlátozott vasúti szolgáltatások később újraindultak a délelőtt folyamán, de az amszterdami vonalak nagy része továbbra is zárva maradt a jegesedés miatt – közölte az országos vasúttársaság, az NS a weboldalán. Felszólították az ingázókat, hogy csak akkor utazzanak, ha feltétlenül szükséges.

Az autósok is nehéz helyzetbe kerültek: a hó és a jég miatt több autópályán lelassult vagy megbénult a forgalom, így az utazások jóval hosszabbra nyúltak.

Europe's 'main hub' Schiphol folding under snow again.... KLM cancelling hundreds daily, 2400+ gone, de-icing crisis needing Germany rescues.

Over-reliant on few airports? Should push more regionals/directs imo. pic.twitter.com/jB2o1WkQSx — Fahad Naim (@Fahadnaimb) January 7, 2026

Áradások és korlátozások Rómában

Rómában a hetek óta tartó esőzések miatt a Tiberis ismét kilépett a medréből, ami jelentősen megnehezítette XIV. Leo pápa programjainak megtartását. Kedden a Szent Péter tér csak részben telt meg: néhány ezer ember színes esernyők alatt húzódott össze, hogy meghallgassa, amint a pápa a bazilika erkélyéről elmondja vízkereszti áldását.